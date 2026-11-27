Энн Эпплбаум: Сам Трамп слишком хорошо на этом зарабатывает, чтобы беспокоиться о подобных вещах. К тому же он симпатизирует «другу» Путину, а перед Си испытывает благоговение (Фото: www.anneapplebaum.com)

В колонке для The Atlantic американская журналистка Энн Эпплбаум объясняет, почему скандал вокруг Nvidia выходит далеко за рамки коррупционной истории и какие риски для Украины и США это несет

Прошлым летом в Запорожье упал российский беспилотник, в результате чего погибли три человека. Изучив его обломки, украинские инженеры выяснили, что для наведения аппарата на цель использовались мини-компьютеры американского производства.

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Впоследствии точно такие же устройства того же производителя обнаружили и в новой ракете, которую россияне, судя по всему, испытывали в Украине.

Речь идет об американском производителе чипов Nvidia. Когда выпускаемые компанией мини-компьютеры Jetson Orin начали обнаруживать в оружии, которое наводится на цель