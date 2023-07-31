Андрей Смирнов

Андрей Смирнов

Ответственный редактор, NV

Женщина таки доведет Путина до Гааги

31 июля, 19:10
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Чем жила страна 31 июля 2023 года

Женщина таки доведет Путина до Гааги. Так называемая «уполномоченная по правам ребенка» РФ Мария Львова-Белова заявила, что с начала полномасштабного вторжения в Украину оккупанты вывезли на российскую территорию более 700 тыс. украинских детей. В своем докладе она утверждает, что большинство из них депортировали «вместе с родителями или другими родственниками». Также на территорию страны-агрессора вывезли, по словам Львовой-Беловой, около 1,5 тыс. воспитанников учреждений для детей-сирот.

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По информации украинской госплатформы Дети войны, по состоянию на 31 июля по меньшей мере 19 546 детей депортированы или принудительно перемещены страной-агрессором Россией.

17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордера на арест российского диктатора Путина и Львовой-Беловой. Их обвиняют в незаконной депортации детей из Украины в РФ в период с 24 февраля 2022 года.

Преступление россиян на родине президента. Российские оккупанты утром 31 июля нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. Попали в девятиэтажку и учебное заведение. По состоянию на 16:36 известно, что погибли пять человек. Среди погибших — 10-летняя девочка. Она вместе с мамой жила на восьмом этаже дома, в который утром прилетела российская ракета. Пострадавших 53, пятеро из них — дети. У людей рваные и резаные раны, переломы и минно-взрывные травмы. Состояние большинства — удовлетворительное. Двое тяжелых.

Российские оккупанты ударили по жилому многоэтажному дому в Кривом Роге, предварительно, двумя баллистическими ракетами. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

Война вернулась в Москву. В ночь на 30 июля Москву атаковали беспилотники. Один из них ударил в 10-й этаж башни IQ-квартала Москва-Сити, где размещается офис министерства цифрового развития РФ. Об этом написал ТГ-канал Astra. По его информации, документацию этого министерства после взрыва на улице нашли прохожие. В этой же башне, по данным на 2019 год, размещены еще два российских министерства — Минэкономразвития и Минпромторг.

Появились спутниковые снимки последствий атаки ВСУ на мост в Чонгарском перешейке. Они подтверждают повреждения. Украинские военнослужащие ранее доложили, что совершили успешную воздушную атаку на мост в Чонгаре утром 29 июля.

Наступление продолжается. За прошедшую неделю Силы обороны Украины освободили почти 15 кв. км территорий на юге и востоке страны в рамках контрнаступления: на Бахмутском направлении продвинулись на 2 кв. км, в южных областях — на 12,6 кв. км. Об этом сообщила в ТГ заместитель министра обороны Анна Маляр. Общая площадь освобожденных территории с начала контрнаступления ВСУ составила почти 242 кв. км.

Минус 6 танков и 21 пушка. В Украине за минувшие сутки ликвидировали 490 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения составили 246 190 военных. Это данные Генштаба ВСУ на утро.

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Кроме того украинцы уничтожили: танков — 4211 (+6 за сутки), боевых бронированных машин — 8188 (+10), артсистем — 4816 (+21), РСЗО — 699 (+1), средств ПВО — 460 (+1), самолетов — 315 (+0), вертолетов — 311 (+0), БПЛА оперативно-тактического уровня — 4017 (+6) и многое другое.

В Риме заговорили о необходимости разговора с Путиным. Министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил о необходимости «политического выбора, который определит окончание конфликта». В интервью Corriere della Sera он сказал: ситуация на фронте «зашла в тупик», что «заставляет задуматься о долгосрочных сроках завершения войны».

Советник главы ОП Михаил Подоляк заочно ответил Крозетто: мол, тот прав, когда говорит, что анализ событий на линии фронта говорит о необходимости принятия «политического решения». По его словам, оно должно заключаться в: разблокировании предоставления Украине авиации, включая самолеты F-16; разблокировании передачи дальнобойных ракет; увеличении поставок современных систем ПРО и ПВО.

Кремль готовится к длительной войне. Изменения, которые недавно были внесены в закон о мобилизации в России, могут свидетельствовать о том, что российский диктатор готовится к большой и длительной войне. Об этом написал в колонке для Financial Times директор российского Центра Карнеги в Берлине Александр Габуев.

По новому законодательству РФ, правительство может присылать повестки такому количеству мужчин, которому пожелает. Возраст для обязательной службы увеличен с 27 до 30 лет. Также как только получатель повестки получит электронное призывное уведомление, то границы России для него будут сразу закрыты.

Диверсии не было. Расследование авиакатастрофы в Броварах, в результате которой погибло руководство министерства внутренних дел Украины, еще продолжается. Версии, связанные с диверсией и посягательством на жизнь государственных деятелей, не подтвердились. Об этом доложил генпрокурор Андрей Костин.

Утром 18 января в Броварах возле детского сада упал и разбился вертолет ГСЧС, на борту которого находилось в том числе руководство МВД Украины, летевшее в Харьковскую область. В авиакатастрофе погибли министр внутренних дел Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, госсекретарь МВД Юрий Лубкович. Всего погибли 14 человек, среди них один ребенок.

Из СН ушел очередной депутат. Народный депутат от Слуги народа Андрей Холодов написал заявление о сложении мандата. Ранее журналисты публиковали расследование о том, что он уже полгода живет на Кипре и развивает семейный бизнес за рубежом. А его жена Екатерина Шаховская позиционирует себя как дизайнер одежды и является кумой Оксаны Марченко. Теперь в ВР временно будет 402 нардепа — пока в парламент не зайдет следующий нардеп по списку от Слуги народа.

Недавно мандат сложил еще один представитель президентской СН Юрий Аристов, который с семьей отдыхал на частном острове на Мальдивах.

И напоследок:

Украина готовится к сложной зиме. В Минэнерго отметили, что этой зимой Украина будет использовать все атомные энергоблоки (то есть, девять), которые не находятся на оккупированной территории. «Тем самым мы планируем обеспечить почти 8 000 МВт[8 ГВт] мощности», — отметил глава Минэнерго Герман Галущенко. Также он рассказал о ремонтных работах, которые продолжаются на объектах тепловой и гидрогенерации. Благодаря им планируется добавить в энергосистему 1,7 ГВт мощности.

Помните, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.

Теги:   Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

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