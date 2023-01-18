Катастрофа в Броварах, Пригожин нашел в Кремле предателей, ход войны изменят не танки 18 января, 17:55

● Катастрофа у Броварах. Вранці у житловому кварталі у Броварах впав вертоліт ДСНС (наданий у 2019-му Францією Super Puma), на борту якого було керівництво МВС. Одразу повідомили про 18 (а потім — про 17) загиблих внаслідок катастрофи: 4 дітей (гвинтокрил рухнув біля дітсадочка), а також 9 людей, що знаходились на борту, зокрема, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, його заступник Євген Єнін та держсекретар МВС Юрій Лубкович (вони летіли у відрядження). 22 потерпілих перебувають в лікарні, з яких 10 дітей.

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● Пізніше у ДСНС уточнили інформацію про кількість загиблих внаслідок катастрофи у Броварах: за даними на 15:45 (по закінченню пошукових робіт), на місці трагедії виявлено тіла 14 людей (включно з керівниками МВС), серед яких одна дитина. 25 людей постраждали, зокрема 11 дітей.

У Повітряних силах ЗСУ заявили, що говорити про причини аварії поки що зарано. «Комісія розслідуватиме причини. Це не буде 1−2 дні, тому що дослідження авіакатастрофи займає деякий час, — пояснив Юрій Ігнат, речник ПС. — Думаю, буде створено державну комісію, до якої увійдуть різні авіаційні фахівці». За його словами, наразі необхідно вивчити всю наявну інформацію, зокрема радіообмін і технічний стан вертольоту, що може зайняти не менше кількох тижнів.

● Екіпаж судна був підготовлений до виконання завдань за складних умов, мав необхідну кількість годин нальотів саме на таких вертольотах, наголосили у ДСНС.

● «Жахливою трагедією» назвав авіакатастрофу президент Володимир Зеленський. Він доручив уповноваженим органам з’ясувати всі її обставини.

СБУ розглядає три основні версії за фактом трагедії: порушення правил польоту; технічна несправність гелікоптера; умисні дії щодо знищення транспортного засобу.

● Тимчасового виконувача обов’язків голови МВС обирав на позачерговому засіданні Кабмін. Уряд спинився на кандидатурі керівника Нацполіції Ігоря Клименка.

● Вимоги Путіна лише роздмухують війну. Вимоги РФ визнати тимчасово окуповані регіони України такими, що належать Москві, є неприйнятними. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен. «Російські вимоги до України визнати нові територіальні реалії неприйнятними та не дозволяють налагодити переговорний процес», — зазначив він.

● Тим часом міністр закордонних справ РФ Лавров, коментуючи мирний план президента України, заявив: «План із десяти пунктів, де навалено все, що можна: продовольча безпека, енергетична безпека, біологічна, виведення російських військ звідусіль, покаяння РФ, трибунал, осуд і так далі. Про переговори із Зеленським за його ініціативами не може бути й мови». У вітчизняному МЗС з цього приводу сказали, що партнери України вже давно не звертають уваги на те, що кажуть росіяни.

● Шойгу спробує збільшити армію, Путін може оголосити мобілізацію. 17 січня військовий міністр РФ Шойгу анонсував широкомасштабну військову реформу у 2023—2026 роках — ймовірно, для підготовки до затяжної війни проти України, але також у рамках створення умов для розширення та швидкої побудови сильнішої російської армії. Про це йдеться у новому зведенні Інституту вивчення війни (ISW).

Шойгу окреслив такі аспекти реформ: збільшення чисельності військовослужбовців до 1,5 млн (з 1,35 млн); «масштабні зміни» у складі, укомплектуванні та адміністративних одиницях; РФ відновить Московський та Ленінградський військові округи, сформує новий армійський корпус у Карелії (на кордоні з Фінляндією), сформує нові угруповання військ на окупованих територіях України та 12 нових дивізій; нарощування можливостей для підготовки своїх сил за рахунок створення додаткових полігонів та збільшення числа інструкторів та спеціалістів. Проте здатність Москви втілити це все, на думку аналітиків ISW, залишається під сумнівом.

● А от Путін, як вважають в ISW, найближчими днями може оголосити про другу хвилю мобілізації, або про війну з Україною (замість «спеціальної військової операції»).

● «Кухар Путіна» знайшов у Кремля зрадників і каже про заборону YouTube. Спонсор ПВК Вагнера Пригожин, як написало російське видання Meduza, назвав YouTube «інформаційною чумою нашого часу» та «розкрив таємницю»: найближчим часом цей сервіс в РФ заборонять. Його, мовляв, не чіпали, бо «у адміністрації президента величезна кількість людей, які думають лише про одну — скоріше б РФ програла війну». Таких людей Пригожин назвав «зрадниками свого народу і своєї країни», і вони «будуть виявлені та понесуть заслужене покарання».

