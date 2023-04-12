Слив секретных документов США. Как это повлияет на ход войны
Однозначно, что имел место факт утечки этой информации. Скорее всего, это произошло случайно, вероятность контролируемого слива меньше, но не нулевая
Если говорить о неконтролируемом сливе (при том, что есть довольно строгие процедуры режима секретности, я лично имел опыт долгое время работать с тайными документами — все сделано так, чтобы предотвратить эту утечку), иногда люди довольно небрежно относятся к этому. Видимо, многие видели скриншоты этих документов — видно, что было распечатано на бумаге, где-то его еще сгибали, потом перефотографировали. Вот уже самого фото достаточно для американских контрразведчиков, чтобы в кратчайшие сроки отследить источник утечки.
Много этой информации попало таким образом в открытый доступ. Она может быть по-разному использована. Россияне сейчас максимально пытаются воспользоваться этим. Хотя там для них тоже есть достаточно горькие таблетки.