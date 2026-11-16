«Упырь, заляпанный кровью». С чем Путин и Трамп едут в Китай
Чтобы описать маневры российских вождей, не хватает даже методов «самой точной науки» — конспирологии
1. Как сообщили сегодня большевистские газеты, встреча императора Си с товарищами Трампом и Путиным в Шэньчжэне пройдёт без согласованной повестки. Это означает, что каждый будет говорить о своём, и главное в этой встрече — сам факт встречи.
Россия вложила в лоббирование данного мероприятия колоссальные усилия. То есть россиянам было очень надо, а Китаю — вообще не надо. В таких случаях обычно задают вопрос: «А вы нам что?» И китайская сторона его наверняка задала.
Если Путин будет выглядеть как заляпанный кровью упырь, некомфортно с ним фотографироваться
А значит, «дорогие россияне» через время узнают, что же Путин отдал Китаю в обмен на возможность поприсутствовать в одном помещении с Си и Трампом. Думаю, мешок каких-то льгот. И какой-нибудь порт в Арктике.
Трамп едет в Китай на фоне обвинений в подыгрывании Путину и набирающей темп лавины скандалов. Задумка перебить эту повестку ядерной проблематикой, во-первых, заведомо тупиковая. У Китая есть четкая позиция, и нет причин её менять.
К тому же, на фоне экзерсисов вокруг Ирана и вторжения России в Украину тема ядерного оружия получила совершенно иное звучание, вплоть до детабуирования ЯО в Германии и Японии.
Что касается масштабных вопросов типа ИИ, Путину просто нечего положить на стол для имитации равноправного диалога.
То есть затея выглядит максимально сомнительно. Китай ничего не теряет и наверняка выменял что-то полезное. А вот его гости на входе явно в минусе. Посмотрим, будет ли хоть какой-то плюс.
2. Что ещё интереснее — это фон мероприятия.
Как виделся идеальный формат, что для Москвы, что для Вашингтона? В Китай приезжает сверхуспешный главнокомандующий, который способен подкрепить слова впечатляющими военными результатами. Но вышло нечто прямо противоположное.
Несмотря на то, что третья авианосная группа США уже где-то совсем рядом с Ираном, Трампа со всех сторон публично дёргают, чтоб он не вздумал снова развернуть активные боевые действия в рамках непопулярной и приведшей к поражению на выборах войны. Хотя подготовительные сигналы в мельчайших деталях совпадают с тем информационным рядом, который был накануне событий лета 2025 года и конца февраля 2026 года. Сам президент США традиционно бросает взаимоисключающие реплики, но выглядит всё так, будто уже даже спичку зажгли, осталось поджечь фитиль. Вопрос дней.
Считываться это всё должно как угроза военной эскалации. Мол, если беседа в Китае пройдёт плохо, заговорит авиация. Но по кому это ударит больнее — нетривиальный вопрос.
Возобновить массированные атаки [для Трампа] — значит признать, что не смог заключить сделку. Не возобновить — слабак, испугался Китая и зря гонял авианосцы.
Из России вообще хлещет какой-то миротворческий елей. И муссирование темы массового обмена, и обсуждение новых гуманитарных акций.
Самое смешное, Пескова спрашивают: А как там [крымский] мост после ночи? Песков буквально говорит: Мост? Какой мост? Ааа, мост! Ну, там его не сильно повредили, это дело житейское, мы будем продолжать переговоры (!).
Раньше после задымлений в районе моста через Керченский пролив начиналась тотальная истерика о ядерном пепле. А сейчас как-то буднично.
Я не нахожу других объяснений, кроме требования китайцев: если Путин будет выглядеть как заляпанный кровью упырь, некомфортно с ним фотографироваться. Поэтому накануне встречи источайте мир.
Особый сюжет — навязчивый разгон информации об очередном напутствии Сергея Кириенко депутатам Госдумы: надо готовиться к последствиям прекращения боевых действий и демобилизации (его стоит отдельно разобрать).
При этом Россия продолжает терять на фронте 2500 людей в сутки. Ночью задымилась нефтебаза в Азове (Ростовская область), а Минобороны РФ отчитывается, что ПВО России перехватило 2049 (!!!) БПЛА самолётного типа, не считая ракет Фламинго и управляемых бомб.
То есть военный фон что для Путина, что для Трампа — такой себе, хоть и по разным причинам. Поэтому все прячут эту красивую пустышку за рассказами об «историческом характере» встречи.
Текст опубликован с разрешения автора