● Ворогів стало на 800 менше. З початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила 117 770 своїх військових, за минулу добу — 820. Такі дані на ранок 18 січня оприлюднив Генштаб ЗСУ.

Також окупанти втратили понад 20 тис. одиниць техніки, серед якої: танки — 3130 (+9 за добу), бойові броньовані машини — 6225 (+10), артсистеми — 2108 (+4), реактивні системи залпового вогню — 442 (+1), засоби ППО — 220 (+0), літаки — 287 (+1), гелікоптери — 276 (+0), безпілотники оперативно-тактичного рівня — 1876 (+4) і багато іншого.

● Додаткова допомога від США і притягнення Путіна до відповідальності. Адміністрація президента США може оголосити про додаткову допомогу Україні вже наприкінці цього тижня. Водночас невідомо, чи будуть там необхідні танки. Про це написав CNN з посиланням на заяву спікера Ради нацбезпеки США Джона Кірбі. За його словами, Штати докладуть зусиль, щоб притягнути Путіна до відповідальності за будь-які воєнні злочини.

«Ви продовжите чути про додаткові пакети допомоги в галузі безпеки, додаткових озброєнь та коштів для України, які надходять зі Сполучених Штатів, можливо, вже наприкінці цього тижня», — сказав Кірбі. І додав: «Ми продовжимо модифікувати ці пакети так, щоб вони відповідали потребам України. Якщо ми не можемо цього забезпечити, ми працюватимемо з іншими союзниками та партнерами».

● Вже третя батарея Patriot. Анонс передачі ЗРК Patriot від Нідерландів Україні (про це вчора заявив прем'єр цієї країни Марк Рютте) є лише початком, а робота над новими рішеннями для посилення ППО триває. Про це під час звернення сказав президент Володимир Зеленський.

Раніше про передачу ЗСУ Patriot повідомили представники як США, так і Німеччини.

● Не за 10 місяців. Захисників України навчать використанню зенітно-ракетних комплексів Patriot по пришвидшеній програмі. Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков: «Раніше ми навіть мріяти не могли про те, що нам дадуть, наприклад, Patriot, вартість якого мільярд доларів, а підготовка, яка складає десять місяців, — мінімальна. Сьогодні ж є рішення, що наших офіцерів підготують за десять тижнів».

● Глава Міноборони Латвії Інара Мурнієце повідомила, що її країна відправить в Україну партію зенітно-ракетних комплексів Stinger, гелікоптери, кулемети з боєприпасами, а також дрони.

● Міністерка оборони Канади Аніта Ананд прибула до Києва з візитом і оголосила про передачу 200 БТР Senator для України (на $90 млн), — у відповідь «на конкретний запит української сторони на ці машини». У пресслужбі уряду Канади зазначили: БТР Senator можуть безпечно перевозити військовослужбовців і обладнання, а також медичну евакуацію, легко маневрують, «пропонують найсучасніші у своєму класі технології» і на них можна встановлювати зброю.

● Хід війни змінять не танки, а гроші. Заморожені на Заході російські кошти необхідно направити на допомогу Україні, що дозволить змінити хід війни. Таку думку під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі висловила прем'єр Фінляндії Санна Марін. «Я переконана, що вплинути на хід війни в Україні можуть заморожені кошти, яких є багато: російського центробанку, олігархів. Я розумію, що з юридичної точки зору це дуже складно, але нам необхідно знайти спосіб використати ці кошти для підтримки України та її відбудови», — пояснила вона.

На переконання прем'єрки, «це може вплинути на хід війни більше, ніж вважається, оскільки за цими грошима стоять багато інтересів». «Звісно, все цим вирішити не вдасться, але такий підхід ми ще не спробували. Необхідно знайти юридичні механізми використання цих коштів для підтримки України», — наголосила Марін.

І для фіналу:

● У перші місяці російської навали Болгарія таємно підтримувала Україну, хоча на офіційному рівні Софія не декларувала надання військової допомоги ЗСУ, написав у розслідуванні німецький Welt. За даними видання, у період з квітня по серпень 2022 року Болгарія покривала (через посередників) третину потреб ЗСУ у боєприпасах, а також забезпечила до 40% танків та авто, які використовувалися для потреб української армії, дизпаливом. В цей період Болгарія переробляла на своєму нафтопереробному заводі лише сиру нафту з Росії.

Пам’ятайте, що принесло вчора, живіть сьогоденням і вірте в майбутнє - своє та країни.