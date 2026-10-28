ФСБ атакует Мишустина. Кулуарные войны в РФ набирают обороты

Бюрократы теряют власть, а Путин явно не замечает, что вся его стратегия создания системы управления, в которой ФСБ — лишь «передовой отряд партии», а не «руководящая и направляющая сила», дает трещину

В выходные в РФ задержали неприметного заместителя руководителя управления электронного документооборота Федеральной налоговой службы Александра Бликмана. И в этом не было бы ничего удивительного, если бы именно Бликман не был одним из создателей системы электронного документооборота российской налоговой службы, а всей этой электронной системой не руководил бы ныне уже бывший вице-премьер Дмитрий Григоренко, который, в свою очередь, был правой рукой премьера Мишустина в правительстве.

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Прошло всего несколько дней с того момента, как Григоренко, руководитель аппарата российского правительства, был вынужден уйти в отставку, а премьер Мишустин остался, де-факто, без своих людей в правительстве, и ФСБ арестовала не самого влиятельного, но важного члена команды Мишустина-Григоренко. И, похоже, это не последнее задержание.

Можно много говорить о страхе Путина перед высоким уровнем доверия к Мишустину. Но, мне кажется, мы имеем дело с более серьезным явлением, чем паранойя Путина. Это попытка ФСБ вернуть позиции, которые были у них до 2016 года. Для тех, кто не знает: в 2016 году Путин развернул государственный механизм и выстроил вертикаль технократов-бюрократов, ставшую равнозначной вертикали ФСБ. А главными символами этой вертикали стали Вайно, Кириенко, Набиуллина и Мишустин.

В самой ФСБ существует троевластие

Набиуллина уйдет в марте 2027 года. Вайно — неприкосновенная фигура, имеющая прямые контакты с силовиками. На Кириенко было совершено несколько серьезных атак, а наиболее символичным стало задержание политолога Кынева. Более того, выборы в Госдуму показали, что сложные комбинации Кириенко на самом деле никому не нужны.

Сейчас, похоже, пришла очередь Мишустина. ФСБ не может задерживать людей уровня Мишустина или Кириенко, особенно после провала с делами Ротенбергов и Трабера. Но ФСБ может задерживать людей уровня того же Бликмана для сбора компромата.

Здесь стоит отметить, что внутри самой ФСБ существует троевластие: по сути, там действуют три конкурирующие вертикали. Это вертикаль главы службы Бортникова, вертикаль первого заместителя Королёва и вертикаль руководителя военной контрразведки Ткачёва (человека Сечина). При этом война между этими тремя «башнями» ФСБ санкционирована Путиным, который опасается единоличной власти в ведомстве.

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Главная интрига в нынешних политических раскладах РФ — сменит ли Путин через месяц Бортникова, которому исполняется 75 лет. Путину предстоит либо продлить срок его полномочий, либо отправить его в отставку; а если он решит его уволить, то на кого сделает ставку.

Несмотря ни на что, в течение 2026 года в высшем эшелоне управления РФ происходит ряд кардинальных изменений. И главное из них — усиление роли ФСБ, у которой есть все шансы вновь перестроить систему управления под себя. А если они это сделают, то следующей их жертвой станет сам Путин.

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Текст публикуется с разрешения автора