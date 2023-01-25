Шольц выпустил Leopard на свободу, Байден готовит Abrams 25 января, 17:25

Чем жила страна 25 января 2022 года

● Шольц наконец выпустил Leopard на свободу. Германия одобрила передачу Украине 14 танков Leopard 2 и реэкспорт из стран-партнеров (немцы спорили несколько дней, а до этого сдерживались несколько месяцев), сообщил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Гебестрайт. По его словам, цель состоит в том, чтобы быстро создать два танковых батальона из Leopard 2 для Украины.

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На первом этапе Германия предоставит 14 танков Leopard 2 из военных запасов. Тренировка украинских военных в Германии начнется в ближайшее время, и ФРГ также обеспечит логистику и боеприпасы.

● Немецкая армия располагает 320 танками Leopard 2, сообщил CNN представитель министерства обороны Германии. По его данным, у Бундесвера есть все серии A5, A6 и A7 Leopard 2. Он отметил, что они находятся в разном состоянии готовности к развертыванию. Leopard 1 в германской армии уже нет.

Но канцлер Олаф Шольц остался канцлером Олафом Шольцем:

● Осторожность и еще раз осторожность. На фоне решения передать танки ВСУ немецкий канцлер Олаф Шольц заявил в парламенте, что отправлять оружие в Украину правильно, однако нужно избежать «эскалации» войны. По его словам, перед прибытием в парламент он разговаривал с Зеленским. «Причиной вызовов, с которыми мы сталкиваемся, есть страшная агрессивная война против Украины. Ужасная война, в которой принципы, о которых мы договорились в Европе, были подвергнуты сомнению», — сказал он.

Канцлер заявил, что из-за войны ему «пришлось порвать с тем», что делали в Германии в течение десятилетий, намекая на тот факт, что немецкие боевые танки впервые будут сражаться на поле боя в Европе со времен Второй мировой.

Шольц добавил, что в Германии много граждан, которые обеспокоены этим решением. «Пожалуйста, доверьтесь нам, доверьтесь правительству, мы продолжим работу на международном уровне. Мы сделали поддержку возможной без увеличения рисков в неправильном направлении», — сказал он.

● Немецкие основные боевые танки, дальнейшее расширение оборонной поддержки и тренировочных миссий, зеленый свет партнерам на поставку аналогичного оружия. Как только в разговоре с Олафом Шольцем услышал об этих важных и своевременных решениях», — сообщил после появления заявления немецкого канцлера Владимир Зеленский в Twitter. И подчеркнул, что искренне благодарен Шольцу и всем нашим друзьям в Германии.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал другие страны Европы также передать Украине танки: «Так формируется танковая коалиция. Все, кто сомневался, что это когда-нибудь произойдет, теперь видят: для Украины и партнеров нет ничего невозможного. Призываю всех новых партнеров, имеющих на вооружении танки Leopard 2, присоединиться к коалиции и предоставить их больше».

● Танки Leopard 2, которые Германия и другие страны Европы планируют передать ВСУ, помогут Украине защитить себя и победить, убежден генсек НАТО Йенс Столтенберг.

● До трех месяцев на поставку в Украину. Танки Leopard 2 из Германии могут быть отправлены в Украину примерно через три месяца, заявил немецкий министр обороны Борис Писториус. По информации Spiegel, танки могут быть поставлены до конца марта.

Отдельно канцлер Олаф Шольц еще исключил поставку Украине истребителей.

● Испания готова присоединиться к поставке Украине танков Leopard, если Германия предоставит соответствующее разрешение, сообщила газета El Pais. Ожидается, что в ближайшее время с объявлением о поставках танков Украине выступит МИД или Минобороны Испании.

В настоящее время на вооружении армии Испании стоит 347 танков Leopard. Как отмечает издание, часть танков сейчас законсервирована и не все они находятся в исправном состоянии.

● Нидерланды рассматривают возможность передать Украине 18 боевых танков Leopard 2. «Мы взяли их в аренду, а значит, мы можем их купить, а значит, мы можем их подарить», — сказал премьер страны Марк Рютте.

● Правительство Норвегии рассматривает возможность передать ВСУ восемь из 36 немецких танков Leopard 2.

● Португалия готова передать Украине четыре танка Leopard 2, сообщила местная пресса со ссылкой на близкий к правительству источник. Страна имеет 37 таких машин, 12 из которых полностью готовы к эксплуатации.

