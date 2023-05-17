Андрей Кокотюха

Андрей Кокотюха

Писатель, киносценарист

Русская культура в позе жертвы «плохих украинцев»

17 мая, 20:13
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Перекладывать с больной головы на здоровую — метод любого профессионального демагога. В этом искусстве россиянам действительно нет равных. Не важно, путинисты они, пушкинисты или толстовцы

«Странная ситуация: всем нужна цивилизованная, преуспевающая, демократическая и миролюбивая Россия». Так написал недавно у себя в Facebook самый переведенный и, соответственно, самый известный и самый титулованный на Западе украинский писатель Андрей Курков. С начала полномасштабного вторжения России в Украину он является одним из самых активных ретрансляторов украинской позиции с обеих сторон земного шара.

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Конечно, речь здесь прежде всего о причастных к культуре и образованию площадках: медийных, фестивальных, университетских — Андрей выступает перед студентами с лекциями. А вывод, сделанный в приведенном сообщении, он сделал после общения с представителями разных стран. Его визави, не последние люди в своих средах, отказываются представить себе распад РФ. Они мечтают о какой-то другой России.

Как выглядит эта другая Россия и кто ее представляет, уже вторую неделю активно и со всех возможных площадок, начиная с собственных Facebook-страниц, доносят до всех, кто готов услышать, младшие коллеги Куркова. Начну с самого свежего. Писательница и режиссер Ирина Цилык описала ситуацию, в которую попала вместе с двумя коллегами в Нью-Йорке. Один из них — писатель Артем Чапай. Второй — Артем Чех, тоже писатель и муж Ирины. Оба они воюют с Россией, причем Чех еще со времен АТО. Свое участие в литературном фестивале World Voices они подтвердили и согласовали при условии, что там не будет россиян. Но за несколько дней до события организаторы устроили на той же площадке дискуссию жертв тирании с участием двух россиян. Их персоналии не важны: украинским участникам не приемлем ни один.

Российский либеральный демагог никогда не даст вам возможности вставить в его агрессивный монолог хотя бы слово

Далее, по словам Цилык, начались карусели. Руководство фестиваля очень хотело оставить российских участников. Поэтому раньше приглашенным украинцам предложили — внимание! -—вынести запланированное ранее событие с украинцами вне фестиваля. Наши отказались. И пока искал компромисс, хлопнули дверью обиженные россияне. Более того: модератор той сорванной дискуссии Маша Гессен вышла из состава Американского ПЭН-клуба, который принял на позицию «злых украинцев». Хотя и милостиво согласилась: да, украинцы обижены на россиян, их можно понять — но ведь из-за них та самая другая Россия, о которой вспоминают оппоненты Андрея Куркова, теряет западные площадки. Украинцы виноваты, что россияне на них напали.

Ровно тоже самое имело место за неделю до того. Украинские поэтессы Елена Гусейнова и Анна Гувер отказались от участия в литературном фестивале Prima Vista в эстонском городе Тарту из-за присутствия в программе российской писательницы Линор Горалик. А госпожа Гусейнова еще и обосновала это эссе, имеющим множество распространений. После чего организаторы фестиваля отказали Горалик в участии.

И здесь уже не вынесла душа Виктора Шендеровича. До недавнего времени одного из немногих, кого в Украине считали искренним, ярым борцом с путинским режимом, морально поддерживали, цитировали и предоставляли место для публикаций и эфирное время. Тот, кого позавчера называли либералом, вчера заявил: ему и его единомышленникам из Украины не по дороге, потому что Украина не хочет, чтобы Россия была. А значит, это нацистское государство. Сегодня господин Шендерович прямо обвиняет Гусейнову и Гувер в уничтожении русской культуры. И запросто приравнивает обоих и их единомышленников к Путину. Мол, Путин уничтожает русскую культуру, а украинцы с украинками ему в этом помогают. Завтра и дальше тот, кто подписывает свои статьи как иноагент, вряд ли сдаст назад и попустится. Но это еще один представитель другой России, о которой мечтают искренние западные русофилы.

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Философ Владимир Ермоленко уже видит лишь на основе этих двух истории определенную тенденцию. Или, если хотите, выбранный так называемыми другими россиянами формат. Виктор Шендерович, Маша Гессен, ранее — режиссеры Кирилл Серебреников и Сергей Лозница, журналисты Леонид Парфенов и Юрий Дудь, недавно — писатель Борис Акунин, в общем — все, кто претендует именоваться хорошими россиянами, примеряют на себя роль двойной жертвы. Их притесняют с двух сторон: режим Путина вместе с приспешниками и жестокие украинцы. И если западный мир беспокоится о свободе слова и самовыражения, то в таком случае нужно защищать тех же других россиян, представителей настоящей украинской культуры, от «злых украинцев».

Переводить с больной головы на здоровую — метод любого профессионального демагога. В этом искусстве русским действительно нет равных. Неважно, путинисты они, пушкинисты или толстовцы. Последние самые опасные. Ибо вооружены не только более чем столетним тезисом российского классика Льва Толстого о непротивлении злу насилием, но до сих пор бешеной популярностью Толстого на Западе. Экранизации только Анны Карениной в Европе и Америке насчитывается 15, и ее воплотили на экране, среди прочих, Грета Гарбо, Вивьен Ли, Софи Марсо и Кира Найтли. И это еще я не вспоминаю театральные и балетные представления. Таким образом, только Толстой более ста лет является мощным адвокатом русской культуры на Западе. Можно сказать: русский граф, крепостник, игроман и абъюзер легализовал на Западе всю русскую культурную эмиграцию — от белогвардейской до антипутинской.

Однако называться антикоммунистом, антисоветчиком или нынешним либералом для россиянина вовсе не означает осмыслить русский империализм и имперскую сущность своей культуры. Они не видят причин не только нынешней, но и в целом по меньшей мере, летней оккупационной и геноцидной политики России в отношении Украины. В новейшей на сегодняшний день серии своего проекта Намедны. Наша эра, посвященная 1933 году, либерал и оппозиционер Леонид Парфенов не обходит Голодомор. Однако именует трагедию просто голодом, от которого пострадала также Россия, а виновата неправильная экономическая политика Сталина. То есть, в той трагедии к украинцам не было особого отношения. Ведь россияне тоже жертвы.

Собеседники Андрея Куркова в целом имеют подобные убеждения. Всегда есть нюансы. Но в целом часть западных интеллектуалов имеет твердое мнение: война России с Украиной — недоразумение двух братских народов. Россияне и украинцы в ней по одну сторону баррикады. И если политиками двигает политика, то культурой должна двигать культура. Что значит: россиян и украинцев для их же пользы, с терапевтической целью, нужно время от времени возводить на одних площадках. И потому позволять себе из уважения к свободе слова слушать, как россияне заставляют украинцев оправдываться за то, что их страна оккупировала нашу. Именно оправдываться: российский либеральный демагог никогда не даст вам возможности вставить в его агрессивный монолог хотя бы слово.

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Теги:   Культура Война России против Украины

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