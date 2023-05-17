Русская культура в позе жертвы «плохих украинцев» 17 мая, 20:13

Перекладывать с больной головы на здоровую — метод любого профессионального демагога. В этом искусстве россиянам действительно нет равных. Не важно, путинисты они, пушкинисты или толстовцы

«Странная ситуация: всем нужна цивилизованная, преуспевающая, демократическая и миролюбивая Россия». Так написал недавно у себя в Facebook самый переведенный и, соответственно, самый известный и самый титулованный на Западе украинский писатель Андрей Курков. С начала полномасштабного вторжения России в Украину он является одним из самых активных ретрансляторов украинской позиции с обеих сторон земного шара.

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Конечно, речь здесь прежде всего о причастных к культуре и образованию площадках: медийных, фестивальных, университетских — Андрей выступает перед студентами с лекциями. А вывод, сделанный в приведенном сообщении, он сделал после общения с представителями разных стран. Его визави, не последние люди в своих средах, отказываются представить себе распад РФ. Они мечтают о какой-то другой России.

Как выглядит эта другая Россия и кто ее представляет, уже вторую неделю активно и со всех возможных площадок, начиная с собственных Facebook-страниц, доносят до всех, кто готов услышать, младшие коллеги Куркова. Начну с самого свежего. Писательница и режиссер Ирина Цилык описала ситуацию, в которую попала вместе с двумя коллегами в Нью-Йорке. Один из них — писатель Артем Чапай. Второй — Артем Чех, тоже писатель и муж Ирины. Оба они воюют с Россией, причем Чех еще со времен АТО. Свое участие в литературном фестивале World Voices они подтвердили и согласовали при условии, что там не будет россиян. Но за несколько дней до события организаторы устроили на той же площадке дискуссию жертв тирании с участием двух россиян. Их персоналии не важны: украинским участникам не приемлем ни один.

Российский либеральный демагог никогда не даст вам возможности вставить в его агрессивный монолог хотя бы слово

Далее, по словам Цилык, начались карусели. Руководство фестиваля очень хотело оставить российских участников. Поэтому раньше приглашенным украинцам предложили — внимание! -—вынести запланированное ранее событие с украинцами вне фестиваля. Наши отказались. И пока искал компромисс, хлопнули дверью обиженные россияне. Более того: модератор той сорванной дискуссии Маша Гессен вышла из состава Американского ПЭН-клуба, который принял на позицию «злых украинцев». Хотя и милостиво согласилась: да, украинцы обижены на россиян, их можно понять — но ведь из-за них та самая другая Россия, о которой вспоминают оппоненты Андрея Куркова, теряет западные площадки. Украинцы виноваты, что россияне на них напали.

Ровно тоже самое имело место за неделю до того. Украинские поэтессы Елена Гусейнова и Анна Гувер отказались от участия в литературном фестивале Prima Vista в эстонском городе Тарту из-за присутствия в программе российской писательницы Линор Горалик. А госпожа Гусейнова еще и обосновала это эссе, имеющим множество распространений. После чего организаторы фестиваля отказали Горалик в участии.

И здесь уже не вынесла душа Виктора Шендеровича. До недавнего времени одного из немногих, кого в Украине считали искренним, ярым борцом с путинским режимом, морально поддерживали, цитировали и предоставляли место для публикаций и эфирное время. Тот, кого позавчера называли либералом, вчера заявил: ему и его единомышленникам из Украины не по дороге, потому что Украина не хочет, чтобы Россия была. А значит, это нацистское государство. Сегодня господин Шендерович прямо обвиняет Гусейнову и Гувер в уничтожении русской культуры. И запросто приравнивает обоих и их единомышленников к Путину. Мол, Путин уничтожает русскую культуру, а украинцы с украинками ему в этом помогают. Завтра и дальше тот, кто подписывает свои статьи как иноагент, вряд ли сдаст назад и попустится. Но это еще один представитель другой России, о которой мечтают искренние западные русофилы.

Философ Владимир Ермоленко уже видит лишь на основе этих двух истории определенную тенденцию. Или, если хотите, выбранный так называемыми другими россиянами формат. Виктор Шендерович, Маша Гессен, ранее — режиссеры Кирилл Серебреников и Сергей Лозница, журналисты Леонид Парфенов и Юрий Дудь, недавно — писатель Борис Акунин, в общем — все, кто претендует именоваться хорошими россиянами, примеряют на себя роль двойной жертвы. Их притесняют с двух сторон: режим Путина вместе с приспешниками и жестокие украинцы. И если западный мир беспокоится о свободе слова и самовыражения, то в таком случае нужно защищать тех же других россиян, представителей настоящей украинской культуры, от «злых украинцев».

Переводить с больной головы на здоровую — метод любого профессионального демагога. В этом искусстве русским действительно нет равных. Неважно, путинисты они, пушкинисты или толстовцы. Последние самые опасные. Ибо вооружены не только более чем столетним тезисом российского классика Льва Толстого о непротивлении злу насилием, но до сих пор бешеной популярностью Толстого на Западе. Экранизации только Анны Карениной в Европе и Америке насчитывается 15, и ее воплотили на экране, среди прочих, Грета Гарбо, Вивьен Ли, Софи Марсо и Кира Найтли. И это еще я не вспоминаю театральные и балетные представления. Таким образом, только Толстой более ста лет является мощным адвокатом русской культуры на Западе. Можно сказать: русский граф, крепостник, игроман и абъюзер легализовал на Западе всю русскую культурную эмиграцию — от белогвардейской до антипутинской.

Однако называться антикоммунистом, антисоветчиком или нынешним либералом для россиянина вовсе не означает осмыслить русский империализм и имперскую сущность своей культуры. Они не видят причин не только нынешней, но и в целом по меньшей мере, летней оккупационной и геноцидной политики России в отношении Украины. В новейшей на сегодняшний день серии своего проекта Намедны. Наша эра, посвященная 1933 году, либерал и оппозиционер Леонид Парфенов не обходит Голодомор. Однако именует трагедию просто голодом, от которого пострадала также Россия, а виновата неправильная экономическая политика Сталина. То есть, в той трагедии к украинцам не было особого отношения. Ведь россияне тоже жертвы.

Собеседники Андрея Куркова в целом имеют подобные убеждения. Всегда есть нюансы. Но в целом часть западных интеллектуалов имеет твердое мнение: война России с Украиной — недоразумение двух братских народов. Россияне и украинцы в ней по одну сторону баррикады. И если политиками двигает политика, то культурой должна двигать культура. Что значит: россиян и украинцев для их же пользы, с терапевтической целью, нужно время от времени возводить на одних площадках. И потому позволять себе из уважения к свободе слова слушать, как россияне заставляют украинцев оправдываться за то, что их страна оккупировала нашу. Именно оправдываться: российский либеральный демагог никогда не даст вам возможности вставить в его агрессивный монолог хотя бы слово.

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