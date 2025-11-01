Как файлы Эпштейна ударили по британской монархии

Кто вообще любит монархию? Это анахроничный институт, цепляющийся за идею «божественного права» в светскую эпоху. Британская королевская семья, в частности, уже давно воспринимается скорее, как туристическая достопримечательность и бесконечная мыльная опера в одном флаконе.

Но грязная история принца Эндрю и его связь с Джеффри Эпштейном, возможно, стала последней каплей. Дружба принца с покойным сексуальным преступником была не просто просчетом, ошибкой суждения — это вопиющее злоупотребление властью и привилегиями. Многие годы Эндрю пережидал скандал, прячась за стенами дворца и тщательно выверенными опровержениями. Однако теперь Конгресс США, похоже, готов поставить точку в его политической карьере. Американские законодатели требуют, чтобы принц лично дал показания о своих действиях и о сети Эпштейна. Они настаивают на полном, без купюр, обнародовании так называемых «файлов Эпштейна» — целого «вагона» документов федерального правительства, связанных с уголовными делами Эпштейна, как сообщила генеральный прокурор США Пэм Бонди. В эту коллекцию входят более 110 тысяч страниц переписки, дневников, журналов авиаперелетов и разведданных, раскрывающих, кто именно пользовался «услугами» Эпштейна.

Желание добиться прозрачности теперь объединяет обе партии. И республиканцы, и демократы хотят знать, как действовал покойный Эпштейн, кто входил в круг его клиентов и кто его прикрывал.