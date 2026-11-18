Всё это не имеет ничего общего с адекватной государственной политикой

Как так вышло, что половину интервью журналистка и министр по делам ветеранов говорили о военных как об экзотических обездоленных зверьках, бедных бездомных котиках, которых нужно буквально забрать с улицы? А вторую половину — как об опасных маргиналах, имеющих опыт, после которого им необходимо пройти реабилитацию, чтобы заслужить право вернуться «к нам»?

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Как так вышло, что ни журналистка, ни целый министр за час разговора не почувствовали, что обе позиции — нездоровы, неконструктивны и не имеют ничего общего ни с уважением, ни с адекватной государственной политикой?

Военные не вернутся «к нам». Мы не захватывали чужие территории, и у нас не война в далекой третьей стране. Военные уже в Украине, они останавливают врага на своей земле.

Военные — часть общества; они могут находиться на передовой, на ротации или служить в тылу.

Я отказываюсь считать это общественной нормой

Семьи военных — это полноправная часть общества: жены военных живут по соседству, работают рядом с нами, ходят в АТБ, так же страдают от воздушных тревог и обстрелов мостов. Дети военных ходят в те же школы, играют на тех же площадках и прячутся в тех же укрытиях.

Но большинство военных оторваны от дома и теряют годы жизни рядом с близкими. И меня очень задело сравнение трудностей в браке Виталия Кима с тем, что переживают родные военных. Постоянная фоновая тревога за любимого человека, годы жизни на расстоянии, без нормальной связи, без возможности хоть что-то планировать — нет, это не то же самое, что бытовые проблемы.

И я не считаю, что военные и их семьи должны подстраиваться под какое-то выдуманное «нормальное» гражданское общество. Я думаю, что подстраиваться нужно под тех, кто обладает более ценным опытом, более полезными навыками, большей ответственностью и способностью защитить не только себя и свою семью, но и страну.

И похоже, что в ближайшие несколько десятилетий нам понадобятся именно эти навыки, а не умение убегать от буса, месяцами не выходить из дома или на скорость находить себе бронь. Я отказываюсь считать это общественной нормой.

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От министра по делам ветеранов хотелось бы услышать не демонстрирующую некомпетентность дичь, а новости о законопроекте, касающемся ветеранской политики. Сроки постоянно сдвигаются, каждая новая команда Минветеранов кормит обещаниями, но по факту новый законопроект даже не зарегистрирован в Раде.

Бессодержательные рабочие группы, пафосные речи на форумах и даже ветеранские пространства — это не работа и не результат.

Государственная ветеранская политика на двенадцатом году войны не спешит отблагодарить тех, кто отдает годы жизни и здоровье ради существования нашей страны.

И вот об этом хотелось бы спросить министра.

А не о том, когда закончится война или как освоить земли Минобороны.

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