Вы, вероятно, слышали о новом скандале: сын Дональда Трампа после свадьбы, оплаченной российским олигархом Умаром Кремлевым, отправился в охотничий тур по Монголии ради охоты на редких животных — причем, что неожиданно, снова за счет Кремлева, вместе с ним и другими российскими олигархами, находящимися под санкциями США.

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Так вот, мне вспомнились 2015−2016 годы, когда во время АТО наша контрразведка боролась с контрабандой на оккупированной территории.

И тут вы такие: а какое вообще отношение контрразведка имеет к контрабанде? При чем тут это?

Но в этом была логика. Ведь источниками контрабандных цепочек выступала именно пророссийская сторона. И это формировало систему для спецслужб РФ.

На сцену выходят кураторы из ФСБ и прямо говорят: «У нас на тебя компромат»

Сначала командир подразделения на своем участке начинает закрывать глаза на то, что туда переправляют продукты и сигареты в ОРДЛО. Потом — еще на пару схем, на которых можно заработать. Довольно безобидных на первый взгляд, — причем деньги от этого зачастую шли на обустройство подразделения, у которого в те годы мало что было.

Затем — пара встреч и договоренностей о дальнейшем сотрудничестве.

А потом капкан захлопывается.

И на сцену выходят кураторы из спецслужб РФ и прямо говорят: «У нас на тебя есть вот такой компромат, и ты же понимаешь, как мы можем его использовать? Но мы не будем — живи себе дальше, зарабатывай деньги; мы тебе даже подкинем еще нормальных тем, сможешь реально хорошо заработать. И это не разовая акция: мы будем постоянно подбрасывать тебе такие вещи и даже помогать в каких-то вопросах на твоем участке — и стрелять по твоей полосе будут меньше, и людей твоих будет гибнуть меньше. Но и нам за эту доброту нужно будет помочь в ответ. И вот помоги нам в…»

И тут поступала первая задача. Мелкая. Но со временем они становились всё более роковыми для Украины. А этот командир уже был марионеткой в руках российских спецслужб и ни в чём не мог отказать.

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Поэтому контрразведка и СБУ активно работали по таким делам. Ведь они понимали, что незаконный бизнес — это лишь первый шаг к попаданию в кабалу и последующим манипуляциям со стороны российских спецслужб.

А если снова взглянуть на то, что происходит в Америке, то всё выглядит так, будто эта схема отлично работает и разрастается до невероятно скандальных коррупционных масштабов на международном уровне благодаря таким фигурам, как Кушнер и Уиткофф. Не удается организовать монопольную коррупционную схему с европейцами? Ничего: всегда найдется Россия, готовая предложить любые аморальные и незаконные сделки ради обогащения — либо напрямую, либо через своих сателлитов (Чечню, Беларусь и так далее). Правда, взамен они тоже кое-что потребуют, и это «кое-что» вполне устраивает окружение Трампа.

Я помню методичку тех времен, в которой расписано, как именно действуют спецслужбы РФ. Переведите её на английский и отправьте в Америку. Это будет первая весомая гуманитарная помощь, в которой Америка сегодня остро нуждается.

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Текст опубликован с разрешения автора