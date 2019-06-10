Слуга народа и Голос растут Вчера, 18:38 Цей матеріал також доступний українською

Чем жила страна 10 июня 2019 года

Слуга народа и Голос растут. Социологи обнародовали новые замеры электоральных настроений соотечественников, приуроченные к досрочным парламентским выборам (пройдут 21 июля, если Конституционный суд не помешает).

Соотечественники, как оказалось, все решительней настроены на обновление законодательной власти. А потому отдают предпочтение проектам, в которых новые (в политическом смысле) лица представлены максимально полно.

Нетрудно догадаться, что речь идет о партии Слуга народа (СлуНа) Владимира Зеленского и Голосе Святослава Вакарчука.

На это указывают данные очередного этапа так называемого роллингового (многоэтапного) исследования, проводимого Центром Социальный мониторинг и Украинским институтом социальных исследований имени Яременко.

По итогам новой волны, проведенной 1−7 июня, СлуНа поддержали 43,1% респондентов, готовых пойти на выборы и определившихся со своими предпочтениями. Это плюс 2 процентных пункта в сравнении с предыдущим показателем (на конец мая). И это по-прежнему безусловное первое место.

На втором месте уже традиционно находится группа товарищей, регулярно летающих в Россию — Оппоплатформа-За життя (Бойко-Медведчук-Рабинович и Левочкин с ними), — у них микророст и поддержка 11,7% избирателей.

Третье место — за Европейской солидарностью Петра Порошенко: 9,2% и падение на 1 процентный пункт.

Четвертое место (и дыхание в затылок экс-президенту) — у Батькивщины Юлии Тимошенко: 9,1% (и микроснижение рейтинга).

Место № 5 — у Голоса: команда Вакарчука имеет поддержку 4,9% (уже почти преодолен проходной барьер). Имеет место рост симпатий электората (сразу на 1,5 процентных пункта).

Шестой стала партия Сила и честь Игоря Смешко: 4,7% (и небольшое снижение рейтинга).

Гражданская позиция Анатолия Гриценко — седьмая: 3,6%.

У всех остальных политсил уровень поддержки заметно ниже.

Если подвести общий итог, то он таков: СлуНа и Голос растут, отбирая голоса у остальных (либо не давая тем наращивать рейтинг).

Сегодня же появились данные еще одного опроса, проведенного 26 мая-7 июня — от Киевского международного института социологии (КМИС).

Картину он показал в целом схожую: за СлуНа — 48,5% среди тех, кто собирается голосовать и определился со своим выбором, за Оппоплатформу — 11,8%. Адептов ЕвСола — 8,1%, Батькивщины — 7,8%, Голоса — 5,6%. Остальные пока не проходят в ВР.

Оба опроса не учитывали таких душещипательных событий, как партийные съезды, которые прокатились по Киеву начиная с субботы. А на них не только кормили делегатов, но и обнародовали первые десятки и даже сотни (как в случае со Слугой народа) партийных списков кандидатов на выборы.

В них есть на кого посмотреть…

По порядку расставились. Если коротко, то в субботу на съезде партии Голос Святослав Вакарчук презентовал такую десятку: он сам; глава избирательного штаба партии Юлия Клименко; Кира Рудык, операционный директор IT-компании Ring Ukraine; Ярослав Железняк, советник премьера по связям с парламентом; Александра Устинова, бывший член правления Центра противодействия коррупции; Олег Макаров, управляющий партнер юрфирмы Кисиль и партнеры; Ярослав Юрчишин, который последние три года был исполнительным директором Transparency International Украина; Сергей Рахманин, замглавного редактора газеты Зеркало недели; Соломия Бобровская, экс-зам и советник губернатора (еще когда он им был) Михеила Саакашвили; Ольга Стефанишина, заместитель Уляны Супрун в Минздраве.

Днем позднее, в воскресение, на съезде партии Европейская солидарность Петр Порошенко представил свою команду. Первая десятка выглядит так: сам Порошенко; спикер ВР Андрей Парубий; первый вице-спикер Ирина Геращенко; командующий десантно-штурмовых войск Михаил Забродский; певица и волонтер София Федина; лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев; ветеран и доброволец-медик Яна Зинкевич; замглавы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз; экс-глава Львовской ОГА Олег Синютка; вице-премьер Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Вчера же, но уже на съезде Слуги народа, стало известно, что первым номером ее списка стал глава партии Дмитрий Разумков. Номер второй достался представителю президента в Раде Руслану Стефанчуку, а третий — Ирине Венедиктовой, эксперту команды президента по вопросам реформы судебной системы.

