Женщина таки доведет Путина до Гааги 31 июля, 19:10

Чем жила страна 31 июля 2023 года

● Женщина таки доведет Путина до Гааги. Так называемая «уполномоченная по правам ребенка» РФ Мария Львова-Белова заявила, что с начала полномасштабного вторжения в Украину оккупанты вывезли на российскую территорию более 700 тыс. украинских детей. В своем докладе она утверждает, что большинство из них депортировали «вместе с родителями или другими родственниками». Также на территорию страны-агрессора вывезли, по словам Львовой-Беловой, около 1,5 тыс. воспитанников учреждений для детей-сирот.

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По информации украинской госплатформы Дети войны, по состоянию на 31 июля по меньшей мере 19 546 детей депортированы или принудительно перемещены страной-агрессором Россией.

17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордера на арест российского диктатора Путина и Львовой-Беловой. Их обвиняют в незаконной депортации детей из Украины в РФ в период с 24 февраля 2022 года.

● Преступление россиян на родине президента. Российские оккупанты утром 31 июля нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. Попали в девятиэтажку и учебное заведение. По состоянию на 16:36 известно, что погибли пять человек. Среди погибших — 10-летняя девочка. Она вместе с мамой жила на восьмом этаже дома, в который утром прилетела российская ракета. Пострадавших 53, пятеро из них — дети. У людей рваные и резаные раны, переломы и минно-взрывные травмы. Состояние большинства — удовлетворительное. Двое тяжелых.

● Российские оккупанты ударили по жилому многоэтажному дому в Кривом Роге, предварительно, двумя баллистическими ракетами. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

● Война вернулась в Москву. В ночь на 30 июля Москву атаковали беспилотники. Один из них ударил в 10-й этаж башни IQ-квартала Москва-Сити, где размещается офис министерства цифрового развития РФ. Об этом написал ТГ-канал Astra. По его информации, документацию этого министерства после взрыва на улице нашли прохожие. В этой же башне, по данным на 2019 год, размещены еще два российских министерства — Минэкономразвития и Минпромторг.

● Появились спутниковые снимки последствий атаки ВСУ на мост в Чонгарском перешейке. Они подтверждают повреждения. Украинские военнослужащие ранее доложили, что совершили успешную воздушную атаку на мост в Чонгаре утром 29 июля.

● Наступление продолжается. За прошедшую неделю Силы обороны Украины освободили почти 15 кв. км территорий на юге и востоке страны в рамках контрнаступления: на Бахмутском направлении продвинулись на 2 кв. км, в южных областях — на 12,6 кв. км. Об этом сообщила в ТГ заместитель министра обороны Анна Маляр. Общая площадь освобожденных территории с начала контрнаступления ВСУ составила почти 242 кв. км.

● Минус 6 танков и 21 пушка. В Украине за минувшие сутки ликвидировали 490 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения составили 246 190 военных. Это данные Генштаба ВСУ на утро.

Кроме того украинцы уничтожили: танков — 4211 (+6 за сутки), боевых бронированных машин — 8188 (+10), артсистем — 4816 (+21), РСЗО — 699 (+1), средств ПВО — 460 (+1), самолетов — 315 (+0), вертолетов — 311 (+0), БПЛА оперативно-тактического уровня — 4017 (+6) и многое другое.

● В Риме заговорили о необходимости разговора с Путиным. Министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил о необходимости «политического выбора, который определит окончание конфликта». В интервью Corriere della Sera он сказал: ситуация на фронте «зашла в тупик», что «заставляет задуматься о долгосрочных сроках завершения войны».

Советник главы ОП Михаил Подоляк заочно ответил Крозетто: мол, тот прав, когда говорит, что анализ событий на линии фронта говорит о необходимости принятия «политического решения». По его словам, оно должно заключаться в: разблокировании предоставления Украине авиации, включая самолеты F-16; разблокировании передачи дальнобойных ракет; увеличении поставок современных систем ПРО и ПВО.

● Кремль готовится к длительной войне. Изменения, которые недавно были внесены в закон о мобилизации в России, могут свидетельствовать о том, что российский диктатор готовится к большой и длительной войне. Об этом написал в колонке для Financial Times директор российского Центра Карнеги в Берлине Александр Габуев.

По новому законодательству РФ, правительство может присылать повестки такому количеству мужчин, которому пожелает. Возраст для обязательной службы увеличен с 27 до 30 лет. Также как только получатель повестки получит электронное призывное уведомление, то границы России для него будут сразу закрыты.

● Диверсии не было. Расследование авиакатастрофы в Броварах, в результате которой погибло руководство министерства внутренних дел Украины, еще продолжается. Версии, связанные с диверсией и посягательством на жизнь государственных деятелей, не подтвердились. Об этом доложил генпрокурор Андрей Костин.

Утром 18 января в Броварах возле детского сада упал и разбился вертолет ГСЧС, на борту которого находилось в том числе руководство МВД Украины, летевшее в Харьковскую область. В авиакатастрофе погибли министр внутренних дел Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, госсекретарь МВД Юрий Лубкович. Всего погибли 14 человек, среди них один ребенок.

● Из СН ушел очередной депутат. Народный депутат от Слуги народа Андрей Холодов написал заявление о сложении мандата. Ранее журналисты публиковали расследование о том, что он уже полгода живет на Кипре и развивает семейный бизнес за рубежом. А его жена Екатерина Шаховская позиционирует себя как дизайнер одежды и является кумой Оксаны Марченко. Теперь в ВР временно будет 402 нардепа — пока в парламент не зайдет следующий нардеп по списку от Слуги народа.

Недавно мандат сложил еще один представитель президентской СН Юрий Аристов, который с семьей отдыхал на частном острове на Мальдивах.

И напоследок:

● Украина готовится к сложной зиме. В Минэнерго отметили, что этой зимой Украина будет использовать все атомные энергоблоки (то есть, девять), которые не находятся на оккупированной территории. «Тем самым мы планируем обеспечить почти 8 000 МВт[8 ГВт] мощности», — отметил глава Минэнерго Герман Галущенко. Также он рассказал о ремонтных работах, которые продолжаются на объектах тепловой и гидрогенерации. Благодаря им планируется добавить в энергосистему 1,7 ГВт мощности.

Помните, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.