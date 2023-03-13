Си начинает «миротворить», а между Белым домом и Банковой пробежала тень противоречий? 13 марта, 18:13

Чем жила страна 13 марта 2023 года

● Пекин спешит в Москву. Руководитель Китая Си Цзиньпин планирует посетить Россию и встретиться с Путиным на следующей неделе. Об этом сообщило агентство Reuters, ссылаясь на источники. В МИДе Китая пока не ответили на запрос Reuters, Кремль от комментариев отказался.

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В феврале The Wall Street Journal сообщила, что визит Си Цзиньпина в Москву может состояться в апреле-начале мая. Планы визита главы КНР в РФ появились после обнародования Пекином документа с позицией по «урегулированию» полномасштабной войны РФ против Украины, состоящего из 12 пунктов. В частности, Пекин призвал к прекращению огня и переговоров, к уважению территориальной целостности, но не к выводу российских войск.

● Си поговорит с Зеленским. Глава Китая Си Цзиньпин планирует также провести первый с начала развязанной Россией полномасштабной войны разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщила The Wall Street Journal, ссылаясь на источники. Как пишет газета, ожидается, что встреча будет виртуальной и состоится после визита Си Цзиньпина к Путину в РФ на следующей неделе.

Собеседники WSJ рассказали, что в рамках своей поездки глава КНР рассматривает возможность посетить другие страны Европы, но его полный маршрут еще не утвердили.

О готовности Москвы говорить о мире:

● Кремль от войны не откажется. Россия может «достичь целей» в войне против Украины только «военным путем». Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков: «Для нас абсолютным приоритетом продолжает оставаться и всегда будет оставаться достижение поставленных целей. Сейчас их можно добиться только военным путем». По словам представителя диктатора, «предпосылок» для мира «сегодня нет».

● Си и пустота. Евросоюз не видит готовности страны-агрессора России к каким-либо мирным переговорам, заявил представитель Еврокомиссии Питер Стано, комментируя «мирные предложения» Китая. «Россия остается очень холодной и безразличной к любым значительным мирным предложениям. В то же время Россия все наращивает и наращивает эскалацию в своих зверствах относительно украинского гражданского населения и гражданской инфраструктуры», — сказал он на пресс-конференции в Брюсселе.

По словам Стано, если не становиться на чью-либо сторону, можно быть честным посредником в мирных переговорах. «Когда речь идет об Украине и России, Китай действительно встал на одну сторону. Китай отказывается признать, кто является агрессором, а кто жертвой», — добавил он. И объяснил: несмотря на мирные инициативы, в том числе от Китая, ответ РФ неконструктивен. «Для мира нужны двое, для войны нужен один, но Россия не готова остановить свою бойню в Украине», — сказал Стано.

● 16 марта российский диктатор впервые с начала развязанной им полномасштабной войны встретится с олигархами, написало Bloomberg.

● Между Белым домом и Банковой «пробежали» противоречия? Между властями США и Украины растут разногласия относительно того, как должна завершиться война. Об этом написало Politico со ссылкой на источники в Белом доме. В частности, несколько чиновников из администрации обеспокоены позицией Украины по удержанию Бахмута. Они считают, что ВСУ теряют в боях за этот город слишком много людей и боеприпасов, что может помешать Украине провести запланированное весной контрнаступление.

Кроме того, после появления в американских СМИ информации о причастности проукраинской группировки к подрыву газопроводов Северного потока, Вашингтон дал Киеву понять, что не воспринимает «определенные акты насилия» за пределами Украины. При этом источники заявили, что аналитики разведки США не верят в причастность властей Украины к взрывам газопроводов.

Вашингтон также разочарован тем, что президент Владимир Зеленский не проявляет «необходимую благодарность» за поставки вооружений, сообщает Politico.

Еще одной причиной разногласий, по данным источников, стала решимость Украины взять под контроль Крым. По словам собеседников издания, госсекретарь США Энтони Блинкен говорил украинским властям, что атака на Крым является «красной линией» для Путина и может привести к резкому росту эскалации.

Кстати говоря:

● 64% респондентов, опрошенных КМИС (22 февраля-6 марта, 2007 респондентов), считают, что Украина должна освободить свою территорию от российских оккупантов, включая Крым. Такой сценарий они считают приемлемым, даже если поддержка Запада может уменьшиться, а война будет продолжаться дольше.

