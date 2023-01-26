Путин добился своего. О чем говорит немецкое «да» танкам 26 января, 20:13

Процесс был сложным и запутанным, но решение Германии предоставить Украине танки Leopard — это большое дело

Это открывает путь к усилению мощи Украины, чтобы сдерживать россиян и освобождать больше своей территории. Скорость доставки бронетехники в Украину имеет решающее значение. Но это не просто жест: «Леопарды» и «Мардеры» из Германии, «Леопарды» из Польши и других стран; «Брэдли», «Страйкеры» и, наконец, танки «Абрамс» из США; и легкие танки из Франции означают, что Свободный мир серьезно настроен помочь Украине защитить себя.

Видео дня

Немецкое «да» танкам позволяет взглянуть на мучительное решение Берлина в перспективе.

Скептики говорят, что немцы сдерживались, чтобы снискать расположение Кремля. Но я думаю, что немцам просто нужно было принять и «проработать» крушение своих давних представлений о России, а именно о том, что диалог всегда был ответным, а сотрудничество было достижимым.

Аналогичные надежды и американцы возлагали на Россию. Путин их окончательно разрушил.

Берлину пришлось изменить свою политику. Он сделал это под давлением Европы (особенно поляков) и Соединенных Штатов, но в основном немцы поступили так потому, что могли своими глазами увидеть, во что превратилась путинская Россия: в кровожадного агрессора, стремящегося к завоеваниям и убийствам.

Решение Берлина — важный шаг к новой политике в отношении РФ

Решение Берлина по поводу танков — важный шаг к новой политике в отношении России, которую должны принять Европа, Соединенные Штаты, Великобритания, «Большая семерка» (G7) и страны-единомышленники.

Эта политика начинается с поддержки Украины на поле боя сейчас и в будущем, а также реализма в отношении России как противника, которого необходимо сдерживать и ослаблять, чтобы он больше не мог начинать войны или иным образом совершать агрессию.

Лучшие отношения с лучшей Россией возможны, но для этого Свободный мир должен помешать агрессивной России, с которой он сейчас столкнулся.

Перевод NV

НВ обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок Atlantic Council. Републикация полной версии текста запрещена.

Оригинал

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Погляди NV