Две проблемы для Эрдогана. Что ждет Турцию после выборов 29 мая, 14:41 NV Премиум

Перед Эрдоганом сразу встали две проблемы

Я и не сомневался в победе Эрдогана во втором туре после его победы в первом туре. Киличдароглу был просто не тот кандидат.

Перед Эрдоганом сразу встали две проблемы:

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Во-первых, решение по заблокированной заявке Швеции на вступление в НАТО. Если Эрдоган будет продолжать медлить, я ожидаю серьезного кризиса в отношениях с Западом.

Во-вторых, ситуацияс лирой. Нынешние установки просто нежизнеспособны. Центрбанк Турции тратил резервы, чтобы удерживать лиру относительно стабильной накануне выборов, — для обеспечения победы Эрдогана. Спрос на доллары огромен, учитывая большой дефицит текущего счета и большое количество наступающих краткосрочных долгов. Из-за ограниченных валютных резервов и чрезвычайно отрицательных реальных процентных ставок давление на лиру сильно.

Если он этого не сделает, то будет совсем плохо

После выборов я предполагаю, что Центрбанк Турции отпустит лиру до того уровня, который является более защищенным. Тогда посмотрим, выполнит ли Эрдоган 180 своих неортодоксальных взглядов на монетарную политику и наймет кого-то вроде Simsek руководить экономической командой. Если он этого не сделает, то будет совсем плохо.

На самом деле из-за давления на лиру я ожидаю, что Эрдоган пойдет на компромисс по заявке Швеции на вступление в НАТО. Он вытащил из этого вопроса все, что мог для роста своего политического капитала во время предвыборной кампании. На предвыборах. Теперь, когда он выиграл, есть только один минус — откладывать неизбежное. Поэтому я ожидаю, что Швеция получит членство в НАТО на саммите НАТО в следующем месяце.

Перевод NV

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