Украина в геополитической игре Си. На что делает ставку Китай 27 марта, 17:02 Эксклюзив NV На саммите в Москве во время встречи Си Цзиньпина и Владимира Путина не прозвучало ни одной новой конкретики по содержанию китайской инициативы. (Фото:REUTERS)

Московское турне Си стало точкой отсчета, увертюрой новой геополитической игры Поднебесной, одно из ведущих мест в которой отведено и Украине

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Государственный визит лидера Китая в Москву дал много работы международным политическим и бизнес кругам, дипломатам и аналитикам, журналистам и разного рода экспертам.

Московское турне Си стало точкой отсчета, увертюрой новой геополитической игры Поднебесной, одно из ведущих мест в которой отведено и Украине.

Те, кто ждал от визита четкого простого ответа на вопросы «на чьей стороне Си? России или Украины?», так ее и не получил. Поскольку в дилемме «война с Западом в Украине» или «война с Россией за Украину и свободный мир» Китай не нашел себя, не увидел свой интерес. Ибо у Китая своя война и свой глобальный фронт.

И в этой войне Украина не враг, но и не друг. И если оценить прагматично, то и Китай для Украины — не друг, но и не враг.

И, учитывая все возможные факторы, нам важно сохранить этот баланс. Ибо результаты этой войны и наша победа зависят не только от Вашингтона, Брюсселя, Парижа или Берлина. И не только от Рамштайна. Они зависят и от позиции, а главное к действиям Пекина.

Для Си «украинский вопрос» имеет свою особую геополитическую ценность в трех измерениях.

Во-первых, Пекин через Украину стремится продемонстрировать рост китайского влияния на мировые процессы и утверждение как альтернативного США центра геополитического тяготения.

С завершением периода консолидации личной власти в Китае Си пытается навязывать США свой темп конфронтации и борьбу за глобальное влияние. Целый ряд последних нарративных документов — и «Глобальная инициатива безопасности» 2022 года, и «Глобальная цивилизационная инициатива» 2023 года, и публичные формализованные демарши по гегемонии США и ее так называемых «угроз» (разумеется, в китайском прочтении) для мира (февраль 2023 года), и оценочный отчет о состоянии демократии в США (март 2023) — направлены именно на подрыв американского имиджа как глобального демократического лидера и предложение собственных ценностных и мировоззренческих ориентиров для подражания.

Работая над « украинским вопросом», Си экстраполирует его на Тайвань

Пекин перешел и к практическим инициативам по консолидации своего образа эффективного миротворца через нормализацию саудовско-иранских отношений и презентацию китайской Политической позиции относительно Украины. Очевидно, и Украина, и Иран с Саудовской Аравией выступают в этом процессе не объектами внимания и заботы дипломатии Си, а инструментами для достижения собственных геополитических целей. Поэтому для Пекина важен хотя бы факт начала переговоров, запуск процесса под эгидой Си, что само по себе покажет мировое лидерство и т.н. миролюбие Китая по вопросам глобальной безопасности. Доказательством тому является то, что на саммите в Москве не прозвучало ни одной новой конкретики по содержанию китайской инициативы вне общих фраз позиции от 24 февраля 2023 года.

Во-вторых, работая над «украинским вопросом», Си экстраполирует его на Тайвань и соответствие китайским интересам в регионе. Отсюда и сходство с кремлевскими нарративами о блочном противостоянии, логике холодной войны, расширении альянсов безопасности или неделимости безопасности.

Безусловно, Китай беспокоит растущая консолидация западного мира под лидерством Вашингтона, увеличение военных бюджетов и перезапуск военно-промышленного комплекса западных стран, а также НАТОизация Индо-Тихоокеанского региона. Российская агрессия против Украины фактически «разбудила» демократический мир и заставила его «накачивать» собственные военные способности, укреплять политические и военные альянсы, что в долгосрочной перспективе угрожает успеху экспансионистской политики Китая.

