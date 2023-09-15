Шуфрич получил первое подозрение, Коломойский — третье, а Зеленский едет к Байдену 15 сентября, 18:19

Чем жила страна 15 сентября 2023 года

● Шуфрич получил первое подозрение. Народный депутат от запрещенной ОПЗЖ Нестор Шуфрич получил от СБУ подозрение в государственной измене. По материалам расследования он тесно сотрудничал и выполнял задания бывшего секретаря Совбеза Владимира Сивковича, который координировал российскую агентуру в Украине.

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СБУ сообщила, что Сивкович сбежал в Москву в 2014 году, откуда координировал подрывную деятельность против Украины. Он был куратором бывшего начальника управления СБУ в Крыму Олега Кулинича, которого подозревают в госизмене. А вот одной из основных задач Шуфрича была, по данным СБУ, подрывная деятельность в информационной сфере: он систематически распространял нарративы Кремля о том, что украинское государство является «искусственным образованием», утверждал, якобы у Украины и России «единая история», а украинцы и россияне — «один народ».

Сейчас по местам жительства Шуфрича и его близкого окружения проводят 45 обысков.

● Во время обысков у Нестора Шуфрича сотрудники СБУ нашли «документ» со схемой «автономии» для Донецкой и Луганской областей, сообщили источники NV в Службе. Под документом, датированным июлем 2014 года, стоят подписи подозреваемого в госизмене Виктора Медведчука и самого Шуфрича.

Также у Шуфрича нашли герб страны-агрессора России и военные кители. К тому же он оказался «ветераном вооруженных сил РФ» и «полководцем победы».

● Коломойский снова получил подозрение. Миллиардеру Игорю Коломойскому СБУ объявила новое подозрение в деле ПриватБанка по нескольким «финансовым» статьям. По данным следствия, в период с 2013 по 2014 год бизнесмен незаконно завладел 5,8 млрд грн (на то время — более $700 млн). В СБУ рассказали, что для этого фигурант создал преступную группировку из работников банка, в котором он был учредителем и акционером.

7 сентября НАБУ и САП сообщили Коломойскому и еще пяти лицам о подозрении в завладении средствами ПриватБанка на сумму более 9,2 млрд грн.

2 сентября Шевченковский райсуд Киева отправил бизнесмена в СИЗО на 60 суток с возможностью внести залог в более 509 млн грн (Коломойский отказался вносить залог). Ранее в тот же день СБУ, БЭБ и Офис генпрокурора вручили ему подозрение по статье о легализации имущества, полученного мошенническим путем.

Не комментируя сути новости о Коломойском, стоит добавить, что НАБУ и САП — это независимые институты, а вот СБУ относится к президентской вертикали власти. Поэтому в идеале серьезными коррупционными делами должны заниматься именно САП и НАБУ.

● Президент на несколько дней едет в США. Выступление президента Украины Владимира Зеленского на Генассамблее ООН в Нью-Йорке состоится в первый ее день — 19 сентября. Он будет участвовать в общих дебатах на сессии ГА во время недели высокого уровня (состоится в Нью-Йорке в штаб-квартире ООН с 19 по 25 сентября). А 20 сентября президент Украины будет участвовать в открытых дебатах Совбеза ООН по Украине.

Также в первый день ожидаются выступления лидеров почти 40 стран, среди них — Бразилия, США, Польша, Турция, Венгрия, Швейцария, Чехия.

● Зеленский встретится с Байденом. Президент США Джо Байден встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом Доме. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на слова анонимного американского госслужащего. Встреча должна состояться после того, как украинский лидер посетит Генассамблею ООН в Нью-Йорке.

В ходе визита в Вашингтон Зеленский посетит еще и Конгресс. Об этом сообщила The Washington Post со ссылкой на двух людей, знакомых с этим вопросом. Это посещение согласовано с администрацией Байдена и предварительно запланировано на 21 сентября.

● Андреевку освободили. Силы обороны Украины в ходе штурмовых действий освободили село Андреевка, расположенное к югу от Бахмута. Об этом сообщил Генштаб ВСУ. «[Силы обороны] наносят врагу значительные потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах», — добавили там.

Вчера об освобождении Андреевки сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр, но потом представители 3-й отдельной штурмовой бригады (ОШБр), воюющей на этом направлении, назвали данную информацию преждевременной. Но сегодня и они подтвердили освобождение Андреевки.

● Разбили россиян вдребезги. Третья отдельная штурмовая бригада подтвердила освобождение Андреевки и заявила о полностью разбитой 72-й отдельной мотострелковой бригаде РФ. Продолжаются бои, украинские подразделения закрепляются на новых позициях.

● Более 270 тыс. В Украине за минувшие сутки ликвидировали 470 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения составили 270 440 военных. Это данные Генштаба ВСУ на утро.

Кроме того, украинцы уничтожили: танков — 4612 (+13 за сутки), боевых бронированных машин — 8814 (+4), артсистем — 5972 (+28), РСЗО — 774 (+5), средств ПВО — 521 (+4), самолетов — 315 (+0), вертолетов — 316 (+0), БПЛА оперативно-тактического уровня — 4714 (+17) и многое другое.

● «Малюк» подбил корабль россиян. Экспериментальный морской дрон СБУ «Морський малюк» вчера подбил российский ракетный корабль на воздушной подушке Самум у входа в Севастопольскую бухту, сообщили источники NV в СБУ.

По их словам, дрон попал в заднюю правую часть корабля и нанес тому значительные повреждения. Самум потерял ход, оккупанты были вынуждены отбуксировать его на ремонт с большим дифферентом на корму и креном на правый борт.

● Для Лондона вагнеровцы — это террористы. Великобритания признала так называемую ЧВК Вагнера террористической организацией. Теперь принадлежность к этой группировке или ее активная поддержка является уголовным правонарушением и грозит заключением на 14 лет.

В Пентагоне следят за ситуацией вокруг возможных поставок оружия из Северной Кореи в Россию, заявила заместитель спикера минобороны США Сабрина Сингх.

И напоследок:

● Немцы будут думать до конца сентября. Берлин может определиться, будет ли передавать Украине дальнобойные ракеты Taurus, через одну-две недели. Об этом министр обороны Германии Борис Писториус заявил во время Вестфальской мирной конференции. По его словам, дело не в недоверии к Украине или колебаниях, а в том, что Берлин должен взвешивать последствия каждого своего шага, а само дальнобойное оружие — «очень сложный промышленный продукт».

Писториус пояснил, что Германия может позволить себе такую осторожность, «даже если украинцам это сложно понять».

● США приближаются к принятию решения о передаче Украине дальнобойных ракет ATACMS, написала The Wall Street Journal. По словам собеседников WSJ в Белом доме, президент США еще не одобрил поставки ракет, но его администрация решила вновь рассмотреть возможность передачи ATACMS этой осенью для поддержки контрнаступления ВСУ.

Помните, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.