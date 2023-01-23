В воздухе пахнет оружием и скандалами 23 января, 18:32

Чем жила страна 23 января 2022 года

● Две-три недели, которые решают весь год. Для Украины и мира в целом решающими будут следующие две-три недели, заявил глава Евросовета Шарль Мишель. «То, что произойдет в 2023 году, и многое другое зависит от следующих нескольких недель, — вот что определит наше будущее. Мы должны быть с Украиной и оказывать им всю необходимую поддержку. Мы не можем подвести их», — сказал он El Mundo. И добавил, что Украина должна получить от Запада танки, и он поддерживает их немедленную передачу. Мишель объяснил, что по этому вопросу продолжаются «горячие дебаты», в том числе и по поставке их в Германию.

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Глава Евросовета подчеркнул, что для Европы поражение Украины в войне может стать «чрезвычайно опасным прецедентом для будущего». «Не может быть свободной и безопасной Европы без свободной и безопасной Украины», — сказал политик.

В отечественной разведки свой прогноз:

● Важный май. Решающим этапом в войне Украины против РФ может стать весна — начало лета 2023 года. Об этом заявил Delfi представитель ГУР Минобороны Вадим Скибицкий: «Если большое наступление России, запланированное на это время, провалится, это станет крахом России и Путина». По его словам, решающие сражения пройдут в Донецкой и Луганской областях, а новое нападение РФ на Киев с территории Беларуси — «маловероятное».

● Глава Пентагона Ллойд Остин и помощник Джо Байдена Джейк Салливан поссорились с помощником Олафа Шольца — его советником Вольфгангом Шмидтом — из-за отсутствия решения по поставкам в Украину танков Leopard 2. Об этом сообщила Süddeutsche Zeitung. «Союзники Германии по НАТО отреагировали открытым непониманием или едва скрытым гневом на решение канцлера Олафа Шольца пока не давать обещание предоставить Украине танки Leopard. Особенно резким был тон в правительстве США», — сообщили журналисты.

● Шольц доиграется. Позиция Берлина по поводу поставок ВСУ танков Leopard 2 чревата международной изоляцией. Об этом в комментарии Polskie Radio заявил заместитель министра иностранных дел Польши Аркадиуш Муларчик. Несмотря на позицию других союзников Украины, настаивающих на передаче ей Leopard 2, немецкий канцлер Олаф Шольц остается непоколебимым, что вызывает у некоторых из них нескрываемое раздражение.

«Германия, отказываясь от отправки танков, попадает в определенную международную изоляцию, и ее положение будет очень слабым, если она продолжит сохранять такую позицию», — отметил Муларчик.

По итогам встречи Контактной группы по обороне Украины в формате Рамштайн Германия отказалась удовлетворить запрос на поставки ВСУ танков Leopard 2 к достижению консенсуса среди всех партнеров.

● Скажут «да» или «нет». В ближайшее время немецкое правительство примет решение по поставкам для ВСУ танков Leopard 2, пообещал глава Минобороны этой страны Борис Писториус. Решение будет принято независимо от того, будет ли оно положительным или отрицательным. Министр заявил, что правительство Германии должно учитывать много факторов, чтобы не принимать поспешное решение. В частности, правительство будет думать о безопасности для немецкого населения.

● Отчаянный шаг Эстонии. Правительство Эстонии решило передать Украине все свои 155-миллиметровые гаубицы. «Мы отдаем все наши 155-мм гаубицы Украине. И хотим таким образом создать прецедент, чтобы у других стран не было никаких оправданий, почему они не могут предоставить Украине необходимое вооружение для победы в войне», — заявил посол этой страны Каймо Кууск. Речь идет о десятках орудий калибра 155-мм FH-70 и 122-мм D-30.

Кроме них, в крупнейший пакет военной помощи от Эстонии на 113 млн евро, что составляет более 1% ВВП страны, входят также тысячи артснарядов к гаубицам, сотни противотанковых гранатометов М2 Карл Густаф с боеприпасами, а также средства поддержки артиллерийских подразделений.

● Расширенный комитет по иностранным делам и обороны Норвегии созвали на Секретное заседание, в ходе которого обсудят военную поддержку Украины и поставки танков Leopard, сообщила Dagbladet. Время и место встречи находятся в секрете. «Ожидается, что сегодня вечером комитет обсудит, должна ли Норвегия официально обратиться в Бербок [главы МИД Германии] за разрешением поддержать Украину немецкими танками», — написали журналисты.

● Следующая — уже девятая — встреча Контактной группы из обороны Украины в формате Рамштайн состоится в Германии в феврале, сообщил министр обороны Алексей Резников.

● Евросоюз одобрил дополнительную военную помощь Украине на сумму 500 млн евро, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники. Решение было принято 27 министрами иностранных дел ЕС во время встречи в Брюсселе. Европейский дипломат сказал, что пакет на 500 млн евро одобрили вместе с дополнительными 45 млн на «нелетальное оборудование» для тренировочной миссии ЕС для Украины.

