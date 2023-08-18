Черные лебеди войны. Смогут ли ВСУ выйти на госграницу в этом году 18 августа, 11:42 NV Премиум

Я оптимист в своих прогнозах, но всегда говорю «при условии, если»

Сейчас новый тренд появляется: военные и эксперты начинают говорить, что «народ, забудьте о войне на две-три недели». Вице-премьер-министр Верещук буквально на днях тоже это сказала: «Война надолго». Вот и меня аудитория спрашивает — почему эксперты не реалисты? Невозможно же освободить все территории до границ 1991 года военным путем. Сколько лет может длиться война?

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Прежде всего скажу, у нас границы в 1991 году не было. Госграница у нас появилась с Россией 28 января 2003 года. Демаркация до сих пор не была проведена. Был подписан договор о госгранице между Украиной и Россией — Кучма и Путин подписывали в Киеве. Его потом ратифицировали оба парламента — одной и другой страны. Что такое демаркация? Это, в принципе, забить столбики пограничные. Думаю, мы забьем когда-нибудь, только не пограничные, а столбики с обозначением «мины». Вот это будет, наверное, оптимальная граница с Россией. Так вот: у нас есть возможность выполнить эту задачу в следующем году.

Если уж говорить о реалиях, в этом году у нас уже нет такой возможности, если Россия как-то продержится. Может, завтра Путин утром встанет, пойдет на работу, забудет, как дышать и умрет. Поэтому иногда обозреватели говорят «если». Потому что есть много таких «черных лебедей».

Вот это будет оптимальная граница с Россией

Итак, если говорить о реалиях. В этом году у нас не будет в достаточном количестве самолетов, ракет. Даже если и получим ATACMS, то, опять же, определенное количество — недостаточное для выполнения больших, широкомасштабных боевых задач. Поэтому в этом году мы точно на госграницу 2003 года не выйдем, если не будет «черного лебедя» в России. А вот в следующем году… После получения самолетов, опять же, в достаточном количестве. Потому что, если дадут пять-шесть самолетов, — не о чем говорить. А если дадут нам хотя бы три бригады, это примерно 10 эскадрилий, то есть 120 самолетов, три бригады по 40 самолетов, то этого будет достаточно для того, чтобы выйти на госграницу 2003 года в следующем году, где-то ближе к осени. То есть, вполне реально использовать летнюю кампанию 2024 года и выйти на госграницу.

Я просто сам летчик, я представляю, что такое авиация. С авиацией все увеличивается в скорости в 10 раз, на порядок. С использованием достаточного количества авиации уменьшаются потери на тот же порядок — в 10 раз — по передвижениям на земле. Поэтому здесь я однозначно оптимист. Но я оптимист, если нам дадут достаточное количество самолетов.

Можно как-то самолеты заменить. Опять же, «как-то». Заменить, допустим, тысячами ракет типа ATACMS. Подчеркну — это тысячи должны быть, не десятки, как Storm Shadow и SCALP, как нам сейчас дали, — несколько десятков — одних, несколько десятков — других.

Поэтому нужно полторы-две тысячи ракет ATACMS для того, чтобы уничтожить все российские военные стационарные объекты. Это можно сделать как раз с помощью HIMARS. Ракеты эти есть — более трех тысяч штук на складах у американцев. Они их сейчас будут заменять на PrSM, а это ракеты с дальностью более 500 километров, а значит, ATACMS освободятся, так сказать. Их можно будет как-то пригласить и ими также работать.

Поэтому и есть у нас возможность выйти на границу 2003 года, на госграницу, при достаточном количестве одного и другого показателя. Причем даже без объявления дополнительной мобилизации, подготовки сил, средств, то есть, какой-то большой подготовки наземных средств. Достаточно авиации в этом смысле и дальнобойных ракет.

Именно такая концепция в этом тысячелетии взята на вооружение странами НАТО. У них почему нет достаточного количества стволов и боеприпасов, нет даже тех же танков в достаточном количестве? Да им это просто не нужно. И они сильно не нужны после работы авиации, дальних средств поражения, типа тех же ATACMS.

Были бы у нас свои Громы (ОТРК Сапсан) с дальностью 500 километров, то уже бы военные объекты в Москве были бы зачищены, а мы очень быстро вышли бы на госграницу. Вот такой подход правильный, грамотный, понятный.

Сколько надо личного состава для таких действий? Сейчас у нас чуть ли не миллион людей под ружьем выполняют задачи по всей территории Украины. Разумеется, размазана эта миллионная армия. А что такое полный авиационный состав? Это 200 самолетов. Это всего лишь 200 летчиков. 200 самолетов, 200 летчиков выполняют максимально задачи. Только это же надо хорошие самолеты, конечно, не МиГ-25.

Летный состав, конечно, дорогой. Я и сам готовил, и контролировал подготовку. Сотни летчиков прошло, так сказать, через мои руки и под контролем. У нас достаточное количество летного состава. Если будет стоять задача, то поднимутся.

У нас, наверное, более несколько тысяч летчиков есть, которых можно привлечь для выполнения боевых задач. У нас последние 10 лет двойной, тройной состав в полках был. У нас самолетов не хватало для того, чтобы удовлетворить все потребности летного состава в подготовке. Поэтому с летчиками как раз проблем нет. Черниговское и Харьковское летные училища — которые были еще при Советском Союзе — в 1995 году их слили в один Харьковский университет Воздушных сил. Хорошие кадры и одного, и другого училища. Лучшие училища в бывшем Советском Союзе.

Черниговское, которое я заканчивал, вообще считалось элитным, потому что самолеты, как только лучшие появлялись, они тут же появлялись в Черниговском летном. Курсанты летали на МиГ-23.

То есть, у нас в Украине летная школа очень хорошая. И сам не одну сотню людей видел, подготовил и контролировал. Украинцы хорошо летают. Из украинцев получаются, наверное, самые лучшие летчики, я бы так сказал.

Полную версию интервью с Романом Свитаном слушайте на Radio NV: