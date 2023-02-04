Опасный момент для Японии. На что может пойти Китай и каким будет ответ Токио 4 февраля, 09:03 Эксклюзив NV

В ближайшие недели и месяцы мы будем наблюдать за сменой политики Японии, поскольку она сталкивается с расширяющимся Китаем и угрозой китайского вторжения на Тайвань

Впервые напечатано на americanpurpose.com. Колонка опубликована с разрешения редакции

Я вернулся из поездки в Японию вместе с несколькими коллегами из Института Фримена Спогли. Поездка была организована руководителем японской программы FSI Киотеру Цуцуи, и в ней участвовали эксперт по демократии (и член совета директоров American Purpose) Ларри Даймонд и д-р Ориана Мастро, эксперт по китайским вооруженным силам Азиатско-Тихоокеанского исследовательского центра FSI имени Шоренштейна и офицер разведки ВВС запаса.

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Премьер-министр Японии Фумио Кисида встретился с Джо Байденом 13 января и привел в восторг Белый дом, объявив о плане своей страны удвоить расходы на оборону с 1% до 2% ВВП. Это решение знаменует собой огромную перемену в японских взглядах, сравнимую с Zeitenwende (Переломным моментом) в Германии в марте прошлого года, когда канцлер Олаф Шольц объявил об аналогичном увеличении расходов на оборону.

После 1945 года и Япония, и Германия отказались от милитаризма и от части своего суверенитета, передав себя под защитное крыло США. Это было оформлено американо-японским договором о безопасности и членством Германии в НАТО. Обе страны также претерпели огромные культурные изменения, поскольку поколение, пережившее войну и поражение, сосредоточило свое внимание на экономической конкуренции и стало решительно пацифистским. Перед лицом вторжения России в Украину новому поколению теперь необходимо отбросить этот пацифизм и принять реальность того, что военный конфликт остается реальной возможностью в обозримом будущем.

Zeitenwende Японии, как и Германии, будет медленным и нерешительным

Многое было написано о колебаниях и отказе Германии от своих обещаний о поддержке Украины. Однако на днях эта точка зрения правительства изменилась. В ближайшие недели и месяцы мы увидим аналогичные колебания со стороны Японии, поскольку она сталкивается с расширяющимся Китаем и угрозой китайского вторжения на Тайвань.