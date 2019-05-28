Следите за гривней. Изи пизи лемон сквизи Сегодня, 10:10 362

Как ни крути, а пока единственным массовым рыночным финансовым инструментом в Украине является гривня

И хотя недавно я уже писал о несуществующем фондовом рынке в Украине, последние события на политической арене страны с новой силой заставляют сокрушаться о неразвитости украинской финансовой системы. Будь у нас настоящий ликвидный рынок с разнообразием инструментов, мы по его реакции быстро определили бы «Who is who?» в политике, и не пришлось бы людям зря обзываться в фейсбуке.

Но, как ни крути, а пока единственным массовым рыночным финансовым инструментом в Украине является гривня, и именно её курс по отношению к доллару воспринимается людьми, как самое объективное отражение действительности. И, если глянуть на табло обменников, то текущая ситуация и будущие перспективы выглядят просто блестяще. Судя по состоянию валютного рынка, все заявления новых и старых лидеров, возвращения беженцев и назначения «новых лиц» на высокие должности, случившиеся в течение последних месяцев, полностью соответствовали ожиданиям украинского народа.

На первый взгляд, что же тут странного, ведь за происходящее проголосовали почти три четверти избирателей, а это взрослая активная часть населения страны, от которой, собственно, и зависит её будущее.

Но, если так, то как тогда быть с утверждением, что именно не голосовавшая за нового президента четверть является созидателем и властелином всех материальных богатств страны? Я имею ввиду тот самый принцип Парето, о котором в последнее время все столько говорят. В применении к нашей ситуации он гласит, что 20% населения создает 80% всех её богатств. Именно они, согласно расхожему мнению, голосовали против нового президента, теперь недовольны происходящим и с тревогой смотрят в будущее. А, следовательно, должны без промедлений взять всю наличную гривню в ячейках и на счетах и поменять на доллары. Тем более, что в наши дни, в хороших банках, online сервис по обмену валюты работает превосходно — быстро и безо всяких рисков.

Как вы сами видите, этого не случилось. Можно возразить, что стабильность гривны помогли сохранить внешние, более значимые факторы. Частично так: «заробитчане» деньги шлют исправно, конъюнктура на очень важных для Украины сырьевых рынках в последние месяцы вполне благоприятна, сработала пресловутая сезонность, а инвесторы в ОВГЗ принесли в страну кучу валюты.

Всё это, конечно, верно, но если бы население, пусть даже 20%, но контролирующие 80% богатств, рвануло в сторону обменника, то никакие высокие цены на сырье никого бы не спасли. Как не спасли в 2014 году. А сейчас, вы сами свидетели, даже попытки бежать к обменнику не было. Тишь, гладь и полная уверенность в завтрашнем дне? Получается, что и та четверть, что проголосовала против, на самом деле «за». Какой цинизм! Неужели одной рукой чернят в фейсбуке новую власть, а другой подписывают договора на гривневые депозиты в украинских банках?

Звучит странно и невольно трансформирует принцип Парето в то, что 20% украинцев являются носителями 80% лицемерия, в чем я очень сомневаюсь. Скорее всего, к обменнику просто не с чем бежать.

Нет, деньги есть, но неактивное большинство имущих, вероятнее всего, уже давно обменяло гривни на доллары, предпочитая не рисковать. Какие-то суммы в местной валюте на депозитах и в кубышках, конечно, остались, но ими рынок не перевернешь, да и ради мелочи суетиться не хочется. Более инвестиционно-активные граждане, одолеваемые жадностью и не ведающие страха, вложились в ОВГЗ, объем которых растет благодаря невиданной в своей безвыходности щедрости украинского правительства, берущего в долг под сумасшедшие проценты. Рискованно, конечно, но за такую доходность можно и понервничать. Главное, успеть убежать из-под обломков пирамиды.

Так что далеко не факт, что нынешняя стабильность гривни — реальное отражение того, как люди относятся к ситуации в стране. И, если версия о том, что шухера в обменниках нет только потому, что все уже давно подготовились, обменяв старые запасы на доллары, а новые запасы просто не создаются, то, на мой взгляд, это уже само по себе «шухер». И говорит он о том, что из среднего класса никто в реальный сектор инвестировать не намерен. Потому что в долларах и евро в украинскую экономику инвестировать нельзя, в них можно только пережидать смутные времена.

А если имущий класс ждет смутных времен, то, скорее всего, они и наступят. А тогда, всё это умничанье ни к чему. Для выживания важно лишь одно: «Даст МВФ в долг или нет?». Хотя ввиду новой реальности этот вопрос, похоже, может измениться на: «А не послать ли нам МВФ?». Наверное, чтобы быстрее распродаться за копейки, на радость олигархам. Ну, а в этом случае, всё, вообще, проще простого, или, как изволит выражаться новое поколение реформаторов, «изи пизи лемон сквизи».

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