Следующие семь мест списка распределили так: Давид Арахамия, предприниматель и волонтер; Галина Янченко, эксперт по вопросам антикоррупционной политики; Михаил Федоров, руководитель digital-направления Слуги народа; Александр Корниенко, глава избирательного штаба Слуги народа; Анастасия Красносельская, эксперт по налоговому и антикоррупционному законодательству; Александр Ткаченко, гендиректор телеканала 1+1; Жан Беленюк, спортсмен.

Процесс предъявления списочников продолжился и сегодня…

Юля показала своих. Партия Батькивщина на своем съезде в Киеве представила верхнюю часть предвыборного списка на выборах в Верховную Раду.

В первую пятерку вошла сама лидер ВО Батькивщина Юлия Тимошенко, а также лидер партии Основа Сергей Тарута, а также экс-руководитель СБУ Валентин Наливайченко и депутаты Сергей Соболев с Еленой Кондратюк.

Во вторую пятерку попали: депутат (и многолетний партийный собрат Леди Ю) Иван Кириленко, депутаты (Батькивщины, конечно же) Андрей Кожемякин, Григорий Немыря, Сергей Власенко и Валерий Дубиль.

И не только Юля…

Гриценко и его люди. Партия Гражданская позиция провела съезд, на котором утвердила свой избирательный список.

Его возглавил лидер партии Анатолий Гриценко.

В первую пятерку также вошли: народный депутат Дмитрий Добродомов, неутомимые (но малоуспешные) политики Николай Томенко и Николай Катеринчук, а также адвокат и общественный деятель Марина Соловьева.

Далее разместились: генерал-майор Виктор Трепак, банкир и меценат Александр Савченко, экс-депутат Егор Фирсов.

А вот объединить усилия с партией Михеила Саакашвили у Гриценко не вышло. Хотя он хотел. Но договорились лишь о том, чтобы не нападать друг на друга…

Явили миру своих парламентских лидеров и в Оппоблоке, ставшем объединением партий…

Оппомэрия. Партия Оппозиционный блок презентовала свой список кандидатов в народные депутаты.

В первой десятке списка оказались: внефракционный депутат Евгений Мураев; депутат и один из лидеров Оппоблока Александр Вилкул; мэр Харькова Геннадий Кернес; подследственный мэр Одессы Геннадий Труханов; депутат Оппоблока Вадим Новинский; мэр Мариуполя Вадим Бойченко; мэр Запорожья Владимир Буряк; мэр Ужгорода Богдан Андреев; депутат Хмельницкого облсовета Ульяна Ткаченко; экс-депутат ВР Владимир Пилипенко.

Вся кутерьма со списками может оказаться несколько преждевременной, если завтра Конституционный суд признает указ Владимира Зеленского о внеочередных выборах не соответствующим Основному закону. Потому глава государства намерен завтра лично явиться в суд…

Зеленский пойдет в суд. Президент Владимир Зеленский лично придет на заседание Конституционного суда (КС), на котором будут рассматривать вопрос о соответствии Конституции его указа о роспуске Верховной Рады.

Об этом Зеленский объявил в специальном видеообращении.

«Меня пригласили на это заседание. И это будет впервые за 28 лет истории независимой Украины, когда президент придет на заседание Конституционного суда. Именно так будет, а не наоборот, когда хозяин вызывает своих слуг, своих судей к себе в кабинет», — заявил президент.

Зеленский добавил, что уверен в своей правоте относительно роспуска парламента. По его словам, его решение основывалось на «огромном запросе украинского народа».

Заседание КС состоится завтра, 11 июня, в 10:00.

О партиях и выборах написал — перейду к Зеленскому-президенту и связанному с ним…

В АП генпрокурора не поняли. Пресс-секретарь президента Юлия Мендель прокомментировала открытие ГПУ трех уголовных дел по итогам заседаний Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске и заявлений представителя Украины Леонида Кучмы.

Мендель заявила, что в АП не понимают, чем руководствовался глава ГПУ Юрий Луценко, когда открыл уголовные дела после заседания контактной группы.

«В АП рекомендуют Луценко обратить внимание на визиты Юрия Бойко и Виктора Медведчука в РФ», — заявила Мендель.

По ее словам, граждане Украины Бойко и Медведчук уже дважды ездили в страну-агрессора, встречались там с ее представителями, а со стороны ГПУ нет «никаких правовых решений по этому поводу».

