Пора обуздать Кремниевую долину, Уолл-стрит и самых богатых и влиятельных людей планеты… Прежде чем они начнут ею править

Промежуточные выборы ясно показали: американцы отвергают войну с Ираном и не намерены мириться с коррупцией Трампа и его клана. Президент США ответил на этот сигнал жестко — свернул иранские переговоры вице-президента Джей Ди Вэнса и отправил его искать злоупотребления в штатах, контролируемых демократами.

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Однако настоящее «болото», которое нужно осушать, скрывается вовсе не там — его формируют технократы и олигархи, которые окружают Трампа в Белом доме, Мар-а-Лаго и на борту его президентского самолета.

А самый богатый из них — Дженсен Хуанг, основатель ИИ-гиганта Nvidia, — состоял в связи с женщиной, подозреваемой в шпионаже в пользу Китая, и получил от властей разрешение продать Пекину технологии производства чипов на 7,5 млрд долларов. Хуже того, Трампу сообщили об этой подруге Хуанга