Си Цзиньпин поставил на скорую победу Москвы 9 марта, 18:05

Чем жила страна 9 марта 2023 года

● Сі Цзіньпін поставив на швидку перемогу Москви. Влада Китаю вважає, що розв’язана Росією повномасштабна війна проти України завершиться влітку 2023 року, тому й оприлюднила до річниці вторгнення свій «мирний план». Його пов’язують з прогнозами військових експертів, написало японське видання Nikkei Asia.

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24 лютого Китай оприлюднив «документ із позицією» щодо протистояння України та РФ, який складається з 12 пунктів. Зокрема, Пекін закликав до припинення вогню, переговорів, але не до виведення російських військ (є лише пропозиція поважати територіальну цілісність).

Цьому передував грудневий звіт Академії військових наук (AMS), яка безпосередньо підпорядковується Народно-визвольній армії і регулярно надає рекомендації та звіти Центральному військовому комітету компартії КНР. Близькі до китайського уряду джерела розповіли виданню, що в грудні AMS завершила симуляцію війни в Україні. Згідно з її результатами, війна підійде до завершення приблизно влітку 2023 року, і «Росія здобуде перемогу». У доповіді сказано, що «як російська, так і українська економіки будуть занадто виснажені, щоб продовжувати війну після літа».

Nikkei припускає: цілком можливо, що результати змістили на користь РФ, щоб догодити керівництву Китаю. Почувши прогноз AMS, Пекін підготував «мирну пропозицію». Так КНР планує досягнути три цілі, включно з відновленням відносин із Європою і прагненням зберегти дружні стосунки з Україною, пише видання. «Мирний план» включає положення про відновлення економіки, що свідчить про те, що Пекін вже розглядає можливість економічної допомоги. Кінцева бажана мета полягає в тому, щоб «КНР грала провідну роль у досягненні припинення вогню».

Тим часом в Україні:

● Нова ракетна атака. У ніч проти 9 березня Росія провела новий масований обстріл України, використовуючи ракети різних типів і дрони Shahed. Близько 01:00 в Києві та по всій Україні була оголошена повітряна тривога, вона тривала майже 7 годин.

Володимир Зеленський заявив, що сьогодні Росія атакувала Київ та 10 областей: Дніпропетровську, Житомирську, Кіровоградську, Харківську, Сумську, Вінницьку, Львівську, Івано-Франківську, Одеську, Запорізьку. За даними Міненерго, головною метою атаки стали енергооб'єкти.

Для цього протягом тривалої атаки Росія використала 8 «шахедів» і 81 ракету різних типів (включно з балістичними Кинджалами і зенітними С-300). Сили оборони збили 34 із 48 крилатих ракет (типів Х-101/Х-555, Калібр) та 4 з 8 БпЛА «Shahed-136/131».

У Києві є влучання в об'єкт інфраструктури в Голосіївському районі, в Святошинському уламки ракети впали в житловому кварталі, поранено трьох людей. У Золочеві Львівськой області ракета влучила в житлові будинки, загинули п’ятеро людей.

Внаслідок атаки серйозні проблеми з електропостачанням спостерігаються в Харкові, Одесі, Житомирі. Електропостачання в цих трьох областях обмежене найсуттєвіше, підтвердили в Укренерго.

● Ворог змінив тактику. Російські окупаційні війська під час масованої атаки застосували великий спектр ракет, щоб розосередити увагу протиповітряної оборони України. Про це повідомив речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат. Він зазначив, що РФ використала шість ракет Кинджал, додавши, що у країни-терориста не так багато такого озброєння. За останньою інформацією, у РФ було близько 50 Кинджалів.

«До ракет, які не збиваються у нас, входять також вісім протирадіолокаційних Х-31 та Х-59, які не досягли своїх цілей. Метою окупантів було вразити засоби протиповітряної оборони. Також Х-22 — ракети найбільш руйнівної сили, бойова частина 950 кг. На жаль, на сьогодні ці ракети ми теж не можемо перехоплювати», — заявив Ігнат.

● Ракетний удар, який країна-агресор Росія завдала 9 березня, не має жодної військової цілі, це просто російське варварство, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

● Корисна оборона. Кожен день оборони Бахмута дозволяє Україні виграти час для підготовок резервів і майбутніх наступальних операцій. Бої на напрямку тривають. Про це заявив командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський. За його словами, актуальність утримання міста постійно лише зростає. Росіяни кинули найпідготовленішу і боєздатнішу частину свого війська — штурмові загони ПВК Вагнера, а українські захисники завдають значних втрат ворогові — як особовому складу, так і військовій техніці.

