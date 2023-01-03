Облачно, возможны спады 3 января, 20:45 Эксклюзив NV Даже в момент своего триумфа Си Цзиньпин признал, что над Китаем нависли темные тучи (Фото:REUTERS/FW1/Devika Syamnath)

Си Цзиньпин подготовил почву для сложного года

Текст опубліковано у спецвипуску журналу НВ Світ попереду 2023 за ексклюзивною ліцензією The Economist. Републікація заборонена.

Навіть у мить свого тріумфу Сі Цзіньпін визнав, що над Китаєм нависли темні хмари. У жовтні 2022 року на з'їзді Комуністичної партії, що проводиться раз на п’ять років, Сі попри загальноприйняте обмеження у два терміни зберіг за собою посаду очільника партії на третій строк. Виступаючи у Пекіні перед близько 2,3 тис. делегатів, «керманич», як тепер його іменують державні ЗМІ (викликаючи тривожну згадку про звеличення Мао Цзедуна понад пів сторіччя тому), описав десятиліття переважно спокійного плавання під своїм керівництвом. Сі заявив, що крайню бідність подолано, а його політика «нульового ковіду» врятувала життя.

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Партія «ефективно стримувала етнічних сепаратистів, релігійних екстремістів та жорстоких терористів», похвалився він, використовуючи досить розпливчасті визначення кожної із цих груп. Однак він також закликав лідерів партії «бути готовими протистояти потужним вітрам, неспокійним водам і навіть небезпечним штормам».

Сі вважає, що іноземні сили на чолі з Америкою хочуть стримати Китай. І не безпідставно.