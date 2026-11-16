«Упырь, заляпанный кровью». С чем Путин и Трамп едут в Китай

1. Как сообщили сегодня большевистские газеты, встреча императора Си с товарищами Трампом и Путиным в Шэньчжэне пройдёт без согласованной повестки. Это означает, что каждый будет говорить о своём, и главное в этой встрече — сам факт встречи.

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Россия вложила в лоббирование данного мероприятия колоссальные усилия. То есть россиянам было очень надо, а Китаю — вообще не надо. В таких случаях обычно задают вопрос: «А вы нам что?» И китайская сторона его наверняка задала.

Если Путин будет выглядеть как заляпанный кровью упырь, некомфортно с ним фотографироваться

А значит, «дорогие россияне» через время узнают, что же Путин отдал Китаю в обмен на возможность поприсутствовать в одном помещении с Си и Трампом. Думаю, мешок каких-то льгот. И какой-нибудь порт в Арктике.

Трамп едет в Китай на фоне обвинений в подыгрывании Путину и набирающей темп лавины скандалов. Задумка перебить эту повестку ядерной проблематикой, во-первых, заведомо тупиковая. У Китая есть четкая позиция, и нет причин её менять.

К тому же, на фоне экзерсисов вокруг Ирана и вторжения России в Украину тема ядерного оружия получила совершенно иное звучание, вплоть до детабуирования ЯО в Германии и Японии.

Что касается масштабных вопросов типа ИИ, Путину просто нечего положить на стол для имитации равноправного диалога.

То есть затея выглядит максимально сомнительно. Китай ничего не теряет и наверняка выменял что-то полезное. А вот его гости на входе явно в минусе. Посмотрим, будет ли хоть какой-то плюс.

2. Что ещё интереснее — это фон мероприятия.

Как виделся идеальный формат, что для Москвы, что для Вашингтона? В Китай приезжает сверхуспешный главнокомандующий, который способен подкрепить слова впечатляющими военными результатами. Но вышло нечто прямо противоположное.

Несмотря на то, что третья авианосная группа США уже где-то совсем рядом с Ираном, Трампа со всех сторон публично дёргают, чтоб он не вздумал снова развернуть активные боевые действия в рамках непопулярной и приведшей к поражению на выборах войны. Хотя подготовительные сигналы в мельчайших деталях совпадают с тем информационным рядом, который был накануне событий лета 2025 года и конца февраля 2026 года. Сам президент США традиционно бросает взаимоисключающие реплики, но выглядит всё так, будто уже даже спичку зажгли, осталось поджечь фитиль. Вопрос дней.

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Считываться это всё должно как угроза военной эскалации. Мол, если беседа в Китае пройдёт плохо, заговорит авиация. Но по кому это ударит больнее — нетривиальный вопрос.

Возобновить массированные атаки [для Трампа] — значит признать, что не смог заключить сделку. Не возобновить — слабак, испугался Китая и зря гонял авианосцы.

Из России вообще хлещет какой-то миротворческий елей. И муссирование темы массового обмена, и обсуждение новых гуманитарных акций.

Самое смешное, Пескова спрашивают: А как там [крымский] мост после ночи? Песков буквально говорит: Мост? Какой мост? Ааа, мост! Ну, там его не сильно повредили, это дело житейское, мы будем продолжать переговоры (!).

Раньше после задымлений в районе моста через Керченский пролив начиналась тотальная истерика о ядерном пепле. А сейчас как-то буднично.

Я не нахожу других объяснений, кроме требования китайцев: если Путин будет выглядеть как заляпанный кровью упырь, некомфортно с ним фотографироваться. Поэтому накануне встречи источайте мир.

Особый сюжет — навязчивый разгон информации об очередном напутствии Сергея Кириенко депутатам Госдумы: надо готовиться к последствиям прекращения боевых действий и демобилизации (его стоит отдельно разобрать).

При этом Россия продолжает терять на фронте 2500 людей в сутки. Ночью задымилась нефтебаза в Азове (Ростовская область), а Минобороны РФ отчитывается, что ПВО России перехватило 2049 (!!!) БПЛА самолётного типа, не считая ракет Фламинго и управляемых бомб.

То есть военный фон что для Путина, что для Трампа — такой себе, хоть и по разным причинам. Поэтому все прячут эту красивую пустышку за рассказами об «историческом характере» встречи.

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Текст опубликован с разрешения автора