● 23 января министры иностранных дел стран Евросоюза будут обсуждать военную поддержку Украины, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Борель. «Мы обсудим, как продолжать военную поддержку Украины, обсудим новый транш из Европейского фонда мира, чтобы предоставить большее финансирование Украине, и потом мы обсудим уровень военной поддержки по итогам встречи в Рамштайне», — сказал он.

● Прорвало: последовали коррупционные скандалы. Почти одновременно возникло несколько громких историй о возможных коррупционных злоупотреблениях в высших слоях правительства и государственных финансов — в Мининфраструктуре, Минобороне и в предыдущие годы в Нафтогазе.

● Минобороны получило обвинения со стороны СМИ из-за практики закупок питания для военнослужащих по якобы завышенным ценам. Речь идет о громком расследовании Юрия Николова, основателя проекта Наші Гроші, опубликованном сайтом ZN.ua: тот привел выписки из годового контракта на услуги организации питания воинских частей в шести областях Украины (на 2023 год), сравнив отдельные позиции с ценами в киевском Сильпо, — последние оказались заметно меньше. В Минобороны заявили, что приведенные в публикации данные «распространяются с признаками умышленных манипуляций и вводят в заблуждение».

● Министр обороны Алексей Резников назвал публикацию о закупке питания для военных по завышенным ценам попыткой подорвать доверие к руководству ведомства.

● НАБУ и САП принялись расследовать возможные злоупотребления Минобороны при закупке продуктов питания для военных. Следствие проверяет закупки более чем на 13 млрд грн.

● Бывший председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев получил подозрение от НАБУ и САП в завладении более 229 млн грн в 2018 году. Речь идет о премии за позитивное и важное для Украины решение — победу в Стокгольмском суде над Газпромом (Нафтогаз добился компенсации от российского монополиста на $4,6 млрд). Тогда наблюдательный совет Нафтогаза официально одобрил выплату премий в общем размере 1% от суммы выигрыша для тех сотрудников, которые прямо или косвенно внесли значительный вклад в достижение этого результата.

Высший антикоррупционный суд сегодня не удовлетворил ходатайство о содержании под стражей Коболева.

● Василий Лозинский, заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры был уволен из Кабмина после того, как его задержали во время получения взятки в размере $400 тыс. В НАБУ утверждают, что чиновник должен был получить выгоду «при содействии в заключении договоров на закупку оборудования и техники».

И еще не все:

● «Слуга», оказавшийся хозяином. Заместитель председателя фракции СН Павел Халимон, который, по данным журналистов, во время полномасштабной войны приобрел имение в центре Киева, будет уволен с должности. Об этом сообщил его шеф — глава фракции СН Давид Арахамия.

По данным УП, в июне 2022 года Халимон в Печерском районе Киева приобрел дом с земельным участком в 10 соток за 10,3 млн грн. Рыночная стоимость домов вблизи Ботанического сада аналогичной площади — около 50−60 млн. УП узнала, что продавцом был архиерей ПЦУ Александр Драбинко. Тот рассказал, что имение якобы продал дешевле, потому что нужны были деньги.

Халимон, по данным УП, постоянно проживает в приобретенном имении, однако эта недвижимость записана на Анастасию Котеленец. Журналисты выяснили, что в 2021 году она стала владелицей 45 земельных участков в Черниговской области общей площадью около 80 га.

И еще:

● Заместитель генпрокурора Алексей Симоненко в период военного положения ездил в отпуск за границу, несмотря на прямой запрет президента Владимира Зеленского. Об этом сообщил журналист УП Михаил Ткач. По его словам, свой 10-дневный зимний отпуск Симоненко провел в испанской Марбелье, о чем свидетельствует фото, обнародованное его супругой в Instagram.

Симоненко, по словам Ткача, выехал из Украины 30.12.2022 через пункт пропуска Краковец на автомобиле Mercedes ВС 0001 ХН вместе с Виктором Деркачем (за рулем). Вернулся 08.01.2023 вместе с Романом Серетко (за рулем) на том же авто. Ткач проверил номер автомобиля, и обнаружил: тот зарегистрированный на компанию Холдинг Гранд отель, принадлежащий жене «очень известного львовского предпринимателя» и экс-депутата Григория Козловского (а Серетко его телохранитель).

Козловский — скандально известный президент ФК Рух и директор ТзОВ Винниківська тютюнова фабрика. Его семье также принадлежат Grand Hotel в центре Львова, комплекс для отдыха Emily Resort в Винниках, ряд строительных фирм и ресторанов (Козловские еще и попытались приватизировать два львовских коммунальных рынка).

● Несколько нардепов от бывшей ОПЗЖ досрочно лишат мандатов из-за наличия российских паспортов, сообщил LB.ua со ссылкой на источники в парламенте. Речь идет об Александре Пономаревой, Наталии Королевской, Юрии Солоде, Олеге Волошине.

Помните, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.