У «великих войн» России очень грязное прошлое 16 ноября, 10:39

С 1558 года и по сей день Россия развязала самое меньшее 54 завоевательных войны

НВ публикует отрывок новой книги Игоря Гарина «Злодеяния коллективного путина»

Как я уже сказал, только с 1558 года Россия развязала 54 завоевательных войны. Вот их перечень:

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Вторая половина XVI века:

1. Ливонская война (1558−1583)

2. Московско-шведская война (1590−1595)

XVII век:

3. Смоленская война (1631−1634)

4. Московско-польская война (1654−1667)

5. Московско-украинская война (война Ивана Выговского; 1658−1659)

6. Московско-украинская война (война Юрия Хмельницкого; 1660−1663)

7. Московско-турецкая война (1686−1700)

XVIII век:

8. Северная война (1700−1721)

9. Карательная экспедиция московских войск под руководством Петра Яковлева против Запорожской Сечи (разрушено Чертомлицкую Сечь; 1709)

10. Персидский поход (1722−1723)

11. Война за польское наследство (1733−1735)

12. Русско-турецкая война (1735−1739)

13. Семилетняя война (1756−1763)

14. Русские войска под командованием Петра Текелия окружают и разрушают Запорожскую Сечь, окончательная ликвидация украинской самостоятельности (1775)

15. Российско-польская война (1792)

16. Подавление российскими войсками гражданского восстания Костюшко в Польше (1794)

17. Российско-Персидская война (1796)

18. Итальянский поход Суворова (1799)

XIX век:

19. Еще одна русско-турецкая война (1806−1812)

20. Участие России в «Войнах коалиции» — третьей, четвертой и пятой (соответственно 1805, 1806−1807, 1809)

21. Российско-шведская война (1808−1809)

22. Заграничный поход русской армии (1813−1814)

23. Взятие Парижа (как результат «Зарубежного похода»; 1814)

24. Очередная русско-турецкая война (1828−1829)

25. Подавление очередного польского восстания (1830)

26. Война России против Хивинского ханства (1835−1840)

27. Очередное подавление гражданского восстания в Польше (1863)

28. Война России со Средней Азией (Ташкент, Бухара, Хива; 1865−1875)

29. Вновь русско-турецкая война (1877−1878)

30. Силовой захват Ляодунского полуострова с Порт-Артуром или Дялянваном (т. н. «желтой Руси), оккупация Маньчжурии, подавление российскими войсками Ихэтуаньского гражданского восстания в Китае, которое со временем переросло в войну (1897−1901)

XX век:

31. Агрессия Советской России против УНР и ликвидация независимой Украины (1918−1920)

32. Участие в гражданской войне в Испании (1936−1939)

33. Оккупация части Польши (раздел Польши вместе с нацистами, аннексия Западной Украины и Западной Белоруссии; 1939)

34. Аннексия Прибалтийских стран (не признаваемая в мире вплоть до развала СССР; 1939, 1941−1944)

35. Советского-финская война, аннексия Карелии и Южной Финляндии (1939−1940)

36. Советского-украинская война (против УПА; 1941−1953)

37. Советская оккупация стран Восточной Европы и Восточной Германии (создание марионеточных просоветских правительств), аннексия Кенигсберга (ныне — Калининград; 1945)

38. Советского-японская война, аннексия Курил (1945)

39. Корейская война («гибридная» война, которую вел СССР), создание марионеточной КНДР (1950−1953)

40. Такое же «гибридное» участие СССР во Вьетнамской войне (1957−1975)

41. Военное подавление восстания в Венгрии войсками СССР (1956)

42. Интервенция войск СССР в Чехословакию, военное подавление «Пражской весны» (1968)

43. Арабо-израильская война («гибридное» участие СССР на стороне арабов; 1967−1973)

44. Еще одно «гибридное» участие СССР/РФ в гражданской войне в Анголе (1975−2002)

45. Война за Огаден («гибридное» участие СССР; 1977−1978)

46. Афганская война началась со свержения спецназом СССР законного правительства и убийства президента Афганистана и дальнейшая полномасштабная военная интервенция (1979−1989)

47. Приднестровский конфликт с Молдовой при участии 14-й армии РФ и российских «казачков», образование непризнанного марионеточного анклава «ПМР» (1992)

48. Первая Чеченская война (1994)

49. Вторая Чеченская война (1999)

XXI век:

50. Война против Грузии, образование непризнанных марионеточных анклавов Абхазии и Южной Осетии (2008)

51. Незаконная и непризнанная миром аннексия Крыма с помощью военных российского Черноморского флота и спецназа ГРУ ГШ ВС РФ (2014)

52. «Гибридная» война на Донбассе, образование непризнанных марионеточных анклавов «ДНР» и «ЛНР» (с 2014 по настоящее время)

53. Военная операция в Сирии (интервенция РФ на стороне правительства Асада) (с 2015 по настоящее время)

54. Вторжение в независимое государство Украину (24 февраля 2022).

Еще раз подчеркну, это далеко не полный список войн, которые вела Россия. Это только те, которые она начала, вопреки известному пропагандистском утверждению, согласно которому «миролюбивая» Россия такого никогда не делала и не делает.

