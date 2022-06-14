Зеленский — Западу: вы могли, но не стали 14 июня, 18:43 Цей матеріал також доступний українською

Чем жила страна 14 июня 2022 года

● Зеленский — Западу: вы могли, но не стали. Страны Запада при желании могли предотвратить российское нападение на Украину, однако не стали этого делать, заявил президент Владимир Зеленский немецкому изданию ZDF. Таким образом он прокомментировал упреки со стороны некоторых западных лидеров по поводу его недоверия к разведданным, свидетельствовавшим о подготовке РФ к полномасштабному вторжению. В частности, глава Белого дома Джо Байден заявил, что Зеленского предупреждали о планах Кремля, однако он «не хотел об этом слышать».

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● В свою очередь сам президент Украины отметил, что неоднократно просил о превентивных санкциях против РФ, чтобы предотвратить ее широкомасштабное наступление, однако эти просьбы были проигнорированы.

● Все, что нужно для победы? США работают на тем, чтобы Украина получила помощь в как можно большем размере и как можно скорее, заявил глава Пентагона Ллойд Остин. «США готовы предоставить Украине все, для того, чтобы помочь Украине добиться успеха, помня при этом о том, что мы также должны думать о собственной боеготовности. И у нас есть партнеры во всем мире, которые также готовы помочь Украине», — сказал он.

● На вопрос «Украина запросила у НАТО еще тысячу гаубиц и 300 реактивных систем залпового огня — и что в данный момент готовы предоставить Киеву США?» глава Пентагона ответил: «США уже предоставили значительное количество гаубиц и большие объемы 155-мм боеприпасов среди многих других вещей. Но другие страны также отправили 155-мм гаубицы».

● Шольц вновь обещает оружие. Берлин намерен расширить свою военную помощь Украине, заявил канцлер Германии Олаф Шольц. По его словам, речь идет о современной системе противоракетной обороны и радаре для выявления артиллерии. «Мы существенно расширяем нашу поддержку. Мы поставим Украине, в частности, современную систему противоракетной обороны и радар для обнаружения артиллерии», — сказал канцлер. И добавил: «Понятно, что Украине нужно дополнительное вооружение для своей обороны».

● Шольца критикуют за медлительность в предоставлении вооружения Украине. В интервью НВ наш посол в ФРГ Андрей Мельник сообщил, что по состоянию на июнь Берлин не передал Киеву ни одной единицы тяжелого вооружения, хотя соответствующее решение приняли еще 26 апреля. По его словам, семь самоходных гаубиц Украина может получить примерно 22 июня, а 30 самоходных зенитных систем Gepard — двумя партиями до конца августа.

● Врагу станет не хватать оружия. Страна-агрессор столкнется с проблемами при пополнении запасов оружия и военной техники, несмотря на увеличение финансирования. В сводке британского Минобороны в Twitter говорится: 10 июня первый замруководителя военно-промышленной комиссии РФ спрогнозировал, что госрасходы на армию возрастут на 600−700 млрд рублей, что может означать увеличение финансирования на 20%. Это позволит оборонной промышленности страны-агрессора медленно мобилизоваться для того, чтобы удовлетворять потребности, возникающие из-за войны против Украины.

● Однако с удовлетворением многих этих потребностей могут быть проблемы, отчасти — из-за эффекта санкций и недостатка опыта. «Производство в РФ высококачественной оптики и передовой электроники, скорее всего, испытывает трудности, и это может подорвать усилия для замены оборудования, потерянного в Украине», — считают британцы.

● Также в ведомстве отметили, что оперативные усилия РФ и далее сосредоточены вокруг Северодонецка. Также впервые за несколько недель, возможно, произошло небольшое продвижение в районе Харькова.

● Северодонецк остается центром войны. На Северодонецком направлении российские оккупанты усилили группировку за счет перемещения в район населенных пунктов Кременная — Рубежное до двух батальонных тактических групп. Об этом сообщил Генштаб ВСУ. При поддержке артиллерии армия РФ ведет штурмовые действия в Северодонецке, пытается закрепиться в центральной части города.

● На Лиманском направлении (западнее Северодонецка) оккупанты осуществляют перегруппировку войск с целью развития наступления в направлениях Лиман — Райгородок (на Славянск) и Ямполь — Северск (попытка перерезать сообщение с Лисичанском-Северодонецком).

● На Бахмутском направлении (юго-западнее Северодонецка) агрессоры обстреливают из артиллерии позиции украинских войск и продолжает штурмовые действия.

● Ровняют город с землей. В Северодонецке войска РФ уничтожают из артиллерии жилые многоэтажки и объекты промышленности, сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. «У нас есть еще одно целенаправленное попадание в объекты северодонецкого Азота и Стеклопластика. Разрушенный мост, помещения областной ГСЧС, обстреляны близлежащие поселки Синецкий и Павлоград», — отметил он.

