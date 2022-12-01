Будущее Китая под угрозой. Что происходит в стране 1 декабря, 16:26 Эксклюзив НВ Протестующие скандируют «Снимите изоляцию» и требуют, чтобы президент Си Цзиньпин ушел в отставку (Фото:REUTERS)

Что не так с КНР? Месяцы драконовских локаутов «нулевого Covid» не увенчались успехом, и болезнь продолжает набирать обороты, разрушая жизни и лишая людей средств к существованию

На прошлой неделе рабочие, находившиеся в карантине на крупнейшем объекте Apple в течение нескольких недель, нарушили приказ и покинули свои общежития. Затем по стране распространились слухи о том, что пожар в запертой многоэтажке на прошлой неделе унес жизни десяти человек из-за того, что власти воспрепятствовали принятию чрезвычайных мер. Правда это или нет, но по стране распространяется беспрецедентная волна национального протеста.

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Протестующие скандируют «Снимите изоляцию», а другие требуют, чтобы президент Си Цзиньпин ушел в отставку. Китайцы потеряли терпение по отношению к правительству, не сумевшему избавить страну от пандемии, которую другие страны остановили. И также непонятно, почему Китай, обычно лучший в решении подобных проблем, полностью провалил эту задачу.

Пока Пекин терпит неудачу, его заклятый соперник Индия, население которой также составляет 1,4 млрд человек, относительно быстро преодолела Covid. По состоянию на 24 ноября в Индии зарегистрировано 44,671 млн случаев заболевания, 530 604 случая смерти, а новых случаев практически нет. Напротив, в Китае зафиксировано в четыре раза больше случаев (198 млн), в три раза больше смертей (1,496 млн) и в настоящее время зарегистрировано 210 570 новых случаев. (В Соединенных Штатах с населением 331 миллион человек было зарегистрировано 100 миллионов случаев заболевания, 1,1 млн смертей и несколько новых случаев.)

Разница в том, что Индия и западные страны разработали и внедрили эффективные вакцины, быстро развернув кампании массовой вакцинации. Около 94% населения Индии получили по крайней мере одну прививку, а 86% полностью защищены. Две трети американцев полностью или частично привиты. В Китае только две трети из 267 млн человек старше 60 лет, входящих в группу высокого риска, получили третью дозу вакцины или бустерную дозу, необходимую для достижения высокого уровня иммунитета. Они также были вакцинированы низкокачественными вакцинами, произведенными в Китае, потому что Пекин запретил импортировать вакцины. Это, в сочетании с неспособностью Китая обеспечить достаточное количество коек в отделениях интенсивной терапии в своих больницах, вынудило правительства ввести меры по введению локаутов, чтобы предотвратить потоки жертв Covid, захлестнувшие его систему здравоохранения.

По стране распространяется беспрецедентная волна национального протеста

Еще одним отличием является то, что США, Европа и Индия являются фармацевтическими гигантами и быстро запустили в производство новые генетические препараты мРНК, разработанные немецкой BioNTech и американской Moderna и изобретённые в течение нескольких недель после вспышки пандемии.

Индия является крупнейшим в мире производителем вакцин, а ее Индийский институт сывороток является крупнейшей компанией-производителем вакцин в мире, производящей вакцины от кори, столбняка, дифтерии, гепатита и многих других заболеваний. Он специализируется на генетических версиях вакцин, экспортирует их в 170 стран, и, по некоторым оценкам, две трети детей в мире привиты его вакцинами.

Напротив, экономическая модель Китая включает непропорционально большое количество неэффективных государственных предприятий. Это, а также экономический национализм мешали должным образом бороться с пандемией. Например, правительство президента Си Цзиньпина разрешило китайской фармацевтической компании купить долю в BioNTech в 2020 году, чтобы получить 100 миллионов доз мРНК, но регулирующие органы колебались и не одобряли сделки, поскольку китайские Sinopharm Group Co. и Sinovac Biotech Ltd. выступали против любой конкуренции. Они предлагали нестандартные альтернативы, потому что их наука отставала от западной. «Мировые данные ясно указывают на то, что мРНК является золотым стандартом», — сказал Йорг Вуттке, президент Торговой палаты Европейского Союза в Китае, который в апреле обратился к китайскому правительству с призывом разрешить западные вакцины. «Зачем терять время и чего ждать?»

