Сложный год. Что изменилось в Центробанках разных стран 23 января, 20:04 897 Цей матеріал також доступний українською

2018 был сложным годом для Центробанков и их руководителей

После достаточно спокойного 2017 года 2018-й для Центробанков и их глав по всему миру был не таким уж и радужным. Чем же жили центральные банкиры в прошлом году:

Первым возмутителем спокойствия стала Федеральная резервная система: она четырежды поднимала учетную ставку в 2018 году, заставляя нервничать другие центральные банки. Дело в том, что повышение учетной ставки в США делает инвестиции в государственные бумаги в США тоже более выгодными, так как их доходность начинает расти. Как результат средства из развивающихся экономик начинают перетекать на суперстабильный американский рынок.

К этому добавился эффект от налоговой реформы администрации Трампа, который стимулировал большие корпорации возвращать ликвидность, хранимую в других странах, обратно в США. Только за первую половину 2018 года в США вернулись из разных стран около $0.5 трлн (из $3 трлн хранимых на зарубежных счетах). Это движение капиталов начало давить на курсы валют в разных странах, и центробанкам нужно было бы или повышать учетные ставки или снижать курс своей валюты. Великобритания, Турция, Украина, Аргентина, Индонезия, Филиппины, Чехия, Индия, Пакистан, Мексика, Тунис, Малайзия, Румыния, Грузия, Саудовская Аравия, ОАЭ – вот неполный список стран, Центробанки которых повысили учетные ставки в 2018 году.

Однако следующим риском для Центробанков стала ситуация на некоторых развивающихся рынках. В первую очередь в Аргентине и Турции. В мае на фоне 50% девальвации песо власти Аргентины обратились к МВФ за помощью, и в июне исполнительный совет МВФ согласовал рекордную по размеру трехлетнюю программу для Аргентины в размере $50 млрд, а в конце сентября на фоне ухудшения ситуации в Аргентине МВФ расширил программу, увеличив ее размер до $57 млрд. На тот момент Центробанк Аргентины потратил уже $16 млрд резервов на успокоение рынков.

Конец года был очень негативным для американского рынка акций

В Турции на фоне девальвации лиры Центробанк Турции повысил учетную ставку, но глава Центробанка Турции попал под жесткую критику главы государства. Рынкам такая критика вообще не понравилась, так как они посчитали, что действия Центробанка были оправданы, а позже все же поставили под сомнение независимость центробанка, что привело к еще большей девальвации национальной единицы и возросшей инфляции. Рынки всех развивающихся стран быстро отреагировали снижением стоимости государственных ценных бумаг. Украина была в их числе. Ситуация к концу года так и не улучшилась – спреды многих стран находятся на очень высоком уровне.

Третьим фактором беспокойства стала волатильность финансовых рынков. Конец года был очень негативным для американского рынка акций, особенно на фоне того, что доходность двухлетних американских госбумаг стала выше, чем пятилетних – один из признаков приближающегося кризиса. Китайский рынок показал значительную отрицательную динамику в 2018 году, поведя за собой вниз рынки Гонконга, Южной Кореи, Малайзии, Индонезии и других стран Юго-Восточной Азии. Криптоактивы, так разрекламированные в 2017 году, показали обвальное падение в течение всего 2018 года (биткоин потерял около 70% стоимости с пиков в $17 тыс. в декабре 2017).

Влияние Brexit на финансовые рынки тоже доставляло беспокойство для центральных банков – Лондон исторически был глобальным финансовым центром. Увеличившаяся неопределенность плана выхода Британии из Евросоюза повысила волатильность и, следовательно, стоимость различных инструментов хеджирования – кредитных свопов, деривативов, для многих из которых Британия была торговой площадкой. Судьба всех этих инструментов на данный момент не понятна.

Центробанки по всему миру также работали с одной стороны над усилением надзора за коммерческими и инвестиционными банками и пытались как-то унифицировать требования к капиталу и ликвидности банков, а с другой стороны пытались понять, как начинать регулировать необанки, финтех и техфин компании. Ни с одной задачей центробанки особо не справились: унифицированной модели надзора за банками нет и не предвидится, единого надзорного поля нет не только в мире, но и в Европе (кейс с эстонским филиалом Danske bank и вовлечением Deutsche Bank в сомнительные транзакции восточноевропейских клиентов на $300 млрд за 5 лет вообще поднял вопрос об эффективности новой модели европейского банковского надзора, только недавно созданного), что делать с финтехом центробанки не знают. Приехали.

