Си Цзиньпин едет к Путину прекращать войну? Какой план у Китая для России и Украины 15 марта, 15:33 Эксклюзив NV Си Цзиньпин планирует на следующей неделе посетить Москву (Фото:REUTERS)

Что хочет Китай получить от умиротворения?

Китай показал, что может быть гораздо более эффективным посредником, чем США, когда дело касается всяких супернеприятных государств, которые убивают пачками своих собственных сограждан и граждан других стран, у которых есть политические заключенные. Для китайцев никаких проблем с массовыми убийствами, с нарушением прав человека нет, они в этом ничего такого страшного не видят, для них это — строчка в контракте, а не какая-то непреодолимая стена на пути переговоров. Поэтому китайцы сказали: ну да, у вас там убивают, у вас массовые казни, — в общем, наплевать, потому что у нас тоже что-то подобное проводится.

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И вот с помощью Пекина удалось договориться Ирану и Саудовской Аравии о восстановлении дипломатических отношений. Посмотрим, чем дальше это обернется, но пока вообще это для Ближнего Востока новость абсолютно сенсационная. И вот Китай раз уж сумел добиться какого-то соглашения от суннитов и шиитов, которые друг друга активно не любят уже с XIV века, то, наверное, у Китая получится справиться и с самым главным конфликтом современности — с конфликтом между Российской Федерацией и Украиной. И Китай резко нарастил дипломатическую активность на этом направлении.

Стало известно, что Си Цзиньпин планирует на следующей неделе посетить Москву, а после этого провести по видеосвязи разговор с Владимиром Зеленским. До этого была инициатива китайская мирная, которую многие осудили. Что стоит об этом знать?