Большую часть захватнических войн Россия вела « числом, а не уменьем»

Очень важно отметить, что большую часть захватнических войн Россия вела «числом, а не уменьем», добиваясь победы путем многократного преимущества вооруженных сил и заваливания врага трупами собственных солдат («пушечным мясом»). В равной мере это относится к российской армии с неграмотными рекрутами-крепостными, к Красной армии, входящей в нацистский Берлин, или к нынешней российской армии, воюющей в Украине, даже к силам безопасности путинской России, состоящим не из интеллектуалов, а из огромной массы держиморд. Впрочем, сказанное во многом относится и к покорению большинства народов императорской России и позже СССР.

Так что война «коллективного путина» с Украиной была не просто предсказуема, но во многом предопределена всей историей или исторической генетикой этой террористической империи злобы, насилия, угнетения и зла.

Таким образом, на основании огромного количества исторических фактов я бы переименовал пресловутый «русский мир» (кстати, в полном соответствии с романом «1984» Джорджа Оруэлла) — в «русскую войну», бушующую ныне в «братской» Украине… Налицо кровавая, некрофильская поступь «русского Мира», несущего страдания, боль и смерть, — поступь чрезмерная даже для антиутопии…

У «великих войн» России очень грязное прошлое — настолько грязное и омерзительное, что память о них стране приходится прятать в спецхранах и секретных библиотеках, а разглашение хранящихся там тайн карается целым рядом статей Уголовного Кодекса. Хотя большинство авторов этих книг — собственные генералы и маршалы. И все равно выдаются эти книги избранным и только с подпиской на неразглашение (хотя все войны «великие», «отечественные» и «освободительные». Какие-то запретные «величие» и «освобождение»).

Виктор Суворов в разоблачительной книге «Самоубийство» по этому поводу пишет: «Само наличие секретных мемуаров наводит на размышления о том, что не все в той великой войне чисто, и о том, что у наших генералов — уголовные повадки: толпе одни истории рассказывают, своим — другие. Как урки. Так у воров принято: для всех рассказывают чернуху, а своим рассказывают другую версию, зная, что из своего круга она не выйдет. И не важно — в своем кругу говорят всю правду или не всю, важно, что в своем кругу рассказывают не то, что всем». И еще: «Я еще не держал в руках секретных мемуаров других генералов и маршалов, но уже сообразил, что существуют две параллельные истории. И это две совершенно разные версии. Если бы они были одинаковыми, то зачем одну из них прятать? Какая же из двух правильная? Видимо, та, которую охраняют. Так вот: то, что хранится за броневыми дверями, то и есть история войны, хотя, может быть, и не вся. А то, чем нас кормили Главпур с Агитпропом, то историей не является. То — суррогат, эрзац, фальшь и подделка… Наши вожди много десятилетий держали в секрете не только содержание архивов, но и способы проникновения в них. И только через 46 лет после германского вторжения, когда бушевала и на все лады воспевалась так называемая гласность, «Военно-исторический журнал» (1987. No 9. с. 87) наконец объяснил всем любителям способ проникновения к архивным документам времен войны: «К документам главных штабов и центральных управлений видов Вооруженных Сил, главных и центральных управлений, военных округов, округов ПВО и фронтов — с разрешения Начальника Генерального штаба Вооруженных Сил СССР. Видите, как все просто, — нужно пойти в Генеральный штаб: «Кто тут у вас Маршал Советского Союза Ахромеев?» Вам непременно дверь укажут. Стучитесь: «Здрасьте, мне бы по архивам поскрести, по сусекам помести…» И маршал Ахромеев (или кто там у них сегодня) вам тут же выпишет разрешение. Правда, за этой простотой кроются две оговорочки и одна недоговорочка. «Военно-исторический журнал» разъяснил, что, во-первых, исследователь должен рыскать по архивам не по своему хотению, а «по направлению воинских частей, учреждений и государственных организаций». А какой, объясните мне, прок главе учреждения инициативу проявлять, на свою голову приключений искать, брать ответственность за ваши исторические изыскания в сферах, где изыскания вовсе не поощряются, а весьма решительно пресекаются? А вторая оговорочка вот какая: «направляемый ими исследователь должен иметь справку о допуске к работе с секретными документами». Круг замкнут быстро и надежно: особо любопытным допуска к работе с секретными документами не дают, а тот, кому такой допуск дан, им дорожит, не высовывается и за разрешением к начальнику Генштаба никогда не попросится. Но если и попросится, если ему и откроют доступ, то и тогда никто результатов изысканий не узнает: поработал в архиве, любопытство свое удовлетворил — и помалкивай в соответствии с подпиской о неразглашении».

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий имел все основания назвать Россию раковой опухолью, которая угрожает Европе очередным «освобождением»: «Русский Мир» — это рак, пожирающий не только большую часть российского общества, но и представляющий смертельную угрозу для всей Европы. Поэтому недостаточно поддерживать Украину в ее военной борьбе с Россией. Мы должны полностью искоренить эту чудовищную идеологию", — считает Моравецкий. Он заявил, что РФ «не остановится на Киеве» и есть угроза для Запада.

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