С точки зрения собственных интересов Пекину важно попытаться ускорить завершение, а лучше заморозить войну в Украине. Следовательно, Пекин, вероятно, решил попытаться успокоить процесс консолидации и милитаризации Запада, в том числе через содействие быстрому урегулированию «украинского вопроса».

Эти цели соответствуют также и интересам Кремля, а потому понятно почему Путин дал публичное принципиальное согласие с принципами Си относительно Украины и определенный дипломатический пас в сторону Пекина попытаться содействовать переговорному процессу как в диалоге с Западом, так и с Украиной. Знаковым в этом аспекте является динамическое втягивание «дипломатией Си» ключевых европейских лидеров в водоворот реализации китайской мирной инициативы. Как результат, в течение следующих недель лидеры Испании и Франции направляются в Пекин для обсуждения, в первую очередь, «украинского вопроса». Си сознательно навязывает миру диалог «об Украине без Украины и США», стремясь подорвать трансатлантическое единство и заморозить активную фазу войны. Потому что так выгодно, в первую очередь, Китаю.

В-третьих, понимая важность политического и ресурсного потенциала России для эффективного противостояния с США, Китаю целесообразно любым способом предотвратить сокрушительное поражение путинского режима.

Сам факт визита после оглашения решения Международного уголовного суда по аресту Путина, а также все публичные заявления Си во время поездки, а это и о переизбрании Путина президентом России на выборах 2024 года, и о том, что «мы вместе двигаем процессы, которых уже не было сто лет», говорит о том, что китайское руководство рассматривает сохранение путинского режима и продолжение взаимодействия с ним в связке как неотъемлемый элемент продвижения собственных геополитических интересов. Это были сигналы для Запада и Глобального Юга о том, что Путин не в изоляции, а Си и Путин вместе действуют и будут действовать на международной арене. И это в принципе тоже не об Украине, а о глобальном противостоянии с Западом под руководством США.

Поэтому стратегическим задачам Пекина в агрессии Путина — на краткосрочную перспективу содействовать «заморозке конфликта» для обеспечения возможностей российской стороны для «зализывание ран», восстановления наступательного потенциала и работы над ошибками, а на долгосрочную перспективу обеспечить Кремлю достаточную экономическую стойкость для выигрыша в войне на истощение как с Украиной, так и с силами НАТО.

В течение года противостояние по оси Украина-РФ казалось исключительно двусторонним, и многие считали, что те, кто не присоединились ни к одной из сторон, либо будут и дальше оставаться в стороне, либо со временем свою сторону выберут. Вот только случилось не так, как думалось. Китай решил стать третьей стороной. И это следует признать. Как постоянно подчеркивают в Пекине, именно Китай стал единственной страной, не являющейся стороной предложившего конфликта «конкретный мирный план урегулирования» (хотя на самом деле представленный список принципов под названием Политическая позиция нельзя считать «мирным планом»).

Какими бы банальными ни представлялись подходы Пекина, они дают легкий ответ на сложную ситуацию в отношении Украины для тех, кто не глубоко в материале. А таких в мире достаточно. И для которых мир означает отсутствие войны. А прекращение огня — перспективу мира. И для каких первопричин войны России против Украины или, давайте быть честными, любые фото зверств в Буче, Мариуполе или уничтоженных городов и человеческих судеб, не являются определяющими, ведь «хорошая война всегда хуже плохого мира». И именно такой «взгляд с высоты», прагматичный и безэмоциональный, будут продолжать продвигать китайские дипломаты.

Если запущенная динамика сохранится и усилится, вполне объективно мы можем стать свидетелями оформления третьего лагеря стран, которые в китайском подходе могут увидеть перспективную гавань для ожидания. На такую консолидацию, прежде всего стран Глобального Юга, и рассчитывает Си.

Плохая новость для будущих инициатив по Украине на глобальной площадке ООН, где лагерь наших сторонников придется укреплять все большими усилиями. Китай же объективно будет пытаться обратить к своим подходам всех желающих, одновременно наращивая потенциал для предстоящих соревнований.

