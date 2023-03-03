Выбор между добром и злом. Битва продолжается 3 марта, 18:02

О скандале вокруг международного фестиваля в Висбадене

Министерство культуры и информационной политики последовательно выступает против любого культурного диалога с агрессором. До момента вывода войск с нашей территории, мы подчеркиваем важность прекращения сотрудничества со всеми государственными российскими институтами сферы культуры и медиа, а также с теми представителями российской федерации за рубежом, кто откровенно выступает в поддержку начатой путинским режимом войны и кто не считает нужным выразить четкую позицию осуждения, умалчивая войну в Украине.

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Недавно МКИП и оргкомитет Международного майского фестиваля в Висбадене обменялись мнениями о невозможности украинских музыкантов выступать на одной сцене с одиозными российскими артистами. Точки над Ї в этой истории еще не поставлены. Диалог с немецкими партнерами продолжается.

Солдатка Путина

Информации о том, из-за чего возникла дискуссия с организаторами Висбаденского фестиваля, в публичном пространстве достаточно.

Кратко напомню хронику событий. По приглашению Гессенского государственного театра Висбадена на майском фестивале должны были выступить три украинских коллектива — симфонический оркестр Национальной филармонии Украины, который совместно с хором Национальной оперы Украины должен был исполнить «Реквием» Джузеппе Верди (дирижер Николай Дядюра), а также Харьковский государственный академический украинский драматический театр им. Тараса Шевченко — который должен был показать постановку «Калигула» по пьесе Альбера Камю (режиссер Александр Ковшун).

Заявленная тема Висбаденского фестиваля — посвящена политзаключенным авторитарных режимов мира. И в этом контексте особенно циничным является то, что после приглашения украинских коллективов в афише фестиваля появилось имя Анны Нетребко, которое является токсичным для цивилизованного мира, и стало, несмотря на утверждения организаторов фестиваля, неожиданным «сюрпризом» для всех предварительно анонсированных участников.

Точки над Ї в этой истории еще не поставлены

Анна Нетребко является давним олицетворением авторитарного режима и рупором путинской пропаганды. Несколько штрихов к ее «портрету»: была доверенным лицом российского диктатора на выборах 2012 года, посещала так называемую ДНР в 2014 году, делала пожертвования для оперного театра в Донецке и фотографировалась со «спикером парламента Новороссии» Олегом Царевым на фоне .

За столь нескрываемую демонстрацию своих политических взглядов эта оперная певица даже рисковала потерять австрийское гражданство. А ее «неопределенность» по поводу войны в Украине после событий 24 февраля 2022 года стоила оперной диве громкого контракта, в частности с Метрополитен-опера. Этот ведущий театр мира четко определил свою позицию еще в начале широкомасштабной войны, указав в своем заявлении, что не может быть ни одной коллаборации с Нетребко, пока Россия не прекратит войну, выведет войска и не покроет ущерб, нанесенный Украине.

После того, как ряд европейских театров, в частности Баварская опера, прекратили сотрудничество с Нетребко, она объявила, что сделает паузу в концертной деятельности.

Однако с лета прошлого года началось «оживление», и в некоторых даже дружественных нам странах стали возобновлять ее выступления, в том числе в Японии, Италии, Германии.

Не вне политики

Попытки сейчас во время активных боевых действий на нашей территории предоставлять слово на одних площадках представителям агрессора и Украины — попытка нивелировать ужасы войны, легитимизируя российские пропагандистские нарративы в отношении Украины и всего демократического мира. Участие украинских деятелей искусства и артистов в совместных проектах с россиянами под лозунгами «мы — за мир» — попытка манипуляции по поводу настоящих причин войны в Украине, развязанной путинским режимом.

О выступлении Нетребко нашим украинским музыкантам стало известно из немецкой прессы, в которой разгорелся публичный конфликт между руководством Федеральной земли Гессен и города Висбаден с менеджментом фестиваля по поводу недопустимости ее участия. Мэр города Висбаден и премьер-министр земли Гессен призвали отменить выступление Нетребко, а гессенское министерство высшего образования, исследований и искусств подчеркнуло, что приглашение Нетребко и то, что ее имя ставят рядом с именами жертв несправедливых режимов, «воспринимается как провокация. против всех тех, кто страдает от ежедневных нападений России на Украину или ищет от них защиты».

Наши коллективы направили письмо агенту, в котором высказались по поводу невозможности участия в случае включения Нетребко в программу. Ответ, поступивший от представителя оргкомитета висбаденского фестиваля, был лаконичным: «Мы уважаем ваше решение».

