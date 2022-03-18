Шольц, Путин и россияне. Давайте расставим все точки над і 18 марта, 15:21 НВ Премиум

Заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца и результаты опросов социологов в России — самый удивительный оксюморон дня

Итак, Шольц говорит: «Ответственным за войну в Украине, является только президент России Владимир Путин, а не все россияне». И рядом в ленте новостей сообщение № 2. По данным опросов, проведённых российскими социологами, 71% россиян поддерживают войну с Украиной, и испытывают в результате этой войны гордость, радость, уважение, доверие и надежду.

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Отсюда и вопрос, ответственен ли за кровопролитие в Украине только один человек или эти три четверти россиян тоже. Ответ всех может удивить. Ответственны все россияне. Даже те, кто сопротивлялся режиму, или зевал во время объявления войны, именуемой для успокоения совести «спецоперацией».

Здесь важно разделить моральный и юридический груз. Речь об ответственности, а не о вине.

Вина, это категория юридическая. Она применима к тем, кто совершает преступление. Ответственность — категория моральная. В этом смысле, если придерживаться идеи немецкого философа Карла Ясперса — вина вещь индивидуальная, ответственность — коллективная.

В 1946 году, после падения гитлеровского режима в Германии настал затяжной период переосмысления своего проклятого прошлого. России он еще предстоит.

И тогда тема об ответственности простых немцев за преступления нацизма стала ключевой во всех политических и околополитических дискурсах. Базой для дискуссий стал труд немецкого философа Карла Ясперса — Вопрос о виновности (Schuldfrage). После чего Ясперса называли «символом изменившихся времен и оценок»

Согласно опросу, проведенному в 1945—1946 гг. американским военным командованием, более трети жителей Германии заявили, что национал-социализм был хорошей идеей, которая была лишь плохо реализована. Поражение в войне, судебные процессы были недостаточны для смены общественных настроений.

Здесь важно разделить моральный и юридический груз. Речь об ответственности, а не о вине

Вопрос о том, кто несет ответственность за нацизм, разделил немцев. Издатель журнала Франкфуртские листки, Ойген Когон отстаивал право каждого человека на политическую ошибку, не подлежащую суду. В июле 1947 года он написал: «Совершивший политическую ошибку невиновен. Виновен совершивший преступление или принявший в нем участие.

Преступниками Когон считал только руководителей НСДАП, страны, заключившие Мюнхенское соглашение 1938 г., но не обычные граждане Германии. Эта трактовка прошлого удовлетворяла большинство немцев. Но были в Германии люди, кто полагал, что немцам необходимо переоценить свои поступки.

Например, немецкий философ Ханна Арендт, верила, что есть только один способ противостоять вселенскому злу: надо научиться критически мыслить. В статье «Организованная вина» Арендт напомнила всем: «Для обслуживания машины «административного массового убийства» «требовались и использовались не тысячи и не десятки тысяч отборных убийц, а весь народ». То есть, каждый житель Германии в той или иной степени либо сам убивал людей, либо соучаствовал в убийстве, либо молча наблюдал за тем.

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Вопрос об ответственности каждого человека за преступления времен нацизма постоянно поднимал в своих публичных выступлениях и статьях один из богословов, протестантский пастор Мартин Нимёллер. «Эта вина ложится на немецкий народ и немецкое имя, а также на христианство». Нимёллер, в прошлом узник концлагеря, говорил и о собственной вине. Это ему принадлежит крылатое выражение: Когда нацисты пришли за коммунистами, я молчал, я же не коммунист. Потом они пришли за социал-демократами, я молчал, я же не социал-демократ. Потом они пришли за профсоюзными деятелями, я молчал, я же не член профсоюза. Потом они пришли за евреями, я молчал, я же не еврей. А потом они пришли за мной, и уже не было никого, кто бы мог протестовать".

Карл Густав Юнг, немецкий психиатр уличал земляков в том, что они пытаются уйти от ответственности за нацизм: «Сегодня немцы подобны пьяному человеку, который пробуждается наутро с похмелья. Они не знают, что делали, и не хотят знать. Есть лишь одно чувство безграничного несчастья».

Все точки над І, (или применимо к немецкому языку над «а умляут») поставил уже упомянутый мной Карл Ясперс. Он выступил против коллективного обвинения народа в преступлениях, но призвал всех немцев взять на себя ответственность за злодейства гитлеровского режима.

Ясперс дал определение виновности и ответственности:

1. Уголовная виновность. Преступление объективно доказуемое, недвусмысленное нарушение законов. Инстанция определяющая степень вины — суд.

2. Политическая виновность. Она состоит в действиях государственных деятелей и в принадлежности к гражданам определенного государства. Каждый человек отвечает вместе с другими за то, как им правят. Инстанция — власть и воля победителя.

3. Моральная виновность. За действия, которые я всегда совершаю как данное отдельное лицо, я несу моральную ответственность, причем за все свои действия, в том числе и за политические и военные действия, совершенные мной. Нельзя просто сослаться на то, что «приказ есть приказ». Поскольку преступления остаются преступлениями и тогда, когда они совершены по приказу, каждое действие подлежит и моральной оценке. Инстанция — совесть.

4. Метафизическая виновность. Если я не делаю, что могу, чтобы предотвратить преступление, я виновен. Если я не рискнул своей жизнью, чтобы предотвратить убийство других, но при этом присутствовал, я чувствую себя виноватым таким образом, что никакие юридические, политические и моральные объяснения тут не подходят. То, что я продолжаю жить, когда такое случилось, ложится на меня виной. Если счастливая судьба не избавляет нас от этой ситуации, мы, как люди, подходим к рубежу, где надо выбрать: либо бесцельно, ибо видов на успех нет, безоговорочно отдать жизнь, либо ввиду невозможности успеха остаться жить. Инстанция — только Бог.

«Мы все виноваты в том, что в духовных условиях немецкой жизни дана была возможность такого режима», — подчеркнул Ясперс.

Германия десятилетия, с разным результатом переосмысливала свое проклятое прошлое. И пока в массе своей немцы не признали ответственность и любой из видов вины, описанный Ясперсом, Германия не стала по праву великой.

Верю ли я что вот эти 71% россиян, что упиваются войной с Украиной, способны пройти через такого рода очищение и признать свою преступную вину за содеянное? Давайте об этом поговорим после войны.

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