● Ситуация в Бахмуте остается сложной, группа Вагнера пытается прорваться в центральные районы города, сообщил командующий Сухопутными войсками генерал Александр Сырский. В ТГ он написал, что штурмовые отряды Вагнера наступают по нескольким направлениям, пытаясь прорвать оборону украинских войск. «В ходе жестких боев наши защитники наносят ощутимые потери врагу. Огнем артиллерии, танков, других огневых средств отражаются все попытки противника захватить город», — отметил Сырский.

● Оккупационные войска РФ, несмотря на большие потери, продолжают наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. Силы обороны Украины за сутки отразили 102 вражеских атаки. Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на утро 13 марта.

● Минус 8 танков и 700 оккупантов. В Украине за минувшие сутки ликвидировали около 710 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения РФ потеряла 159,8 тысяч своих военных. Это данные Генштаба по состоянию на утро.

Кроме того, украинцы уничтожили: танков — 3474 (+8), боевых бронированных машин — 6774 (+5), артсистем — 2503 (+16), РСЗО — 493 (+0), средств ПВО — 259 (+0), самолетов — 304 (+0), вертолетов — 289 (+0), БПЛА оперативно-тактического уровня — 2109 (—+1) и многое другое.

● Пригожина хоронят под Бахмутом. Битва за Бахмут стала катализатором противостояния между Евгением Пригожиным и минобороны России: владелец ЧВК Вагнера теряет влияние, а Кремль может сделать из него козла отпущения за чрезвычайно высокие потери РФ на Бахмутском направлении. Об этом говорится в новой сводке американского Института изучения войны (ISW).

Военное ведомство РФ, в частности Сергей Шойгу и начальник генштаба Валерий Герасимов, вероятно, пользуется случаем, чтобы ослабить Пригожина и разрушить его амбиции относительно большего влияния в Кремле, а потому намеренно используют в Бахмуте силы ЧВК Вагнера (как элитные их подразделения, так и завербованных узников). Кроме того, Пригожину ограничили возможность вербовать осужденных и получать боеприпасы, что вынудило его публично признать свою зависимость от минобороны РФ.

● По данным британской разведки, Пригожин будет вынужден сократить масштаб или интенсивность действий своей ЧВК Вагнера в Украине из-за значительных потерь. Как отмечают в ведомстве, с начала марта Вагнер создал выездные группы в спортивных центрах не менее чем в 40 населенных пунктах по всей России. По данным разведки, ЧВК потеряла около половины завербованных заключенных в боях в Украине и их новые инициативы вряд ли компенсируют столь значительные потери.

● Сырский на месте. Командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский показал в ТГ видео, как происходит совещание с военнослужащими 56 ОМБр, 5-й отдельной штурмовой бригады и бойцами тактической группы Адам в районе Бахмута. По его словам, для того чтобы заставить противника отказаться от наступления, необходимо нанести ему существенные потери в личном составе и технике.

Сырский отметил, что на восточном направлении украинские бойцы вгрызаются в землю и отстаивают каждый клочок территории. И добавил, что защитники Бахмута дают время для подготовки резервов. «Нужно их [оккупантов] не просто бить, а пинком под зад за границу. Я хочу, чтобы вы выполняли свои задачи и возвращались в свои подразделения целыми и невредимыми», — добавил генерал.

● Первые дела по военным преступлениям россиян. Международный уголовный суд планирует открыть два дела по военным преступлениям, связанным с полномасштабной войной РФ против Украины. Требуют выдачи ордеров на арест нескольких человек, сообщила NYT со ссылкой на нынешних и бывших чиновников. Речь идет о делах похищения россиянами украинских детей и подростков, которых отправляли на «перевоспитание» в лагеря в РФ, а также по преднамеренным атакам оккупантов на гражданскую инфраструктуру. Они появились после месяцев работы специальных следственных групп и являются первыми международными обвинениями, выдвинутыми с самого начала развязанной Россией большой войны.

● Кто поставляет больше всего оружия Украине, и почему Катару самолеты предоставлять можно, а Украине — нет. В 2022 году Украина вышла на третье место по глобальным объемам импорта вооружений, впереди — Катар и Индия. Об этом говорится в отчете Стокгольмского института исследования мира (SIPRI). Из 29 государств, в прошлом году поставлявших оружие Украине, ключевыми стали США — 35% общего импорта. На втором месте Польша — 17%, затем Германия — 11%, Великобритания — 10%, Чехия — 4,4%. И хотя объем американского вооружения для Киева резко возрос, он все равно был ниже по сравнению с уровнем экспорта в Кувейт, Саудовскую Аравию, Катар и Японию, говорится в отчете. Страны получили от США новое и современное оружие, такое как боевые самолеты и системы ПВО.

