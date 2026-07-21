Иван Компан

Иван Компан

Преподаватель Эдинбургской бизнес-школы

Финансовые рынки и политический скандал в стране

21 июля, 11:13
NV Премиум
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Что изменилось за прошедшую громкую кризисную неделю

Любая смена руководства страны, как правило, вызывает значимую реакцию финансовых рынков. Это, казалось бы, аксиома. Так всегда происходит после избрания очередного президента или премьера либо назначения главы центрального банка. Ожидания инвесторов — а это миллионы отнюдь не глупых людей, обладающих способностью заглядывать в будущее, — служат отличным индикатором грядущих событий. Поэтому неудивительно, что прогнозы «коллективного разума» очень часто совпадают с реальностью.

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На прошлой неделе в Украине сменилось правительство, поэтому, следуя историческим закономерностям, стоит задаться важным вопросом: «Как эти изменения повлияют на наши с вами личные финансы?». Те, кто заранее позаботился о выводе капитала за пределы страны — в более спокойные воды, — могут не беспокоиться по этому поводу, а вот счастливым обладателям ОВГЗ, депозитов и денег «под матрасом» всегда есть о чем волноваться.

Все прекрасно видели, как происходила смена руководства. Всё как всегда…

Теги:   Личные финансы с Иваном Компаном Смена правительства

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