В последние недели от коррупционных скандалов в Украине захватывает дух. Как-то быстро, и к тому же во время войны, выяснилось, что мы не просто небольшая коррумпированная экономика, а огромное мафиозное образование посреди демократической Европы

Просто какая-то восточноевропейская Сицилия, где прокуроры, депутаты, судьи, руководители службы безопасности — всех не перечислишь, являются активными участниками очень влиятельной преступной группировки под названием «Государство».

Реклама

Конечно, никаких сомнений, что рано или поздно зло будет наказано, и мы прекрасно понимаем, что просто на все не хватает времени, ведь нужно и проезд бесплатным сделать, и с протянутой рукой побегать, и ремонтников на восстановление разрушенных трансформаторов согнать, но не сомневайтесь — борьба с преступниками когда-нибудь начнется по-настоящему, до последнего друга, из тех, кто еще не бежал за границу.

А пока власти напряженно работают над созданием Плана