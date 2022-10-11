Карточный домик рушится. Что происходит в Китае 11 октября, 19:13 Миньсинь Пэй: Нет сомнений в том, что Си Цзиньпин будет утверждён в качестве генерального секретаря партии и главы КНР на третий срок (Фото:REUTERS/FW1/Lincoln Feast)

Практически нет сомнений, что в октябре на XX Всекитайском съезде Коммунистической партии Китая (КПК) Си Цзиньпин будет утверждён в качестве генерального секретаря партии и главы КНР на третий срок

Со времён Мао Цзэдуна он дольше всех будет находиться на посту верховного лидера Китая, а правила и нормы, призванные регулировать коммунистический режим, будут похоронены.

Видео дня

В основном эти правила и нормы были установлены преемником Мао — Дэн Сяопином, который пришёл к власти в 1978 году. Дэн из первых рук знал о том, какой вред может нанести идеологический фанатизм партии. В период Культурной революции бесноватые хунвейбины сделали одного из его сыновей парализованным инвалидом. А сам Дэн был лишён всех официальных должностей и сослан рабочим на завод в далёкую провинцию на четыре года. Это был один из трёх случаев в долгой революционной карьере Дэна, когда его «вычищали» из органов власти.

Чтобы Китай больше никогда не страдал от подобного террора, Дэн (при поддержке других революционных ветеранов, выживших в период Культурной революции) восстановил принцип коллективного руководства и ввёл ограничения по возрасту и по срокам пребывания на ключевых позициях в КПК. В последующие десятилетия высшее руководство Китая занимало свои посты не более двух сроков, а члены Политбюро соблюдали неофициальное возрастное ограничение — 68 лет.

Однако Си показал, насколько в реальности хрупкой оказалась созданная Дэном «система, основанная на правилах». Более того, несмотря на всю шумиху по поводу достижений Дэна, его история правления в КПК в лучшем случае является неоднозначной. И одна из причин этого в том, что сам он был привержен соблюдению правил далеко не так строго, как можно было бы ожидать.

На практике Дэн пренебрегал принципом коллективного руководства, а также формальными процедурами. Он редко проводил заседания Постоянного комитета Политбюро, потому что хотел лишить своего главного противника (стойкого консерватора, выступавшего против экономических реформ) площадки, где он мог бы оспаривать политику Дэна. Вместо этого он осуществлял руководство с помощью приватных встреч со своими сторонниками.

Тот бриз, чьё дуновение спровоцирует неизбежный крах всей конструкции

А в отношении лидеров, симпатизировавших продемократическим силам, часто нарушал процедуры и нормы, которые сам же установил. Например, в нарушение устава партии он уволил двух либеральных функционеров КПК — в 1986 году Ху Яобана, а в 1989 году Чжао Цзыяна (тот не подчинился приказу Дэна ввести военное положение во время Тяньаньмэньского кризиса).

Иногда Дэн вообще избегал формулирования правил, если это противоречило его политическим интересам. Наиболее важный пример: вместе с другими стареющими лидерами КПК он решил не устанавливать ограничения по возрасту и по срокам пребывания в должности для членов Политбюро. Благодаря этому, они, хотя и не могли бесконечно занимать официальные посты в правительстве страны, никогда не теряли контроль над принятием решений.

Дэн также не установил никаких формальных правил, определяющих, кто может быть председателем Центрального военного совета. Тем самым он смог возглавлять этот совет после того, как ушёл со всех других постов. Следуя этому прецеденту, в 2002 году то же самое сделал Цзян Цзэминь. Что касается Си Цзиньпина, то, хотя ему в 2018 году пришлось пройти процедуру внесения поправок в конституцию для отмены ограничений президентских сроков, ему очень помог тот факт, что в КПК нет официального ограничения сроков для генерального секретаря.

В том, что у Китая возникли трудности с соблюдением правил и норм, нет ничего шокирующего. Даже зрелые демократические страны, например США, сталкиваются с подобными проблемами, что было ярко продемонстрировано президентством Дональда Трампа. Но когда формальные конституционные сдержки и противовесы не срабатывают, тогда демократические страны могут рассчитывать на свободную прессу, гражданское общество и оппозиционные партии, чтобы дать отпор, который и был дан Трампу.

В странах с диктатурой хрупкость правил и норм намного выше, потому что там нет убедительных конституционных или политических механизмов контроля за соблюдением этих правил, а авторитарные лидеры могут с лёгкостью политизировать институты (например, конституционные суды), превратив эти органы в пустую формальность. А вторичных механизмов контроля за соблюдением правил там просто нет. В Китае отсутствует свободная пресса и организованная оппозиция. Если какое-либо правило становится неудобным (для Си Цзиньпина таким неудобным правилом стало конституционное ограничение президентских сроков), его можно легко изменить.

Но хотя попрание институциональных правил и норм может быть выгодно авторитарным лидерам, далеко не всегда это оказывается чем-то хорошим для их режимов. Примером здесь служит история КПК во времена Мао. Необременённый институциональными ограничениями, Мао беспрерывно проводил чистки и вёл партию от одной катастрофы к другой, оставив после себя идеологически и экономически обанкротившийся режим.

Дэн понял, что система, основанная на правилах, абсолютно необходима, чтобы предотвратить повторение этих катастроф. Но его убеждения не смогли победить его эгоизм, а институциональное здание, которое он выстроил в 1980-е годы, оказалось не более чем карточным домиком. Предстоящее в октябре утверждение Си Цзиньпина на новый срок — это тот бриз, чьё дуновение спровоцирует неизбежный крах этой конструкции.

НВ обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок Project Syndicate. Републикация полной версии текста запрещена.

Оригинал

Copyright: Project Syndicate, 2022

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Погляди НВ

