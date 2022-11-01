Си Цзиньпин провел перестановки. Что ждет шаткую экономику Китая 1 ноября, 21:35 Эксклюзив НВ Си Цзиньпин сменил технократов в правительстве на своих сторонников (Фото:REUTERS)

Экономический рост Китая замедлялся в течение многих лет, но в последнее время спад ускорился

На 20-м съезде Коммунистической партии Китая, который предоставил президенту Си Цзиньпину беспрецедентный третий срок в качестве генерального секретаря, также произошли перестановки в руководстве, в результате которых технократы, ориентированные на рынок, были заменены сторонникам Си, что подняло вопросы о планах Китая в отношении своей шаткой экономики. В конце концов, чрезмерный государственный контроль является проверенным и надежным рецептом для того, чтобы увязнуть в ловушке среднего дохода, которую китайские лидеры давно зареклись избегать.

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Головокружительные темпы государственных инвестиций в недвижимость и инфраструктуру — китайская стратегия стимулирования — привели к снижению прибыли, а замедление экономического роста подразумевает неизбежное падение цен на жилье и офисы. Это особенно актуально в отношении небольших, более бедных и менее развитых городов, на которые в совокупности приходится более 60% ВВП Китая. Цены на жилье в так называемых китайских городах третьего и четвертого уровня за последние два года упали примерно на 15−20%. Вероятнее всего, последует некоторая форма устойчивого финансового застоя. Но даже если это не совсем похоже на банковский кризис в западном стиле, сопутствующее падение объемов кредитования все равно будет сдерживать рост.

Недвижимость составляет такую большую долю экономики Китая, что устойчивое замедление может вызвать многолетнюю стагнацию, сродни потерянным десятилетиям в Японии с 1990 года. С учетом прямого и косвенного спроса, на недвижимость приходится примерно 23% производства и 26% конечного спроса (последний показатель включает чистую импортируемую составляющую).

Китай и мировая экономика, похоже, находятся на переломном этапе

До последних двух лет впечатляющий рост цен на жилье в Китае был подкреплен сверхбыстрым ростом доходов, а также ожиданиями будущего роста, который еще больше повысит цены. Если рост доходов остановится, цены на жилую и коммерческую недвижимость в Китае могут рухнуть, как карточный домик, развалив банки и местные органы власти, которые неистово кредитовали этот сектор.

Многие, особенно в средствах массовой информации, похоже, считают, что недавний крах рынка недвижимости в Китае, включая впечатляющий дефолт застройщика Evergrande, может быть связан с усилиями правительства по подавлению чрезмерного кредитования. Но правильнее было бы сказать, что в целом государственная политика поддерживала цены на жилье, например, ограничивая возможности граждан инвестировать в другие активы. Цены на недвижимость падают просто потому, что десятилетия разрастания строительства привели к тому, что во многих областях предложение превысило спрос.

Экономический рост Китая замедлялся в течение многих лет, но в последнее время спад ускорился. Учитывая внешние и внутренние препятствия, с которыми сталкивается Китай, прогноз Международного валютного фонда о том, что в 2023 году экономика вырастет на 4,4% после ожидаемого роста в 3,2% в этом году, кажется оптимистичным. Правительственная стратегия борьбы с технологическими компаниями и предпринимателями в сфере образования при одновременной поддержке спонсируемых государством инвестиционных проектов больше похожа на инструмент контроля, чем на разумную экономическую стратегию, которая могла бы приблизить Китай к тому, чтобы стать экономикой с высоким уровнем дохода.

Более того, тот факт, что стратегия роста Китая оказывается менее эффективной, означает, что ему необходимо инвестировать больше средств для достижения тех же темпов роста ВВП на душу населения. Снижение доходности инвестиций в недвижимость и инфраструктуру является одной из основных причин падения производительности труда в Китае, особенно с 2014 года.

Сегодняшние проблемы Китая напоминают снижение прибыли Советского Союза после его инвестиций в сталелитейные заводы и железные дороги, а также строительство Японией «мостов в никуда» в конце 1980-х и 1990-х годах. После десятилетий строительства недвижимости с головокружительной скоростью, впитывающего словно губка сырье со всего мира, на сегодняшний день Китай располагает жилищным и коммерческим фондом недвижимости, аналогичного тем, что есть в гораздо более богатых странах, таких как Германия и Франция.

Увы, прошли те времена, когда Китай мог рационализировать рост цен на жилье и бесконечное новое строительство, указывая на рост доходов населения. Правда Китай может избежать некоторых затянувшихся проблем, которые дефолты зачастую вызывают на Западе (и решение которых может занять годы), из-за жесткого контроля правительства над правовой системой. Правительство контролирует ключевую информацию и, похоже, рассматривает данные о количестве вакантных квартир и домов, которые могут пролить свет на масштабы чрезмерной застройки, как государственную тайну. Но масштабы проблемы таковы, что даже китайское правительство не может скрыть ее последствий, хотя, безусловно, попытается.

Китай и мировая экономика, похоже, находятся на переломном этапе. Повышение политической напряженности в сочетании с деглобализацией, похоже, приведет к замедлению производительности и росту долгосрочной инфляции во всем мире. Перспективные индикаторы долгосрочных реальных процентных ставок подскочили, в то время как ошеломляющий рост доллара США продолжает выявлять финансовые проблемы. Учитывая, что Европа движется к глубокой рецессии, и Соединенные Штаты, похоже, также движутся к спаду, Китай не может рассчитывать на выход из кризиса, вызванного недвижимостью, за счет своего экспорта.

Мир заинтересован в том, чтобы Китай нашел решение проблемы чрезмерного строительства своего сектора недвижимости и избежал длительной экономической нестабильности. Более двух лет назад, когда подавляющее большинство в академических и политических кругах было единодушно в том, что Китай может легко преодолеть негативное наследие чрезмерного строительства, я предположил, что страна, вероятно, достигла своего «пика жилищного строительства». Сегодня, когда китайское правительство еще менее склонно проводить рыночные реформы, мягкая посадка кажется менее вероятной, чем когда-либо.

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Copyright: Project Syndicate, 2022

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