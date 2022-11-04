Сначала нужно победить Путина. Что должно измениться между Западом и Россией 4 ноября, 14:23 Эксклюзив НВ

Пока Путин остается у власти, Россия будет продолжать свои неудовлетворенные имперские поиски

Это третья часть из четырех колонок о стратегии Запада в отношении Украины. Предыдущие материалы читайте здесь

В долгосрочной перспективе у Запада должны быть конструктивные отношения с Россией. Но многие из тех, кто сегодня отдает приоритет возобновлению диалога с путинским режимом, упускают важный шаг: сначала необходимо разгромить российские вооруженные силы. Только тогда страна будет вынуждена смириться с действиями режима, и только тогда мы сможем строить новые отношения с Россией, которая согласится жить в своих границах.

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Сегодня и, по крайней мере, последние полвека двумя самыми сильными и важными союзниками Америки являются Германия и Япония. С точки зрения 1941 года такое трудно было представить.

Еще в 1940-х годах Германия и Япония были очернены удивительно расистскими и ксенофобскими ненавистническими высказываниями, в то время как Америка готовилась к глобальной войне. Американцев японского происхождения загоняли в лагеря для интернированных, несмотря на их конституционные права. И все же через 10 лет после поражения во Второй мировой Германию пригласили вступить в НАТО, а Япония была на пути к установлению особых отношений с Соединенными Штатами в качестве ключевого союзника в Восточной Азии.

Сегодняшние западные комментаторы делятся на две категории: одни говорят с тем же чувством морального возмущения, мести и решимости увидеть поражение агрессора, как и комментаторы в начале 1940-х годов высказывались о Японии и Германии (хотя в основном без ксенофобии). Друге выступают за диалог и нормализацию отношений с Россией, как мы позже достигли с Японией и Германией.

Это далеко не та Россия, которая способна жить в мире

Оба чувства понятны. Но между ними лежит решающий шаг: японские и немецкие войска потерпели поражение, и обе страны должны были смириться с действиями своих правительств, прежде чем их снова приветствовали в сообществе наций. Мы действительно должны обращаться к российскому народу и стремиться к нормализации отношений с российским правительством в будущем. Но чтобы прийти к этому, нужно сначала победить Путина в Украине и его фашистскую, империалистическую идеологию. Россия должна признать международно признанные границы.

Поражение нацистской Германии и имперской Японии дало народам этих стран новый старт. Они смогли участвовать в создании нового национального духа, нового правительства и новой роли в международном сообществе. Они взяли на себя ответственность за действия своего предыдущего правительства, они приняли свои собственные национальные границы и приняли участие в создании конструктивной роли своей страны в более широком международном сообществе.

Такой же шанс нужно дать русскому народу. Он заслуживает жить в свободном и справедливом обществе; иметь право голоса по поводу того, кто руководит их правительством; и делиться благами открытого и процветающего глобального сообщества. Они должны знать, что мир не против них, а действительно питает большое тепло и надежду на их будущее. Запад должен заявить о своей поддержке этих амбиций в отношении российского народа.

Многие россияне уже бегут из своей страны. Они стремятся сохранить свою жизнь, свое богатство, свои семьи и свои возможности в будущем. Запад должен проводить политику, направленную на то, чтобы достучаться до российского народа и показать, что (в отличие от их собственного правительства) у нас есть дружественные намерения по отношению к ним, если не к их правящей элите. Необходимо, например:

— Увеличить инвестиции в русскоязычное вещание (например, «Дождь», «Настоящее время»), которое предлагает россиянам подлинную новостную информацию и сбалансированный взгляд на Запад;

— Поддерживать студенческие и гостевые визы по обмену для тех россиян, которые отказываются от путинизма;

— Поддерживать российскую политическую оппозицию в изгнании;

— Предлагать вид на жительство богатым россиянам, если они честно задекларируют все активы и будут сотрудничать с правоохранительными органами в отслеживании и захвате финансов путинского режима; а также

— Четко сформулировать — через речь президента или госсекретаря — положительное отношение Запада к русскому народу, четко обозначив при этом наши возражения и оппозицию преступному поведению российского режима.

Однако Запад также должен четко понимать, что для достижения этих целей российский народ должен противостоять преступлениям, совершенным от их имени Владимиром Путиным, и взять на себя ответственность за них. Действительно, для установления конкретной персональной ответственности нужен специальный трибунал по военным преступлениям в Украине. Русский народ нуждается в примирении с историей, как это сделали немецкий и японский народы после Второй мировой войны. Отказ от этого шага и повторное взаимодействие с путинской Россией без такого примирения лишь увековечит проблему обиженной и агрессивной России.

После распада Советского Союза такого примирения не было. Вместо того чтобы осудить преступления Советского Союза, путинская Россия возродила миф о Сталине и замалчивала Голодомор, совместную ответственность СССР за Вторую мировую войну, архипелаг ГУЛАГ, вторжение в Венгрию и Чехословакию, военное положение в Польше и многое другое. В результате мы получили авторитарную и реваншистскую Россию, которая чувствует себя вправе нападать на своих соседей и сделает это снова, если представится такая возможность. Это далеко не та Россия, которая способна жить в мире и, если можно так сказать, уважая своих соседей.

Пока президент Путин остается у власти, Россия будет продолжать свои неудовлетворенные имперские поиски. Он будет отрицать идентичность и легитимность своих соседей и тем самым оправдывать кражу их территорий и убийство их народов. Никого в Европе или Соединенных Штатах не должен устраивать такой исход.

Поражение России, смена ее руководства, признание ею ответственности за военные преступления и согласие жить в пределах ее собственных границ являются необходимой предпосылкой для установления нормальных отношений, к которым так стремятся многие на Западе.

Перевод НВ

НВ обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонки Курта Волкера. Републикация полной версии текста запрещена

Оригинал на cepa.org

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