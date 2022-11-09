Шойгу дал приказ отступать из Херсона 9 ноября, 17:45

Чем жила страна 9 ноября 2022 года

● Шойгу дал приказ отступать из Херсона. Москва объявила об отступлении из Херсона. Командующий российскими оккупационными войсками Сергей Суровикин предложил министру обороны РФ Шойгу оставить правобережную часть Херсонской области. Доклад первого торжественно транслировал телеканал «Россия 24».

Видео дня

Суровикин заявил, что в нынешних условиях Херсон и близлежащие населенные пункты невозможно полноценно снабжать. «Оценив ситуацию, предлагаю занять оборону по левому берегу Днепра», — заявил он. Суровикин назвал это решение «тяжелым», но заявил, что оно сохранит жизни людей. «Согласен с вашими выводами и предложениями, — ответил ему Шойгу. — Приступайте к отводу войск».

Этому новому «акту доброй воли» предшествовали такие события:

● ВСУ отбивают у врага важный город на юге. Появились первые подтверждения сообщений о том, что ВСУ начали освобождать Снигуривку — это важный железнодорожный узел к востоку от Николаева и к северу от Херсона (и последний город Николаевской области, все еще контролируемый оккупантами).

Информация о боях за этот стратегически важный населенный пункт, открывающий путь на Херсон, начала поступать еще накануне. Тогда о том, что украинские силы зашли на северную окраину города и закрепились там, сообщил херсонский коллаборант Стремоусов. Теперь об этом написал и украинский военный корреспондент Андрей Цаплиенко: «Снигуривка. Сейчас идет сражение. Ситуация очень сложная, передают оттуда военные. Но у наших, начиная со вчерашнего вечера, есть успехи. Пока это все, что можно озвучивать».

Появились сообщения и о том, что российские оккупанты подорвали все мосты на захваченном ими правобережье Херсонщины, — чтобы затруднить преследование со стороны ВСУ.

● К слову: если накануне Стремоусов писал о Снигуривке, то сегодня написали о нем: еще один херсонский коллаборант Владимир Сальдо записал видеообращение, в котором подтвердил, что его «заместитель» Стремоусов погиб. Версия — «в ДТП».

● «Херсонская область: четко понимаем, что в планах у врага, поэтому действуем соответственно. Аккуратно, продуманно и в интересах освобождения всей нашей территории. Укрепляем наши позиции, ломаем российскую логистику, последовательно уничтожаем потенциал врага удерживать в оккупации юг нашей страны», — сказал накануне Владимир Зеленский.

● США направляют все свои усилия, чтобы украинские военные, которые сейчас ведут наступление в районе Херсона, были обеспечены всем необходимым для освобождения города. Об этом заявил спикер Минобороны США генерал Патрик Райдер.

На фоне российского «торжественного отступления» из Херсона все чаще появляются сообщения и все активнее звучат заявления-предложения о переговорах между Киевом и Москвой:

● Салливан «смягчил» Зеленского? Президент Владимир Зеленский смягчил свою позицию касательно переговоров с РФ после контактов с администрацией президента США Джо Байдена. Об этом написало авторитетное американское издание Politico со ссылкой на двух человек. К подобным выводам издание подтолкнуло вечернее видеообращение украинского лидера от 7 ноября, в котором Зеленский назвал пять условий для переговоров с РФ: «Еще раз: восстановление территориальной целостности, уважение к Уставу ООН, возмещение всех убытков, нанесенных войной, наказание каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится». А вот о необходимости смены Путина для возобновления переговоров он не сказал.

Politico не уточнило, что невозможность переговоров с Путиным закреплена решением украинского Совбеза. При этом собеседники издания, говоря о смягчении позиции Зеленского, отметили: это произошло после нескольких дней переговоров между Киевом и Вашингтоном, включая личный визит советника по нацбезопасности Байдена Джейка Салливана.

Американские чиновники не предлагали напрямую украинскому президенту и его помощникам изменить свою позицию, но передали, что «Киев должен продемонстрировать свою готовность закончить войну разумным и мирным путем». «Это не означает, что они должны сесть за стол переговоров прямо сейчас. Мы даже не думаем, что сейчас подходящее время, исходя из того, что делает Россия. Но они должны продемонстрировать готовность к разрешению конфликта, потому что никто не хочет окончания этого конфликта больше, чем Украина», — отметил высокопоставленный представитель администрации Байдена.

● «Просто не посылайте Кремль так откровенно». А вот источники УП в украинских дипломатических кругах и среди высокопоставленных персон, вхожих на Банковую, пояснили, что американцы не уговаривают Зеленского начать переговоры с Кремлем. «Они не склоняют к переговорам, а просто говорят, что „желательно посылать россиян не так категорично“, чтобы европейцам было спокойнее жить», — заявил один из них.

● При этом реально «смягчился» Кремль: накануне замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко заявил, что у Москвы «нет предварительных условий» для начала переговоров с Киевом. «С нашей стороны нет предварительных условий никаких, кроме главного условия — чтобы Украина проявила добрую волю», — привел его слова официальный «рупор» Кремля РИА Новости.