Логика Пекина понятна: получить больше дивидендов от нынешней ситуации противостояния наименьшими усилиями. И это не только о ресурсах России, в чем, похоже, солидарны все. Это также и о ЕС, с которым Китай и дальше будет пробовать играть на поле общих выгод. И о США, которые для Китая не меньше стратегических соперников, чем для Вашингтона Пекин. Каждая из сторон защищает свои национальные интересы и, желательно, с минимальными потерями.

Что в этой ситуации делать Украине, которая объективно находится в самом центре большого геополитического противостояния? Где найти место для имплементации своего национального интереса, когда вокруг большие игроки думают больше о своих интересах, чем украинских?

До сих пор не подтвердились анонсированные слухи о контакте по линии Зеленский-Си. Хотя после определенным образом несбалансированных и хирургически невыверенных пассажей украинско-японской декларации о совместном глобальном партнерстве в части Тайваня, Южнокитайского моря и японской Стратегии национальной безопасности есть основания для скептического отношения к перспективам организации разговора в ближайшее время.

Следует понять, что быть в центре не значит оказывать определяющее влияние и управлять процессами. Такое понимание могло еще работать в двустороннем измерении. Когда появилось третье измерение, не работает. А соответственно, следует думать о новых креативных подходах.

Позволим себе утверждать, что, замахнувшись на пакетную договоренность и мир в Украине, Китай начинает понимать, что ситуация на самом деле намного сложнее. И что общего знаменателя, на котором удалось протолкнуть саудовско-иранское урегулирование, в вопросе Украины нет. Что на одном только приглашении к миру и столу переговоров завершение войны не произойдет. А значит, и ожидаемых политических дивидендов Пекин не получит, если не продемонстрирует хоть какого-то прогресса.

Именно этот элемент и важен — дать китайскому интересу погрузиться в материал и попытаться действовать по «философии малых шагов», а не больших скачков. Высказав свою политическую позицию по Украине, Пекин рассчитывал на успех и он вполне возможен на отдельных треках. Как посредничество Китая в вопросах освобождения пленных и возвращения похищенных украинских детей. Или даже вовлечение Китая в обеспечение безопасности на Запорожской АЭС через устранение российского присутствия на атомной станции. Есть и другие ниши, которые могут оказаться перспективными, а кроме этого, что немаловажно, совпадают с пунктами «формулы справедливого мира» Украины.

На днях глава МИД Украины объявил о подаче кандидатуры на посла Украины в КНР. Шаг правильный, однако слишком запоздалый. Понадобится не один месяц перед тем, как пройдут все согласовательные процедуры, и наше посольство в Пекине получит руководителя. Если расчет Киева на это решение как панацея, то вынуждены разочаровать.

Представляется настоятельным до аккредитации и начала работы посла решение вопроса об определении уполномоченного специального посланника президента Украины для неотложной командировки в Пекин с личным посланием Зеленского и передачи его китайскому руководству.

В контексте ожидаемых контактов китайского руководства с лидерами европейских стран следует организовать личные разговоры Президента Украины с президентом Франции Макроном и премьер-министром Испании Санчесом для координации позиций и подходов по китайскому миротворчеству. Эту тему также следует включать в диалоги с лидерами ЕС.

И даже такие, на первый взгляд, инициативы, как публикация программных статей Президента Зеленского в китайских СМИ, или возобновление работы корпункта украинских медиа в Китае, как когда-то существовало представительство Укринформ в Пекине.

Однако, мы не должны занимать пассивную позицию и ждать звонка из Пекина. Следует действовать и в координации с нашими западными партнерами, вырабатывать стратегические подходы к диалогу и привлечению Пекина, а не игнорировать и вступать в жесткую конфронтацию. Потому что антиукраинский альянс Си и Путина — это точно не в интересах Украины.

И напоследок, дальнейшая динамика процессов и позиция всех сторон будут зависеть исключительно от результатов будущего украинского контрнаступления. Стороны сделали свои ставки. Мир замер в ожидании. Мир любит сильных.

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