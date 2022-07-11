Кризис на Шри-Ланке: какой урок должна извлечь Украина 11 июля, 15:42

В минувшие выходные внимание мировых СМИ было приковано к апогею политического и экономического кризиса на Шри-Ланке. Кейс этой страны действительно очень поучителен для Украины

Вообще, проблемы с экономикой в Шри-Ланке продолжаются уже долгое время — страна имела большие внешние долги, дефицит бюджета и другие несовместимые с процветанием экономические показатели.

Видео дня

Эти проблемы начали обостряться с 2019 года, когда президентские выборы в Шри-Ланке выиграл Готабая Раджапакса, главным предвыборным обещанием которого было уменьшить налоги.

Первое, что сделал новоиспеченный президент — это назначил своих родных на все государственные должности, включая должность премьер-министра (ее занял брат президента). Конечно, коррупция в стране начала преуспевать.

Далее президент и его родственники в руководстве государства решили реализовать предвыборное обещание и сократить налоги. В стране с большим дефицитом и низкой налоговой дисциплиной такой шаг вместо роста экономики просто снизил и так недостаточные доходы бюджета на 25%. К тому же, закрыл доступ к международной финансовой помощи.

Ошибку вожди не признали, зато взялись за реализацию следующего предвыборного обещания — стимулировать экологическую продукцию. Для этого просто запретили химические удобрения. В результате урожайность упала, по меньшей мере, на 30%, страна впервые начала импортировать рис, а цены на продукты выросли в разы.

И без того отрицательный эффект этих «гениальных» экономических решений усугубил кризис в туристической сфере. Как правило, туризм обеспечивал Шри-Ланке от 13 до 20% ВВП. Впрочем, туристический поток, а с ним и денежные поступления начали стремительно падать — сначала из-за терактов, а затем и из-за пандемии COVID-19. В результате туристический поток сократился с 2,9 млн. до 170 тыс.

Как результат — самый сильный экономический кризис в стране за 70 лет

Несмотря на нарастающие экономические проблемы, правительство все время реализовало «большое строительство по-шрилански». Власть строила никому не нужные инфраструктурные объекты за заемные деньги (донором выступал преимущественно Китай). Ожидаемо, строительство не создало достаточное количество рабочих мест и точно не стало катализатором экономики.

Таким образом, популизм в налоговой политике попытка стимулировать экологическое производство методом запрета, нежелание сокращать социальную составляющую и необоснованные проекты в строительстве завели Шри-Ланку в долговую яму и дефолт. Как результат — сильнейший экономический кризис в стране за 70 лет, дефицит бензина, веерные отключения электроэнергии, гиперинфляция, протесты и сожжение домов президентской семьи.

Поэтому, когда сейчас в Украине некоторые политики и эксперты-популисты обещают простые и приятные экономические псевдорешения, нужно помнить историю Шри-Ланки. Такие советы и желание им следовать представляют не меньшую угрозу для страны, чем оккупантские ракеты.

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Погляди НВ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.