Но самой большой головной болью для центральных банкиров стало посягательство на независимость регуляторов со стороны политиков. И в 2018 году это стало своеобразным трендом. Начать, наверное, стоит с твитов американского президента Дональда Трампа, в которых он называл действия Федрезерва по повышению ставок безумными, объясняя, что этим система подрывает американский экономический рост и эффективность налоговой политики американской администрации. Пока Федрезрев остается глух – возможно, у них нет Твитера.

В Индии глава Резервного банка Урджит Патель после года борьбы с правительством Нарендра Моди подал в отставку в декабре 2018, ранее истечения своего срока (первый раз в истории Индии). О давлении на центробанк Турции со стороны Реджеп Тайип Эрдоган я уже упомянул. В марте Народный банк Китая возглавил новый глава И Ган, заменив на этом посту Чжоу Сяочуань, при этом его заместителем стал Го Шуцин, который в Коммунистической партии Китая занимает более высокую позицию. Многие аналитики усмотрели в этом ослабление независимости центрального банка. Народный банк Китая в 2018 году не повышал учетную ставку, напротив снижал резервные требования для коммерческих банков, делая кредит более доступным, но это все равно не смогло оживить экономику и стимулировать экономический рост.

В целом в 2018 году произошла смена большого количества глав Центробанков.

В США в январе Сенат утвердил Джерома Пауэлла 16-м главой Федеральной резервной системы. На фоне кризиса в Аргентине в 2018 году сменились три главы центробанка: на фоне девальвации песо сначала в июне ушел Федерико Штурценеггер. На его место президент Маурисио Макри назначил министра финансов Луиса Капуто, но тот после трех месяцев на посту также подал в отставку по «личным обстоятельствам», и его место занял новый глава Гвидо Сандлерис.

Также в 2018 году в отставку ушли глава банка Израиля Карнит Флуг – главой стал американский экономист Амир Ярон. Уже принято решение, что после смены власти в Бразилии, глава центробанка Илан Голдфэйн покинет банк весной 2019 года – на его место будет назначен Пауло Гуэдес. Адриан Орр стал главой банка Новой Зеландии.

В Европе тоже произошли изменения: в марте 2018 года главой НБУ назначен Яков Смолий, до этого исполняющий обязанность главы с мая 2017 года. В Косово Фехми Мехмети также был подтвержден на позиции главы регулятора после шести месяцев на позиции с приставкой и.о, в то время как в сентябре 2017 года предыдущий глава Бедри Хамза перешел на позицию министра финансов.

Глава Словенского ЦБ Бостьян Язбек объявил об уходе 20 марта, сказав, что его жизни угрожает опасность от людей, которые потеряли деньги при банкротстве коммерческого банка. При уходе он также обвинил одного из людей, близких к президенту, в давлении. Новый глава Бостьян Васле был назначен только в декабре 2018.

В июне 2018 в Испании Пабло Эрнандес де Кос назначен главой центробанка вместо уходящего с поста Луиса Линде, чей шестилетний срок завершился. Летом также произошла смена главы банка Финляндии: вместо Эркки Антеро Лийканен, который провел два семилетних срока на своей позиции, центробанк возглавил Олли Рен.

В Македонии руководить центробанком стала первая женщина в истории молодого балканского государства – Анита Ангеловска. При этом ее назначение было достаточно неожиданным: 30 апреля президент Македонии Георге Иванов внес кандидатуру Димитара Богова на второй срок как главу Нацбанка Македонии (Богов был на этой позиции с 2011 года, и наш офис с ним великолепно сотрудничал). Но парламент неожиданно не поддержал эту кандидатуру. Компромиссной фигурой оказалась именно Анита, на тот момент – замглавы Центробанка. В соседней Молдавии также сменился глава центробанка – после достаточно неожиданного ухода Серджиу Чоклы министр финансов Октавиан Армашу в ноябре пересел в кресло главы регулятора.

В Словакии Йозеф Макуш тоже подал в отставку – он уходит с поста главы Центробанка с 1 марта 2019 – министр финансов Петер Кажимир планирует занять эту позицию. Уже в начале январе 2019 года ушел на пенсию глава ЦБ Бельгии, Ян Сметс. На его место назначен его заместитель Пьер Вунш.

