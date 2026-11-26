Хуанг возвращается на свой пост в условиях, когда в Вашингтоне набирает силу тенденция к ужесточению контроля за экспортом чипов

Дженсен Хуанг вновь возглавил Nvidia — и это после нескольких недель скандала со шпионами, тайными любовными связями и подозрениями в незаконных поставках чипов, кульминацией которых стала его отставка 12 ноября.

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На этой неделе совет директоров компании восстановил Хуанга в должности генерального директора и президента после личного вмешательства Дональда Трампа. Подключившись по телефону к заседанию совета, глава Белого дома призвал его членов вернуть Хуанга на прежний пост, заверив, что это не повлечет за собой никаких рисков для национальной безопасности.

И хотя рынки позитивно отреагировали на возвращение Хуанга, причины для беспокойства, которые вынудили его уйти, никуда не исчезли.