Роман Бессмертный

Роман Бессмертный

Экс-представитель Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске, бывший посол Украины в Беларуси

Что стоит за угрозами Путина разместить ядерное оружие в Беларуси

27 марта, 17:45
Эксклюзив NV
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Российский диктатор Владимир Путин 25 марта заявил, что планирует разместить на территории Беларуси тактическое ядерное оружие

Это составляющая очередной информационно-психологической операции. Причем она направлена как против Украины, так и против мира, ибо тема сохранения производства, использования подобных компонентов не столько с точки зрения этого права, как собственной безопасности, требует колоссальной работы.

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Если кто-то думает, что это — привезли, поставили в каком-то сарае и закрыли вопросы, то глубоко ошибается. Как только подобные компоненты будут изъяты из места хранения, об этом будут знать в Вашингтоне и Брюсселе моментально. Ибо в отношении этих компонентов существует 100% мониторинг. Лукашенко или Путин, или все эти прихвостни точно знают (этого может не знать 99,999% населения, но они знают): что осуществляется 100% мониторинг как с одной, так и с другой стороны. Это один из ключевых компонентов системы безопасности.

В США, во-первых, прекрасно понимают подлинное содержание подобных заявлений.

Теги:   Владимир Путин Ядерное оружие Беларусь Александр Лукашенко Россия-Китай Ядерный шантаж Си Цзиньпин Роман Бессмертный Радио NV

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