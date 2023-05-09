Сирия возвращается в Лигу арабских государств. Что изменится для РФ и США 9 мая, 15:08

Башар Асад, президент Сирии, стал мировым изгоем после начала войны, которая унесла жизни свыше 350 тыс. сирийцев. Однако сейчас его положение на мировой арене меняется

Что на самом деле означает это решение?

1. Это политическая победа Дамаска. Для региона Башар Асад больше не изгой. Это закрепляет его победу в военной фазе конфликта, который длится с 2011 года. Правда, к самому урегулированию еще далеко, битва за послевоенный мир продолжается.

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2. Возвращение Сирии в ЛАГ обусловлено стремлением региональных арабских держав ограничивать влияние Ирана. Именно опасения окончательного скатывания Сирии к статусу иранского прокси привели к тому, что в какой-то момент с подачи Эмиратов возобладала более прагматичная линия: на реинтеграцию, а не изоляцию Дамаска.

Для региона Башар Асад больше не изгой





3. Возвращение Сирии в ЛАГ повысит вероятность политического урегулирования войны, но не гарантирует это. Поскольку очевидно, что решение конфликта связано не только и не столько с ЛАГ и членством Дамаска в региональных организациях. Куча вопросов остаются нерешенными: санкции Запада, неподконтрольные территории, курды, национальное примирение, беженцы и т. д.

4. Пытаясь реинтегрировать Сирию в лоно арабской «семьи», региональные страны пытаются включить Дамаск в новую, пост-американскую, архитектуру безопасности на Ближнем Востоке. Предпочтительно, чтобы Сирия играла роль балансира (а не чьего-то прокси) между Эр-Риядом, Анкарой и Тегераном, как это было во времена Хафеза Асада.

5. Несмотря на всякие там пафосные вопли в Москве, возвращение Сирии в ЛАГ потенциально может ударить и по интересам России. Ведь формирование пост-американского регионального порядка на Ближнем Востоке — это, прежде всего, защита интересов региональных держав, а не внешних игроков. России это тоже касается. Другими словами, саудовцы, эмиратцы, египтяне и остальные, продвигавшие тему реинтеграции Сирии, хотят создать такой баланс, который был бы свободен как от монопольного влияния США, так и РФ. Поэтому пост-американский Ближний Восток, который сейчас пытаются выковать на наших глазах — это не только про уход Штатов, но и про уход подсанкционной и изолированной России.

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