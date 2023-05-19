Почему Швейцария пересматривает свою позицию относительно нейтралитета 19 мая, 12:30

Нейтральная позиция Швейцарии создала нам немало проблем в течение первого года войны

Еще одна интересная новость была на прошлой неделе. Речь о постепенной трансформации позиции Швейцарии по экспорту в Украину вооружения. Хотя должен подчеркнуть, что все не так просто, как подавали отечественные (и зарубежные) информационные каналы, и пока окончательно решение не утверждено (хотя и должно быть утверждено довольно скоро).

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Нейтральная позиция Швейцарии создала нам немало проблем в течение первого года войны, когда определенное вооружение или снаряды не могли поступать в Украину из-за позиции швейцарского производителя.

Видимо то, что в результате подобного нейтралитета большинство партнеров Швейцарии в оборонной отрасли начали размышлять о надежности швейцарских партнеров — это было весомым фактором в трансформации швейцарской политики.

Позволял получать из нейтрального статуса определенные выгоды

Но есть еще один фактор. Швейцария держит нейтралитет со времен Наполеоновских войн, и это уже для них стало одним из основополагающих принципов. Который, в частности, позволял получать из нейтрального статуса определенные выгоды.

Но война, которую начала РФ против Украины, все же существенно отличается от войн, которые велись в мире за последние десятилетия. Откровенная, неспровоцированная агрессия с целью уничтожить целое государство. Агрессия, которая ведется методами терроризма против гражданского населения, агрессия, имеющая явные признаки геноцида и определенно направленная на уничтожение великой европейской нации. Нет, это не привычный конфликт, это нечто чрезвычайно близкое к экзистенциальной битве. И декларировать строгий нейтралитет в подобной битве не очень хорошо с репутационной точки зрения. А для западного мира репутация — не пустая категория, поэтому ты должен как-то определяться, и начинать хотя бы с ареста активов, а там уже переходить и к вопросам вооружений. Да, с украинской точки зрения очень поздно, но, очевидно, это тоже серьезный мировоззренческий сдвиг, который продолжает распространяться по Европе.

Текст опубликован с разрешения автора

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