В Азии к уже упомянутой смене главы Резервного банка Индии, в марте 2018 Нор Шамсия Мохд, который до этого возглавлял расследование скандала вокруг фонда 1MDB, стал главой Bank Negara Malaysia вместо Агуса Мартовардохо, а Перри Варджийо возглавил Центробанк Индонезии. На Тайване также произошли изменения в Центробанке: вместо 79-летнего ветерана Пернга Файнэна главой банка назначен его заместитель Ян Чин-лонг. Летом нового главу получил центробанк Ирана: Совет министров назначил на эту позицию Абдолназера Хеммати, бывшего руководителя страхового регулятора, при этом не продлив контракт для бывшего главы Валиоллы Сейфа. В Киргизии в январе Толкунбек Абдыгулов вернулся на пост главы регулятора после того, как непродолжительно поработал в 2017 на двух постах в правительстве.

В Латинской Америке, кроме смен глав в Аргентине и Бразилии, изменения произошли и в Венесуэле – в июне на фоне галопирующей инфляции свой пост потерял Рамон Лобо, находящийся на позиции главы банка только с октября 2017. Новым главой был назначен Калисто Ортега Санчес, в прошлом вице-президент нефтяной компании Citgo. В целом за 10 лет в Венесуэле сменилось 8 глав центробанков.

В африканских странах также произошли изменения. Глава центробанка Туниса Чедли Аяри подал в отставку 14 февраля 2018 года. Уже на следующий день Парламент на его место назначил экономиста Мирового банка Маруана эль Абасси, который сейчас планирует масштабную трансформацию центробанка в рамках программы МВФ и берет в пример опыт Украины в таком проекте.

В Йемене Президент Абд-Раббу Мансур Хади назначил Мохаммеда Заммама новым главой Центробанка в феврале 2018. Заммам руководит Центробанком из Адена, где находятся правительственные организации и войска, в то время как, столицу страны Сану еще в марте 2015 года захватили повстанцы в рамках внутренней гражданской войны. В Эфиопии в июне 2018 вместо Теклевольда Атнафу главой Центробанка стал бывший руководитель комиссии национального планирования, Инагер Десси. В июле Центральный банк Либерии возглавил Натаниэль Патра после того, как бывший руководитель Милтон Викс подал заявление об увольнении на фоне разногласий с президентом по поводу финансирования правительства.

Суданский глава центробанка Хазем Абделькадер внезапно скончался во время командировки в Турцию летом. Его позицию занял Мохамед Хаир Ахмед Аль-Зубаир, который уже до этого занимал позицию главы. В Южном Судане президент Сальва Киир уволил Отом Раго Аяка и назначил Дир Тонг Нгора на позицию руководителя регулятора. Нового главу получил и центробанк Сьера Леоне – вновь назначенный президент назначил на эту позицию Келфала Каллона, экономиста из университета Северного Колорадо.

Не обошлось в Центробанках и без скандалов в 2018 году. Так главу ЦБ Латвии Илмара Римшевича обвинили в коррупции и отстранили от работы. Проблемы также были у спешно уволившегося главы надзорного органа в Польше – в декабре 2018 года Марек Хшановский был обвинен в коррупции и арестован местным антикоррупционным агентством. В украинской прессе освещали этот скандал.

На фоне такой большой смены глав центральных банков по всему миру тот факт, что некоторые из глав остались на своих позициях, выглядит даже удивительно. Так главой Центробанка Японии был переизбран Харухико Курода. Также Ли Джу-йол, глава Банка Кореи начал еще один четырехлетний срок на своей позиции в 2018 году. В Нидерландах Klaas Knot также был переназначен правительством на новый срок. Аналогично, Борис Вуйчич остался работать главой центробанка Хорватии. И Клаасс Нот, и Борис Вуйчич являются главами Центробанков нашей IMF Constituency и минимум три раза в год у меня лично есть возможность с ними пообщаться на околобанковские темы.

Новых глав центробанков Бельгии, Македонии и Молдовы я также знаю – они уже работали с нашим офисом несколько лет до своего назначения. А вот с новым главой Центробанка Израиля будет возможность познакомиться в апреле во время годовых сборов МВФ в Вашингтоне – все эти страны также являются членами нашей группы в МВФ.

Как вы видите, 2018 год был действительно непростым годом для центральных банкиров. Посмотрим, что год грядущий нам/им готовит. Мы точно не соскучимся.