● НАТО не розуміє Бахмут. НАТО не до кінця розуміє ситуацію, коли каже, що українська оборона Бахмута може зазнати поразки «найближчими днями» (про що вчора сказав генсек Єнс Столтенберг), вважає речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий. «Я маю певний досвід спілкування з експертами штаб-квартири НАТО. Остання війна, з якою НАТО мав більш-менш дотичні відносини — війни в колишній Югославії, які були значно менші за об'ємом, застосуванням військ тощо», — сказав він. За його словами, в альянсі більше звикли до стабілізаційних, навчальних чи миротворчих місій.

● Це тупик. Попри те, що росіяни, ймовірно, контролюють східну частину Бахмута після вірогідного організованого відходу ЗСУ звідти, вони не зможуть здійснити прорив навіть якщо захоплять місто. Про це йдеться у зведенні американського Інституту вивчення війни (ISW) за підсумками 8 березня.

Аналітики ISW не спостерігають жодних ознак того, що російські військові мають добре оснащений і підготовлений резерв для просування поза межами Бахмута. Більшість їхніх підрозділів на Донбасі, які були раніше ідентифіковані дослідниками, вже беруть участь у наступальних операціях — зокрема десантники. ISW продовжує вважати, що російський наступ на сході України незабаром досягне кульмінації і вичерпається.

● Ще 10 Лео. Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак повідомив, що його країна передала Україні ще десять танків Leopard 2. Таким чином його країна зробила все можливе, щоб скомплектувати батальйон танків Leopard 2. «Окрім 14 танків польських Leopard 2, у рамках цього батальйону є також по вісім танків із Канади та Норвегії, а також шість із Іспанії», — зазначив Блащак.

● Наданий українській розвідці у вересні минулого року космічний апарат ICEYE — «народний супутник», придбаний за пожертви українців, допоміг виявити та знищити тисячі одиниць ворожої техніки. Про це йдеться у повідомленні ГУР.

● Польща погодилась на спільну передачу літаків МіГ-29 Україні, про це повідомив міністр оборони Словаччини Ярослав Надь. «Думаю, настав час прийняти рішення. Гинуть люди в Україні, ми дійсно можемо їм допомогти, немає місця словацькій політизації. Це нелюдсько і безвідповідально», — зазначив він у ФБ. Президент Польщі Анджей Дуда також підтвердив готовність своєї країни передати літаки.

● Росіяни готують провокацію у Білорусі. Найближчим часом окупанти планують масштабну провокацію на кордоні України та Білорусі. Висвітлювати події доручено пропагандисту Володимиру Соловйову. Про це повідомила пресслужба ГУР Міноборони у Telegram.

За даними ГУР, 11 березня планується організація телерадіомосту та пряма трансляція з місця подій для пропагандистських ЗМІ у Росії. «Для цього на територію Білорусі прибуває кілька груп росіян. Ймовірно, плани окупантів передбачають загрозу руйнування об'єктів інфраструктури та можливі жертви серед мирного населення», — додали у розвідці.

І насамкінець:

● Таємні перемовини щодо Азовсталі. Після наказу Путіна у квітні 2022 року заблокувати комбінат Азовсталь, який обороняли українські бійці, невелика група з представників України та РФ розпочала у Маріуполі таємні переговори про припинення облоги. Зокрема, до неї увійшли депутат ВР від Донеччини Олександр Ковальов (колись вивозив «беркутівців» з Києва після Євромайдану) та два високопоставлені московські генерали. Про це написав CNN.

Ковальов діяв зі згоду керівника ГУР Кирила Буданова і отримав «напарника» — заступника Буданова Дмитра Усова. З протилежної сторони у перемовинах відмітились два топових представника російської розвідки, які мали постійний зв’язок з Москвою. Після декількох раундів сторони погодили умови і почався вихід захісників Азовсталі.

Ковальов розповів, що більшу частину переговорів щодо Азовсталі делегував українській розвідці, але показав CNN лист із подякою від Буданова, який той передав голові парламенту. У ГУР відмовилися коментувати участь нардепа в переговорах, але підтвердили участь Усова.

Пам’ятайте, що принесло вчора, живіть сьогоденням і вірте в майбутнє — своє та країни.