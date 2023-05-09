Почему с каждым годом количество ветеранов Второй мировой в РФ растет 9 мая, 14:03

Когда слышите словосочетания «ветеран ВОВ» первый вопрос, который стоит задавать — сколько ему лет

Вторая мировая закончилась в 1945. Минимальный возраст «детей полка» — то есть детей (которых в реальности были даже не сотни — десятки) при войсковых частях был около 12−14 лет. Это значит, что самый молодой ветеран должен быть старше 90 лет. А самый молодой, которому доверяли воевать — не моложе 96 лет.

Видео дня

Если видите ветерана моложе — то это либо ряженый, либо «лицо приравненное» к ветеранам. «Приравненные» — это участники карательных операций против антисоветского подполья в Беларуси, Украине, странах Балтии. А также карательных операций против венгерского восстания, против Берлинского, против Чешской весны. А также бойцы, воевавшие в Корее где, СССР (не признавая своего участия) и КНДР воевали против… войск ООН (самая последняя операция принуждения к миру, которую инициировал Совбез).

И с каждым годом перечень «приравненных» по законам РФ растет. Если не ошибаюсь, сегодня это и участники советских войн 70-х годов ХХ века.

То есть все эти люди к борьбе против нацизма не имеют никакого отношения.

Поэтому, когда слышите словосочетания «ветеран Второй мировой (либо ВОВ, как говорят любители победобесия)», первый вопрос, который стоит задавать — сколько ему лет.

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Погляди NV