7 июня генпрокурор лично зарегистрировал три уголовных производства — о подготовке к финансированию терроризма, о подготовке к препятствованию деятельности ВСУ в особый период и по факту госизмены.

По его словам, дела были начаты после призывов запретить ответный огонь на Донбассе и восстановить торговые отношения с террористическими организациями «ЛДНР».

Подобные идеи по итогам консультаций в Минске высказывал Кучма.

Пресс-секретарь главы ГПУ Лариса Сарган успела таким вот образом отреагировать на требование АП дать правовую оценку визитам Медведчука и Бойко в РФ: мол, уголовные производства по статьям о госизмене относятся к подотчетности СБУ.

По поводу высказываний Кучмы и действий Украины в ТКГ сегодня под АП активисты планировали провести митинг, но Банковую вдруг закрыли. Официальная причина — ее минирование…

И еще о списках — на «посадку»…

Холодницкий списков от Зеленского не получал. Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий заявил, что президент Владимир Зеленский не ставил руководству антикоррупционных органов временные рамки для демонстрации эффективности работы.

По словам Холодницкого, СМИ неправильно интерпретировали результаты встречи руководства антикоррупционных органов с президентом (прошла 31 мая, с участием Холодницкого и главы НАБУ Артема Сытника).

«СМИ немного перекрутили — никакие дедлайны ни президент, ни кто-либо другой не может нам ставить… То есть, к стенке нас президент не ставил, дедлайны не выставлял, был разговор о том, что у всех нас есть три месяца, чтобы показать изменения в государстве», — пояснил шеф САП.

Мол, президент предложил ему и Сытнику быть частью этих изменений.

«Считаю, что это нормально. По меньшей мере, его предложение в таком виде я принимаю и абсолютно поддерживаю», — подчеркнул он.

«Не было никаких списков, кого садить, — пояснил Холодницкий. — Были заверения в поддержке независимости, в том, что если кто-то из новой власти станет фигурантом или, тем более, подозреваемым, то никакой защиты со стороны президента не будет».

Сегодня появилась информация об осужденном Кремлем украинце…

Узник Кремля получил встречу. Российский адвокат Алексей Барановский посетил во Владимирской колонии Т-2 Владимирский централ политзаключенного украинца Николая Карпюка.

По словам защитника, Карпюк очень скучает по семье.

«В любом случае, я не буду сидеть 22 года, меня или освободят каким-то способом, обменом или еще как-то, или меня заберет к себе Всевышний», — сказал Карпюк.

Однако, по словам правозащитника, политзаключенный оптимистично смотрит на происходящее в Украине.

«Карпюк говорит, что даже по тем обрывочным сведениям, которые он может получить из российской прессы, он понимает, что в украинской политике происходит смена поколений, смена политических элит и это обновление предусматривает возможности качественных изменений в украинском обществе и государстве», — рассказал адвокат.

26 мая 2016 года Верховный суд Чечни приговорил украинцев Николая Карпюка и Станислава Клыха к 22 с половиной и 20 годам заключения соответственно.

По версии «следствия», Клых и Карпюк были членами организации УНА-УНСО и в конце 1994 — начале 1995 года воевали против российских федеральных сил в составе вооруженных формирований самопровозглашенной республики Ичкерия.

Оба отрицали все обвинения, а Клых заявил, что вообще никогда не был в Чечне. Политзаключенные заявляли о пытках со стороны российских силовиков.

И о призраке техногенной катастрофы…

Рось чище, чем думали. Премьер Владимир Гройсман заявил, что угроз в связи с выбросом химикатов в реку Рось нет.

«Получил информацию от Украинского гидрометеорологического института ГСЧС. Сейчас опасности для питьевого водоснабжения городов, осуществляющих водоснабжение из реки Рось, нет», — написал Гройсман в Twitter.

По словам премьера, городские водоканалы могут работать в штатном режиме.

По состоянию на 7 часов утра 10 июня водоснабжение Умани и Белой Церкви осуществлялось из резервных резервуаров.

А все из-за того, что 9 июня в селе Збаржевка Винницкой области перевернулся и упал в приток Роси автомобиль, перевозивший инсектицид (химпрепарат, предназначенный для убийства насекомых). Тогда власти прекратили работу Белоцерковской насосно-фильтровальной станции, обеспечивающей водой Белую Церковь и Умань.

Помните о том, что принесло вам вчера, живите настоящим и надейтесь на будущее.

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