● И желание Кремля «поговорить» становится все более явным: сегодня пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова заявила, что Кремль готов вести переговоры с Украиной. «Россия по-прежнему открыта к переговорам с Украиной — разумеется, с учетом тех реалий, которые складываются на текущий момент», — сказала она.

● Путин хочет передохнуть. Попытки РФ добиться переговоров с Украиной вызваны истощением его ресурсов, заявил Михаил Подоляк, советник главы ОП. В последнее время кремлевским режим существенно смягчил свою риторику насчет переговоров, и, если в начале полномасштабного вторжения требовал «демилитаризации» Украины, то сейчас готов к ним без каких-либо уже предварительных условий.

«Кремль истощен. Ресурсы России доходят до предела. Отсюда истерические просьбы дать передышку („переговоры“). Отсюда и визит Патрушева в Тегеран: поиск способа продолжить войну, получить ракеты/дроны, преодолеть свое ракетное истощение. Идеальное время удвоить помощь Украине», — написал Подоляк в Twitter.

● Диктатор послал Патрушева, Иран воспользовался. Российский диктатор действительно отправил на переговоры в Тегеран одного из своих ближайших соратников, секретаря совбеза РФ Николая Патрушева. «Сдала» того принимающая сторона: как сообщило иранское государственное информагентство Nour, там гость из России должен встретиться с главой высшего совета нацбезопасности страны адмиралом Али Шамхани. Лишь после этого данные о визите обнародовали и кремлевские СМИ.

● Аналитики Института изучения войны (ISW) в своем свежем отчете отметили: Nour рассказало о визите Патрушева раньше российской стороны, которая не хотела афишировать эту информацию на фоне обвинений в использования против Украины иранских беспилотников и планов по закупке баллистических ракет.

По мнению экспертов, обнародованием этой информации Тегеран решил дать сигнал международному сообществу об углублении своего сотрудничества с Москвой. Иран словно подчеркивает, что РФ обращается к нему за помощью в войне против Украины на самом высоком уровне.

● Союзники по НАТО и партнеры по всему миру должны продолжать оказывать поддержку Украине — война должна закончиться за столом переговоров, но для «приемлемых результатов» Украине нужно укрепить позиции на поле боя. Об этом заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг.

● У Вашингтона будут свои переговоры с Москвой. Представители США и РФ планируют встретиться в ближайшие недели, чтобы обсудить возобновление инспекций объектов ядерного оружия в соответствии с новым договором о стратегическом наступательном вооружении, сообщило Bloomberg. Консультации приостановили после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале.

Представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что двусторонняя консультативная комиссия соберется в «ближайшем будущем», но отказался сообщить подробности.

Самое время перейти к «реалиям, которые складываются на текущий момент»:

● Москва элитная запаниковала. В Кремле наблюдается подъем ярых сторонников жесткой линии во внутренней и внешней политике. Об этом в своем большом материале написало агентство Bloomberg. Представители российского бизнеса и чиновники с растущим беспокойством наблюдают, как люди, которые ранее считались маргиналами, — типа владельца ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, — нарастили свое влияние. По их словам, публичные призывы Пригожина к «срочным сталинским репрессиям» против бизнес-магнатов, которые не проявляют достаточного энтузиазма в поддержке военных действий, заставили некоторых богатых россиян опасаться за свою безопасность и безопасность своих семей.

Открытые нападки Пригожина на высших военачальников и на союзника Путина Александра Беглова, занимающего пост губернатора Санкт-Петербурга, усилили беспокойство чиновников по поводу нежелания или неспособности Кремля защищать своих.

Теперь, когда в окружении Путина называют вторжение в Украину «народной войной», прислушиваясь к риторике Сталина, некоторые инсайдеры Bloomberg даже говорят, что опасаются чисток и произвольных арестов, а их доминирующей эмоцией является страх.

Но усиливающаяся тревога пока не переросла во что-то вроде внутреннего сопротивления Путину. Многие в руководстве поддерживают то, что они считают «экзистенциальной борьбой за будущее России», и не видят ей альтернативы.

Путин, по словам источников, сейчас является все более изолированным. Его окружает небольшая группа сторонников жесткой линии. Собеседники агентства называют диктатора невосприимчивым к критическим мнениям.

А на фронте складываются такие реалии:

● Дело идет к 80 тыс. С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 77 950 своих военных, за минувшие сутки — 780. Такие данные на утро 9 ноября обнародовал Генштаб ВСУ.

Также оккупанты лишились более 17 тыс. единиц техники, среди которой: танки — 2801 (+15 за сутки), боевые бронированные машины — 5666 (+12), артсистемы — 1802 (+11), реактивные системы залпового огня — 393 (+2), средства ПВО — 205 (+2), самолеты — 278 (+1), вертолеты — 260 (+0), беспилотники оперативно-тактического уровня — 1483 (+7) и многое другое.

