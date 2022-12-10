После войны. Сколько украинцев вернется из-за границы и каким будет население-2030 10 декабря, 00:55 Эксклюзив НВ

Единственное, что можно сказать наверняка — численность находящихся за рубежом украинцев увеличилась на 1,5 млн по сравнению с довоенной

По данным Государственной пограничной службы (ГПС), сейчас никаких признаков роста выездов за границу нет. Что касается выезда населения Киева, то у меня нет никаких подтверждений его массовости. Скорее всего, это объясняется тем, что во-первых, в столице, несмотря на все, нет таких бомбардировок и разрушений, как, например, в Запорожье, а во-вторых, малый и средний бизнес, доля которого в Киеве традиционно высока, в значительной степени. приспособился к экстремальной ситуации и дает работу и доход значительной численности жителей. Здесь найти работу гораздо проще, чем в прифронтовой зоне, на деоккупированных территориях или, скажем, в традиционно трудоизбыточных западных областях.

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По данным ГПС, за все время с начала вторжения из Украины выехало 10,7 млн и въехало 9,5 млн. Но нельзя говорить, что это одни и те же люди. Во-первых, вполне вероятно, что уехавшие остались за границей, а вернулись выехавшие до войны. Во-вторых, никто не отменял малое пограничное движение, отпуска, командировки и семейные встречи. Следовательно, мы не можем выделить именно беглецов.

Единственное, что можно сказать наверняка, — численность находящихся за рубежом украинцев увеличилась на 1,5 млн по сравнению с довоенной. Но не стоит забывать также о границе с РФ — мы и не подозреваем, сколько людей ее пересекли.