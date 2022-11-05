Поворотный момент 2022 года. Что произошло с Китаем
Томас Фридман: Вера Си Цзиньпина в то, что Китай может быть лучшим во всем в одиночку, подобна вере в то, что баскетбольная команда Китая всегда может победить звездную баскетбольную команду мира (Фото:REUTERS)
Когда одна шестая часть человечества совершает неверный поворот в нашем все еще очень взаимосвязанном мире — их страдания отразятся на всех и на каждом
Когда будущие историки оглянутся на 2022 год и зададут вопрос: что было самым важным в этом году, то у них будет богатый выбор. Был ли это Брекзит, Кикзит, Рукзит или Трампит?
Был ли это крах шестой по величине экономики мира, Британии, отчасти вызванный ее безрассудным выходом из Европейского Союза в 2020 году? Была ли это безумная попытка Владимира Путина стереть Украину с карты мира, которая отделила Россию от Запада — то, что я называю Рукзит, — создав хаос на мировых рынках энергии и продовольствия? Был ли это Трампит — почти тотальная инфекция Республиканской партии, начатая с «Большой лжи» Дональда Трампа о том, что выборы 2020 года были украдены — лжи, которая подрывает самое ценное достояние нашей демократии: способность мирным и законным путем передавать власть?
Или это было движение Китая при президенте Си Цзиньпине в сторону Кикзита — окончанию четырех десятилетий устойчивой интеграции экономики Китая с Западом. Это окончание символизирует аббревиатура, популяризированная моим коллегой в Пекине Китом Брэдшером для описания того, куда западные транснациональные корпорации сегодня собираются отправлять свои следующие фабрики: «A.B.C.(КУННК) — Куда угодно, но не в Китай».
Это сложный выбор. И простое перечисление всех этих «экзитов» говорит только о том, какой поворотной точкой в истории стал 2022 год. Но я отдаю свой голос за Кикзит. И вот почему.