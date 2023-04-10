Скрытая выгода Китая. Зачем Пекин стал посредником сделки между Ираном и Саудовской Аравией 10 апреля, 11:17 Эксклюзив NV

Миллиарды долларов, вложенные Китаем в инфраструктурные проекты и глобальные инвестиции, кажется, окупаются в политическом и экономическом плане

Последние дипломатические шаги Китая должны обеспечить его торговой, энергетической, финансовой и морской мощью. Миллиарды долларов, вложенные Китаем в инфраструктурные проекты и глобальные инвестиции, кажется, окупаются в политическом и экономическом плане.

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Совсем недавно Гондурас дал понять, что намерен разорвать дипломатические отношения с Тайванем. Одна из немногих стран, признававших остров государством. Это изменение политических ориентиров станет переворотом для Китая, который рассматривает Тайвань как часть своей юрисдикции, а также признаком ослабления власти США в Латинской Америке, поскольку США давно поддерживают Тайвань.

Влияние Китая, кажется, теперь повсюду. За несколько дней до того, как глава КНР Си Цзиньпин прилетел в Москву, чтобы обсудить войну против Украины с российским президентом Владимиром Путиным, Китай выступил посредником в сделке между Ираном и Саудовской Аравией.

Громкая сделка была направлена ​​​​на восстановление дипломатических, торговых связей и отношений в сфере безопасности между Ираном и Саудовской Аравией, чтобы снизить напряженность и обеспечить большую стабильность на Ближнем Востоке. Соглашение меняет роль Китая в регионе.