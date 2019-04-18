Слепаков, Зеленский и чебурнет. Чем занята Россия Сегодня, 09:34 3347 Цей матеріал також доступний українською

Российские власти с 2014 года много раз поднимали тему создания своего собственного, отдельного от всего мира интернета

Чиновники ему заранее тогда же придумали имя "Чебурашка", породив довольно злобный мем – "Ч/Б Рашка" как черно-белая Россия.

С тех пор этот самый суверенный российский интернет в сети очень часто называют "Чебурнетом". На мой взгляд, довольно удачное название для абсурдной идеи.

Официально, замысел затеи такой: когда злой Запад – Европа и США – отключат Россию от интернета, у нее будет заранее готов свой собственный, которым она сможет пользоваться.

На деле же все выглядит совсем иначе. Россия готовит методы, чтобы самой отпилиться от мировой сети и позакрывать все неугодные сайты в этом своем отдельном сегменте. Во всяком случае, именно такие меры прописаны в законе об изоляции Рунета, который Госдума приняла 16 апреля.

Чиновники и депутаты настроены очень решительно. Они явно готовятся к необходимости отключить страну от сети в случае начала революции или восстания. Других вменяемых целей у этой затеи просто быть не может.

Применить этот закон невозможно просто технически

Но и то, что они делают сейчас, выглядит довольно бредово. По словам специалистов, применить этот закон невозможно просто технически. А если даже вдруг это удастся, то обойти любые блокировки будет очень просто. В этих условиях останется последний метод – топором по кабелю. Но и тут все сложно, поскольку вот-вот начнут работать сразу несколько систем глобального спутникового интернета.

Фундаментальная проблема российской власти заключается в том, что на нее сейчас работают почти исключительно балбесы, неучи и троечники, которые ничего не могут сделать нормально. Помните, в прошлом году там пытались отключить Telegram? Так вот, он по-прежнему работает, его используют органы власти России.

Недавно Русская православная церковь завела себе там аккаунт. И это при том, что каждый месяц государство тратит миллионы на блокировку Telegram, который стал работать лишь чуть медленнее. Это самое настоящее безумие, но это так.

Скорее всего, и с новыми законами будет та же история. Сделают вид, что заблокировали – и все. Для галочки. А сами будут лишь блокировать неугодные сайты.

Кстати, один иностранный журналист, работающий в Москве, мне недавно рассказал дивную историю. Сейчас в России многие ожидают блокировок и даже гонений на, вы не поверите, Семена Слепакова.

Это умеренно оппозиционный, довольно талантливый юморист. Слово "юморист" тут ключевое. Кремль очень внимательно и не без тревоги наблюдает за успехами Владимира Зеленского в Украине.

В России примерно аналогичную позицию занимает Слепаков. Его знает вся страна, его шоу очень популярны. За ним стоит Comedy Club, который ничем не уступает "95 кварталу". Путин смотрит на Заленского, потом на Слепакова. Потом снова на Зеленского, и снова на Слепакова. Вы же понимаете, какие там мысли в голове рождаются?

Вот поэтому у российского юмориста сейчас могут начаться сложности. Впрочем, это пока лишь только разговоры. Эта информация вполне может оказаться неверной.

Но в любом случае, она заслуживает внимания. Я буду очень смеяться, если Путин натравит свой неработающий Чебурнет на исполнителя веселых песен о наступающей в России заднице.

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