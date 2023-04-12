Слив секретных документов США. Как это повлияет на ход войны 12 апреля, 15:29 NV Премиум

Однозначно, что имел место факт утечки этой информации. Скорее всего, это произошло случайно, вероятность контролируемого слива меньше, но не нулевая

Если говорить о неконтролируемом сливе (при том, что есть довольно строгие процедуры режима секретности, я лично имел опыт долгое время работать с тайными документами — все сделано так, чтобы предотвратить эту утечку), иногда люди довольно небрежно относятся к этому. Видимо, многие видели скриншоты этих документов — видно, что было распечатано на бумаге, где-то его еще сгибали, потом перефотографировали. Вот уже самого фото достаточно для американских контрразведчиков, чтобы в кратчайшие сроки отследить источник утечки.

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Много этой информации попало таким образом в открытый доступ. Она может быть по-разному использована. Россияне сейчас максимально пытаются воспользоваться этим. Хотя там для них тоже есть достаточно горькие таблетки.