МКИП поддержало позицию украинских артистов и направило официальное письмо министру культуры ФРГ Клаудии Рот, которая, в свою очередь, направила письмо в оргкомитет фестиваля. Написали письмо и гендиректор Национальной оперы Украины Петр Чуприна, а Вадим Костюк, Генеральный консул Украины во Франкфурте-на-Майне, обратился к интенданту фестиваля Уве Лауфенбергу (художественный руководитель Гессенского государственного театра Висбадена).

За это время было принято несколько решений. Первое — правительство федеральной земли Гессен, в частности, премьер-министр земли Борис Рейн отказались от традиционного патроната над фестивалем. Важная ремарка: фестиваль проходил под патронатом премьер-министра земли Гессен на протяжении последних нескольких десятков лет. Второе решение — от города Висбаден. Мэрия сообщила об отказе в организации торжественного приема по случаю международного майского фестиваля.

Однако оргкомитет фестиваля сделал ошибочное предположение, что на украинских исполнителей политически давили. И на этот упрек в многочисленных интервью и официальном заявлении украинских музыкантов по поводу отказа от участия в Международном майском фестивале в Висбадене ответил главный дирижер Национальной оперы Украины и симфонического оркестра Национальной филармонии Украины Николай Дядюра: «Европейцы должны понять, что это не давление, а наша позиция. Мы репетировали четыре часа наш репертуар и из них два часа работали без света и тепла. И вы хотите, чтобы мы реагировали иначе? Такие дискуссии и философия имеют место в мирное время, а у нас война идет».

Многослойный культурный фронт должны крепко держать здесь и сейчас. Борьба за украинскую культуру является ядром войны России против Украины, потому что самой большой целью российской агрессии является полное уничтожение украинской культуры.

Для решения задач культурного фронта много совместных усилий прилагается разными институтами сферы культуры, независимыми художниками, волонтерами, министерством и другими правительственными организациями. Потому что среди большинства есть понимание важности единения, неравнодушные ценят и усиливают усилия друг друга. И конкретным примером этого может стать то, как государственные учреждения вместе с нашими музыкантами и артистами с честью выходят из непростой ситуации, которая сложилась вокруг участия наших коллективов в Международном фестивале в Висбадене.

Свобода выбора в корректной системе координат

Да, в Украине идет война между добром и злом, украинцы ведут борьбу с тиранией за свободу, за будущее мира. Потому что Российская Федерация создает угрозу не только Украине, но и Европе, всему миру.

Анна Нетребко не является узником совести или жертвой ситуации, а является эффективным инструментом российской пропагандистской машины, стремящейся сместить акценты с осуждения агрессии, начатой ее «любимой родиной».

Заявление оргкомитета Висбаденского фестиваля, к сожалению, очень циничное по своей сути: «На вопрос украинских государственных чиновников, что нужно выбирать между двумя культурами („культурой агрессора и культурой демократического государства“), здесь подается фальшивая альтернатива. Мы заняли четкую позицию против захватнической войны Путина, а также всех действий путинского режима. Но это не может означать осуждение всего русского народа и всей русской культуры. Культура всегда живет человеческими ценностями, стоящими выше наций».

Тем временем дирекция фестиваля радостно отчиталась в медиа, что на два спектакля с участием Нетребко билеты разошлись за считанные дни, несмотря на то, что некоторые стоили больше 200 евро. Очень жаль, но мы должны констатировать, что business as usual, несмотря на его публичное осуждение на всех уровнях, продолжается.

Менеджеры оргкомитета фестиваля, с одной стороны, к счастью, не понимают боли украинцев, потому что Вторая мировая завершилась почти 80 лет назад. С другой стороны, очень жаль, что они не испытывают боли украинцев, потому что именно сейчас в восточной части Европы представители именно русской культуры, ее воспитанники совершают ужасные преступления, среди которых целенаправленные убийства, пытки и жестокое обращение с гражданскими лицами и военнопленными, похищение, изнасилование, незаконное заключение и принудительное перемещение и депортация граждан Украины, в том числе детей…

Когда кто-то предоставляет площадку для артиста, музыканта или танцора, представляющего страну-агрессора, это акт подпитки российской пропаганды.

Выступление Нетребко на сцене в Висбадене в то время, когда Путин не останавливает преступную войну против Украины, продолжает угрожать всем и вся ядерным оружием — мы считаем актом поддержки кровавого диктаторского режима.

Поэтому призываем немецких партнеров на всех уровнях заслуженно бойкотировать представителей России.

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