Пять вещей, которые нужно знать об этой войне 23 марта, 15:17 Этот материал сейчас доступен только на украинском языке

Эта война заведомо проигрышна для РФ, независимо от того, сколько она продлится

1. Ця війна завідомо програшна для РФ, незалежно від того, скільки вона триватиме. Саме тому дії РФ ірраціональні - бо вони пішли війною проти держави та армії, які вже 8 років ефективно стримували їхнє просування вглиб території України.

Видео дня

2. Ми були готові до цієї війни, наскільки нам дозволяли наші спроможності. Саме тому ворог не зміг миттєво досягти своїх цілей і Збройні сили зупинили наступальну активність ворога.

3. Це не просто війна. Це наша історична місія — перемогти одвічного ворога. Зараз ми на піку нашої сили та єдності. Тож, є шанс нарешті поставити крапку на імперських амбіціях РФ.

4. Згідно з законом чисельність Збройних сил 261 тисяча, з яких військових — 215 тисяч. Вони захищають 1800 кілометрів фронту і 42 мільйони людей. У воєнний час до цих 215 тисяч додаються мобілізовані особи. Згадайте ці цифри, коли писатимете пости та коментарі з питанням, чому вас мобілізовують, якщо ви не тримали ніколи зброю у руках. Військово-обліковим спеціальностям вчать від 5 до 15 днів. І сьогодні для оборони держави потрібні всі, кого мобілізовують.

5. Ця війна триватиме певний час. Бо чим масштабніша ціль, тим більше зусиль і часу піде на її досягнення. Тому налаштуйтесь на шлях до перемоги. Припиніть хвилюватись і нервувати, почніть нормально спати і за можливості займайтесь фізичними вправами, бо для досягнення перемоги вам потрібні сили.

І до речі - складіть список речей, які ви повинні зробити в першу чергу після перемоги.

Ще кілька відповідей на питання:

— Чому під час війни неможна публічно говорити чи писати про те, що Україна веде з кимось перемовини про постачання військової техніки, зброї, амуніції і чого завгодно для ЗСУ?

Тому що РФ робить все можливе аби зірвати контракти.

— Чому під час війни неможна говорити про те, що вже відбулись поставки і в нас є щось новеньке?

Тому що ворог одразу корегує свої дії під нові дані.

— Чому неможна називати точні адреси та впізнавані описи об‘єктів, у які влучили ракети або у які промахнулись ракети — це ви вже всі знаєте — бо це коригування вогню для ворога

— Чому неможна публічно викладати військові об‘єкти (госпіталь це теж, між іншим, військовий об'єкт), місця знаходження зброї, військової техніки, особового складу?

Тому що в десятки разів збільшується ймовірність знищення об'єкта ворогом.

Чому не треба публічно під час війни робити фактчекінг заяв і публікацій силових відомств та спецслужб? Тому що це війна. Повірте, що ці заяви проходять велику кількість відомчих фільтрів і якщо вони оприлюднюються, значить так треба для оборони держави. Після перемоги — буде натхнення, розберетесь.

— Чому не треба публічно і непублічно сумніватись у рішеннях та повнформованості ЗСУ? Тому що ЗСУ найбільш поінформовані про ситуацію на фронті. І якщо вам не зрозуміле рішення, значить ви просто не все знаєте. Крім того, військові рішення не можуть прийматись під впливом громадської думки — бо це професійні рішення, це так само як в хірургії.

Текст опубліковано з дозволу автора

Оригінал

Приєднуйтесь до нашого телеграм-каналу Погляди НВ

Слушайте подкаст на эту тему

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.