«В 2022-м страны НАТО отклонили запросы Украины на поставку боевых самолетов и ракет большой дальности из-за беспокойства, что это может привести к дальнейшей эскалации. В то же время они поставляли такое вооружение другим государствам, вовлеченным в конфликты, особенно на Ближнем Востоке и Южной Азииќ, — заявил старший научный сотрудник SIPRI Питер Веземан.

Во многих случаях снабжение оружием одним государством финансировалось другим или Европейским Союзом через Европейский фонд мира. В частности, до конца 2022 года ЕС выделил 3,1 млрд. евро на военную технику для Украины.

● Индия не подставила плечо Путину. Индия будет придерживаться западных санкций при покупке российской нефти, в частности, установленного потолка в $60 за баррель. Об этом написало Bloomberg со ссылкой на источники. По словам собеседников агентства, правительственные органы Индии попросили банки и трейдеров соблюдать правила. В то же время, индийские официальные лица официально не заявляли, что поддержат санкции против РФ и ограничение цен на российскую нефть.

Как написало Bloomberg, на полях недавней встречи стран G20 Индия провела детальную дискуссию с США и другими представителями G7, которые, похоже, довольны ее соглашениями.

Индия и Китай стали крупнейшими покупателями российской нефти после начала вторжения России в Украину больше года назад. Несколько лет назад Индия почти не покупала российскую нефть, но сегодня рынок Южной Азии стал ключевым для Москвы, которая, в свою очередь, вытеснила других поставщиков.

● Тбилиси не там ищет врага. МИД Украины ответило на вчерашние резкие обвинения грузинского премьера Ираклия Гарибашвили в адрес Киева, сделанные после того, как президент Владимир Зеленский поддержал протестующих в Тбилиси. «Почти дословно повторяя тезисы российской пропаганды, представители грузинских властей обвинили Украину в подготовке государственного переворота в Грузии, втягивании ее в войну с Россией, направлении сил для разжигания гражданской войны. Мы категорически отвергаем подобные инсинуации, не имеющие ничего общего с реальностью. Не там ищут врага грузинские власти», — отметил в ФБ спикер МИД Олег Николенко.

● До 12 лет за избиение солдата. ГБР взялось расследовать факт избиения командиром солдата-срочника в одной из воинских частей Житомирской области (соответствующее видео появилось в Сети 11 марта). «Из объяснений младшего лейтенанта „воспитательную беседу“ с применением ударов руками и ногами он провел из-за пребывания солдата, якобы, в состоянии алкогольного опьянения», — сообщили в ГБР. В бюро отметили, что жизни и здоровью солдата ничего не угрожает, тяжесть полученных телесных повреждений устанавливается.

Предварительная квалификация правонарушения: превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий, совершенных в условиях военного положения. Санкция — наказание в виде лишения свободы на срок 8−12 лет.

● 82% украинцев считают, что будущее Украины как процветающей и свободной страны зависит от того, станет ли она членом Евросоюза. Это еще один результат уже упомянутого в начале опроса КМИС. Полностью согласны с этим 50% респондентов. Только 14% опрошенных не связывают успешное будущее Украины с ЕС.

И наконец:

● Судьба героя. Следователи СБУ установили, что украинским военным, которого россияне расстреляли после слов «Слава Украине!», был снайпер 163-го батальона 119-й отдельной бригады ТРО Черниговской области Александр Мациевский. Окончательно подтвердить данные героя удалось после комплекса следственных действий, включавших общение с родными и собратьями погибшего, а также разработку фото- и видеоматериалов. Кроме того, СБУ получила заключение судебной портретной экспертизы.

К моменту гибели Мациевскому было 42 года. Жил в Нежине, раньше не имел опыта военной службы. Сразу после начала полномасштабного вторжения пошел добровольцем в 119 бригаду, которая защищала Черниговскую область. Как удалось установить СБУ, враги расстреляли бойца 30 декабря 2022 года. Его тело вернули домой в феврале. В Нежине у погибшего героя остались мама, Параска Демчук и 19-летний сын.

● Расстрелянный оккупантами Мациевский имел гражданство Молдовы, сообщил МИД этой страны. «Решительно осуждаем убийство гражданина Молдовы, который может квалифицироваться как военное преступление и грубое нарушение международного гуманитарного права», — говорится в сообщении дипломатического ведомства.

● Указ о присвоении звания Героя Украины Александру Мациевскому опубликован на сайте президента.

Помните, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.