● На Донецком направлении продолжаются ожесточенные бои на Бахмутском и Авдеевском направлении. В Луганской области активные бои идут вблизи Белогоровки и Новоселовки. Об этом сообщил пресс-секретарь Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

● А вот выводы аналитиков ISW о ситуации на фронте за минувшие сутки: ВСУ, вероятно, добились небольшого продвижения на северо-западе от Сватово (Луганская область) — косвенно это подтверждается заявлением минобороны РФ об авиаударах по украинским силам в районе села Новоселовское (14 км к северо-западу от Сватово), что означает продвижение ВСУ как минимум до этой точки; российские источники утверждают, что украинские силы активизировали наступательные операции в направлении Кременной (Луганская область); оккупанты продолжают попытки наступательных операций в районе Бахмута, Авдеевки и на западе Донецкой области.

● Гудериана из Путина не вышло. РФ, вероятно, потеряла половину своих основных боевых танков и использовала большую часть своего высокоточного оружия в войне против Украины, заявил замглавы Пентагона Колин Каль. «Путин потерпел поражение», — сказал он.

По мнению Каля, с 24 февраля Россия понесла «десятки тысяч потерь», что значительно больше, чем СССР потерял в Афганистане. «Они отправили в Украину более 80% своих сухопутных сил. Они потратили большинство своих высокоточных управляемых боеприпасов в Украине. Санкции и экспортный контроль очень усложнят для них восстановление своей армии до уровня, на котором она была до войны», — уверен представитель американского оборонного ведомства.

● Кремль воюет с гражданскими, проиграв битву военным. Российский диктатор Путин потерпел неудачу на поле боя, поэтому теперь он воюет с гражданской инфраструктурой Украины, заявил спикер Госдепа Нэд Прайс. По его словам, КИеву потребуется помощь, чтобы Украина оставалась устойчивой и сильной, несмотря на усилия России касательно отключения тепла и света зимой.

● В ночь на 9 ноября войска РФ атаковали Днепропетровскую область дронами-камикадзе. В Днепре есть попадания по логистическому предприятию. Четыре человека получили ранения. Все они госпитализированы (трое — в тяжелом состоянии).

● Большинство Шахидов уничтожили. Россия выпустила по территории Украины в целом уже более 400 иранских дронов-камикадзе, рассказал Юрий Игнат, пресс-секретарь Воздушных сил. По его словам, большинство беспилотников были сбиты.

Немного истории:

● Нал и NLAW в обмен на дроны. По данным британского телеканала Sky News, ранним утром 20 августа этого года в аэропорт Тегерана прилетал российский самолет, на котором были доставлены 140 млн евро наличными, а также груз оружия, состоявший из британской противотанковой ракеты NLAW, американского противотанкового ракетного комплекса Javelin и зенитно-ракетного комплекса Stinger. Полученное оружие позволит иранскому Корпусу стражей Исламской революции изучить и скопировать западные технологии, считает собеседник Sky News из спецслужб.

В обмен РФ получила более 160 иранских беспилотников, в том числе 100 дронов-камикадзе Shahed-136. В последующие несколько дней Москва и Тегеран согласовали еще одну сделку о поставке беспилотников на сумму в 200 млн евро, утверждает источник канала.

К слову:

● Минобороны США не имеет данных о передаче Ираном баллистических ракет России. «Я снова не могу подтвердить эту информацию. Я уже говорил ранее, когда мы увидим применение иранских баллистических ракет на поле боя в Украине, сделаем все возможное, чтобы устранить это», — сказал представитель Пентагона генерал Патрик Райдер. (а речь может идти о 1 тыс. ракет «земля-земля»).

● Россия обращалась за помощью для ведения войны против Украины не только к Ирану, но и к Китаю и Северной Корее. Кроме того, Казахстан и Узбекистан помогают РФ обходить санкции. Об этом итальянской La Repubblica рассказал Вадим Скибицкий, представитель ГУР Минобороны Украины.

● Орбан продолжает ставить палки в колеса. Венгрия заявила министрам финансов ЕС на встрече в Брюсселе, что не поддержит необходимые изменения для подготовки пакета помощи Украине в размере 18 млрд евро на следующий год. Речь идет о льготных кредитах для Киева на более стабильной основе. Но эта инициатива требует использования дополнительного пространства, имеющегося в бюджете ЕС и единодушной поддержки всех 27 правительств блока.

● А до этого Венгрия поддержала решение ЕС совместно заимствовать средства для финансирования восстановления блока после пандемии Covid-19, но еще не получила свою долю. Исполнительный орган ЕС лишь планирует обсудить статус этих фондов 22 ноября, а пока хочет убедиться, что Будапешт добился прогресса по 17 законодательным актам, которые правительство премьера Виктора Орбана пообещало принять для уменьшения взяточничества. «Они наказывают нас и открыто шантажируют деньгами ЕС», — сказал ранее Орбан.

● Специальная сессия Генассамблеи ООН соберется 14 ноября, чтобы рассмотреть проект резолюции, предусматривающий создание механизма компенсации Украине ущерба от российской агрессии. Об этом заявила спикер председателя Генассамблеи ООН Паулина Кубяк.

И для финала:

● День письменности и языка. Сегодня, в честь Дня украинской письменности и языка, прошел традиционный Радиодиктант национального единства. Автор его нынешнего текста — украинская писательница Ирина Цилык. Диктант зачитала актриса Ада Роговцева.

Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.