Правительство Си хвасталось, что оно самодостаточно в отношении разработки вакцин в начале пандемии, но произведенные внутри страны варианты были крайне неадекватными. Последующий запрет Пекина на поступление на его рынок всех иностранных вакцин не смог защитить его население. Недавний громкий визит в Китай канцлера Германии Олафа Шольца был посвящен геополитическим вопросам, связанным с войной в Украине, но также был направлен на то, чтобы закрепить сделку для ее лидера, компании BioNTech. Сделка была обещана, и это немалое достижение, потому что, как заметил один эксперт, «для них (Китая) сказать, что они принимают BioNTech, равносильно тому, что сказать, что наши вакцины не так уж хороши».

Экономический национализм Китая в сочетании с коррупцией привел к скандалам, вызвавшим негативную реакцию против вакцинации среди пожилых людей Китая и родителей детей. Около 200 000 детей получили дефектные прививки от бешенства, а не от Covid. За этим несчастным случаем стояло мошенничество, и это, наряду с предубеждением против западной медицины в китайской культуре, привело к низкому уровню принятия вакцинации. Не желая заставлять людей делать прививки или импортировать эффективные вакцины, Пекин был вынужден проводить политику локаутов, в некоторых случаях на месяцы, чтобы попытаться остановить распространение болезни. «Они не хотят навязывать обязательную вакцинацию, (но) они не могут позволить умирать старикам», — прокомментировал один политик. «Мы никак не можем отказаться от блокаутов прямо сейчас».

Си должен наводнить Китай мРНК-вакцинами и потребовать, чтобы все, особенно пожилые люди, привились. Его политика борьбы с Covid нанесла ущерб обществу, а также запятнала репутацию Китая как надежного торгового партнера или поставщика. Заводы перемещаются в Юго-Восточную Азию или репатриируются в западные страны. Меры по введению локаутов стоили экономике рабочих мест, доходов от экспорта и экономического роста, и самой досадной жертвой стал Apple, который попала в заголовки мировых новостей.

Четыре из пяти iPhone производятся в «iPhone City» на предприятии, принадлежащем тайваньской Foxconn Technology Group, в огромном кампусе которого в Чжэнчжоу в центральном Китае работает 200 000 человек. Вспышка Covid привела к месячной изоляции сотрудников, которые живут в тесных общежитиях, а на прошлой неделе тысячи из них столкнулись с сотрудниками службы безопасности и сбежали. Они проталкивались мимо одетых в белое охранников, недовольные плохими условиями жизни и низкой заработной платой. Foxconn пришлось предложить более высокую заработную плату и лучшие условия труда, чтобы попытаться приманить их обратно, но многие не вернутся, если карантин не будет объявлен вне закона.

Пятая часть экономики Китая в настоящее время остановлена ​​по медицинским причинам, и чиновники продолжают изолировать здания и целые кварталы, основываясь только на том, что кажется им подозрительным. Несколько пожилых людей скончались в изоляции в своих квартирах, не имея возможности связаться со службами экстренной помощи, получить еду или обратиться за помощью в больницу. А последние данные показывают, что, несмотря на репрессивные меры, число новых случаев в Китае на прошлой неделе выросло на 52 процента, что намного больше, чем во всех странах, за исключением склонной к хаосу Бразилии, где эта цифра выросла на 71%. Происходит разрушительный для нации кризис, демонстрирующий некомпетентность руководства Китая, который, тем не менее, можно остановить одним росчерком пера. Речь идет не о здравоохранении, а о будущем Китая.

Перевод НВ

НВ обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок Дайан Фрэнсис. Републикация полной версии текста запрещена.

Впервые напечатано на dianefrancis.substack.com

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