● По словам Гайдая, каждый день становится известно о погибших, к которым из-за плотности обстрелов трудно добраться. В старых районах Северодонецка много поврежденных многоэтажек. Многие дома оккупанты обстреливают так, чтобы потом снести их к самому фундаменту.

● В бомбоубежищах химзавода Азот в Северодонецке остаются до 560 мирных жителей.

● Нацелились на Славянск. На Славянском направлении оккупанты, по сообщению Генштаба ВСУ, основные усилия сосредоточивают на попытках установления полного контроля над населенным пунктом Богородичное и создании условий для развития наступления на Славянск.

● На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях активных действий оккупанты не вели.

● ВСУ подбираются к Херсону. Украинские военные уже вторую неделю имеют тактические успехи на юге и еще больше продвинулись в сторону Херсона. Об этом сообщил Сергей Хлань, советник главы Херсонской ОВА: «ВСУ продвинулись еще на 5 км от Таврического. Мы приближаемся к Томиной Балке, а это 20 км до Херсона, где как раз находятся орки. Сейчас бои идут между Таврическим и Томиной Балкой».

● Хлань подчеркнул, что у ВСУ есть тактические победы, которые обязательно должны перерасти в контрнаступление.

● 200 за сутки. С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 32,5 тыс. своих военных, из которых 200 — за последние сутки. Такие подсчеты обнародовал Генштаб ВСУ. Наибольшие потери за сутки враг понес на Бахмутском направлении.

● Также оккупанты лишились более 9,5 тыс. единиц техники, среди которой: танков — 1434 (+2 за сутки), боевых бронированных машин — 3503 (+11), артсистем — 721 (+3), реактивных систем залпового огня (РСЗО) — 229 (+3), средств ПВО — 97 (+0), самолетов — 213 (+0), вертолетов — 179 (+1), беспилотников оперативно-тактического уровня — 588 (+3) и многое другое.

● Предатель в погонах. Украинские правоохранители объявили о подозрении в госизмене командиру фрегата Адмирал Макаров Черноморского флота РФ Григорию Брееву.

● Во время оккупации РФ Крыма в 2014 году капитан второго ранга отказался выполнить приказ украинского командования о передислокации и перешел на сторону врага. А с началом полномасштабного вторжения этот уроженец Винницкой области отдавал приказы о запусках крылатых ракет по Николаеву и Одессе. Предателю грозит до 15 лет лишения свободы.

● «Наших» больше нет. В Украине запретили деятельность пророссийской партии Наши, лидером которой является Евгений Мураев. Такое решение принял Восьмой апелляционный админсуд во Львове, удовлетворив иск Минюста.

● Пресс-служба суда в ФБ сообщила, что удовлетворены следующие исковые требования: запрещена деятельность политической партии Наши; средства и другие активы партии, ее областных, городских, районных организаций, первичных организаций и других структурных образований переданы в собственность государства.

● Дефолт России все ближе. Два крупнейших банка США JPMorgan Chase и Goldman Sachs приостановили операции по обслуживанию долговых обязательств РФ.

Как сообщило агентство Bloomberg, JPMorgan Chase и Goldman Sachs Group решили отказаться от операций по долгу РФ после того, как Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) запретило участникам рынка США приобретать как новые, так и существующие долговые и долевые ценные бумаги, выпущенные субъектом РФ.

● Лицензию OFAC, которая разрешала транзакции, необходимые для получения платежей по долговым обязательствам Минфина РФ и Банка России на срок до 25 мая, не продлили. В ответ Москва заявила, что станет оплачивать внешний долг в рублях.

● Штаты начинают бороться со спровоцированным Москвой голодом. США вместе с союзниками будут активно противостоять глобальному продовольственному кризису, обострившемуся после начала российской агрессии против Украины. Об этом заявил Госдеп в Twitter: «Неспровоцированная война Кремля в Украине ускоряет глобальный кризис продовольственной безопасности. Соединенные Штаты принимают меры и пообещали оказать гуманитарную продовольственную помощь в размере $2,6 млрд, чтобы помочь преодолеть голод, а в течение следующих пяти лет — еще $5 млрд».

В Госдепе добавили, что, если в 2021 году нехватку продовольствия испытывали 193 млн человек, то к концу 2022-го их количество вырастет еще на 40 млн.

● Президент США Джо Байден продлил действие санкций против Беларуси еще на год.

И для финала:

● Смерть активиста. В бою под Изюмом Харьковской области 9 июня погиб глава столичной общественной организации Защитим Протасов Яр и разведчик 93-й отдельной механизированной бригады Холодный Яр Роман Ратушный. «В его последнем бою он был в разведдозоре в составе боевой группы и погиб во время выполнения боевого задания», — говорится в сообщении организации.

● С первого дня полномасштабного российского вторжения Ратушный участвовал в боях под Киевом, а затем уже в составе 93-й омбр Холодный Яр освобождал Тростянец, воевал в Сумской области и под Изюмом.

● Украина вернула тела еще 64 погибших защитников Азовстали.

Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.

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