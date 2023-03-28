Китайский интерес. Согласовал ли Путин с Си свои намерения разместить ядерное оружие в Беларуси 28 марта, 07:13

У Путина своя игра, у Си Цзиньпина немного другая, но у них есть общий геополитический противник — США

Продовжують активно обговорювати заяву Путіна про плани щодо розміщення тактичної ядерної зброї на території Білорусі. Особливу увагу при цьому звернули на реакцію Китаю.

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У нас багато хто називає це заявою Китаю і засудженням дій Росії. На жаль, це не зовсім так. Це не заява, а коментар речниці МЗС КНР. Він дуже абстрактний, і там не має жодного слова засудження дій Росії. Єдиний позитив в тому, що там повторюється заклик не використовувати ядерну зброю.

Деякі журналісти запитують: чи погоджував Путін з китайським лідером свої наміри розмістити тактичну ядерну зброю на території Білорусі? Ми не знаємо точної відповіді на це запитання. Але оскільки це рішення стосується зокрема і Білорусі, а у Лукашенко особливі відносини з товаришем Сі, є достатньо висока вірогідність, що це рішення все ж таки узгоджувалось з лідером Китаю.

Скажу більше, можна припустити, що в діях Путіна є і певний китайський інтерес. Напередодні візиту Сі Цзіньпіна до Москви, в середині березня в Сан-Дієго (США) зустрічались лідери США, Великобританії та Австралії. Вони домовились про посилення військово-морської співпраці в регіоні Тихого океану, зокрема і про постачання Австралії підводних човнів з ядерними двигунами. Зрозуміло, проти кого це спрямовано. Асиметричною відповіддю Китаю на «підступні плани англосаксів» щодо Тихого океану, і не тільки, став сам факт візиту Сі Цзіньпіна до Москви (який, звичайно, мав і багато інших завдань, а не тільки «відповідь Байдену»).

Формально Пекін ні до чого, все робиться руками Москви

І оскільки план Путіна щодо розміщення тактичної ядерної зброї на території Білорусі спрямований саме проти Заходу, і нібито став відповіддю на дії Великобританії, то об'єктивно це відповідає інтересам Китаю.

Але формально Пекін ні до чого і Китай зберігає свій нейтрально-миротворчий статус. Все робиться руками Москви.

Щоб не було двояких тлумачень, спеціально зазначу — розміщення тактичної ядерної зброї на території Білорусі є саме путінським планом. Він з’явився ще в 2021 році. Тоді планувалася багатоходівка з багатьма інструментами тиску на НАТО і США, зокрема і з погрозами розмістити тактичну ядерну зброю на території Білорусі. Врешті-решт Путін зробив головну ставку на війну проти України. Він думав, що «маленькая победоносная СВО» буде найбільш ефективним інструментом для примусу США і НАТО до виконання російських вимог, які були сформульовані в путінському ультиматумі в грудні 2021 р.

Але всі розрахунки Путіна провалилися, і довелося використовувати ідею з розміщенням тактичної ядерної зброї на території Білорусі з іншою ціллю — лякати Захід ескалацією війни і ядерною загрозою, щоб примусити США, ЄС і НАТО до припинення постачання зброї в України, і усвідомлення необхідності мирних перемовин з Росією.

У Путіна своя гра, у Сі Цзіньпіна трохи інакша, але у них є спільний геополітичний противник — США. І в протистоянні з Сполученими Штатами їх інтереси можуть певною мірою поєднуватись.

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