● Процесс поставки Украине американских танков M1 Abrams может занять месяцы, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники. По словам двух чиновников, танки, скорее всего, будут закуплены через фонд. Инициатива содействия безопасности Украины (USAI), позволяющий администрации президента Джо Байдена получать оружие от промышленности, а не из имеющихся запасов оружия в США.

Вашингтон, как предполагают СМИ, может отправить в Украину 10–30 танков.

● Спикер Пентагона генерал Патрик Райдер заявил, что ему известно о том, что администрация Джо Байдена раздумывает над поставкой ВСУ танков Abrams.

● Президент США Джо Байден примерно в 19:00 по киевскому времени выступит с заявлением о предоставлении военной помощи Украине. Произойдет это на фоне информации о возможной передаче Украине М1 Abrams. Однако неизвестно, объявит ли сегодня президент США о чем-либо подобном.

● Тем не менее, агентство Bloomberg сообщило, что администрация Байдена решила передать Украине 31 танк M1 Abrams, стоимость помощи — $400 млн.

● Колесные танки и дипломатия. Президент Владимир Зеленский вчера провел переговоры с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Глава государства сообщил в Twitter, что поблагодарил Макрона за «прорывное решение» передать Украине легкие колесные танки и за усиление обороноспособности Украины, в том числе «передовые системы ПВО». Президенты также обсудили дипломатические шаги по окончании войны.

● Если западные страны реализуют свои обещания о передаче танков Украине, это поможет ВСУ более эффективно воспользоваться сдерживанием сил РФ в Бахмуте, развернуть контрнаступление и освободить украинские территории. Об этом говорится в сводке Института изучения войны по итогам 24 января.

В свою очередь:

● Россия работает над подготовкой небольшого количества основных боевых танков Т-14 Армата к первому оперативному развертыванию в Украине. Однако вряд ли они окажутся боеспособными, ведь последние три года российские официальные лица публично описывали проблемы с военным вооружением. Об этом говорится в сводке британской разведки в Twitter. По ее данным, последние месяцы дислоцированные российские войска неохотно принимали первые выделенные танки Т-14, поскольку машины были в очень плохом состоянии.

● Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что некоторые союзники Украины уже изучают вопрос поставок ВСУ истребителей F-16.

● В США запланировали шестикратное увеличение объемов производства 155-миллиметровых снарядов, которые сейчас в первую очередь необходимы Украине, сообщила The New York Times. По информации высокопоставленного чиновника из сферы снабжения Пентагона, производство в США снарядов, необходимых Киеву, вырастет до 90 тыс. в месяц в течение двух лет.

Пентагон увеличит производство снарядов на 500%, доведя его до уровня, невиданного со времен Корейской войны – это станет частью « Агрессивной модернизации» оборонной промышленной базы США почти за 40 лет, отмечает NYT.

● Минус 910 оккупантов. За прошедшие сутки в Украине ликвидировали около 910 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения РФ потеряла около 123080 своих военных. Такие данные к утру 25 января обнародовал Генштаб ВСУ.

Кроме того, враг потерял: танки — 3161 (+9 за сутки), боевые бронированные машины — 6307 (+23), артсистемы — 2154 (+6), РСЗО — 450 (+2), средства ПВО — 220 (+0), самолеты — 290 (+1), вертолеты — 281 (+0) , БПЛА оперативно-тактического уровня — 1902 (+5) и многое другое.

● Оккупационные войска РФ не прекращают наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях, несмотря на огромные потери. На Купянском, Запорожском и Херсонском обороняются. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба по состоянию на 25 января.

● ВСУ планово вышли из Соледара — на окраины. Украинское командование приняло решение об отводе войск из Соледара для занятия новых позиций в его окрестностях. Об этом сообщил в комментарии AFP представитель восточной группировки ВСУ полковник Сергей Череватый. «После месяцев интенсивных боев за последние недели украинская армия покинула [ Соледар ] и отошла на окраины города на подготовленные позиции», — заявил он.

«Для сохранения жизни личного состава Силы обороны отошли от Соледара, закрепились на заранее подготовленных рубежах обороны», — сказал Череватый. И уточнил, что ВСУ выполнили основную задачу: не дали врагу системно прорвать фронт на Донецком направлении и войти в тыл, а затем двигаться на оперативное пространство.

● Бахмут не будут сдавать. ВСУ не будут выходить из Бахмута, пока есть возможность удерживать и оборонять город, заявил представитель Генштаба Андрей Ковалев. Вопрос о выходе ВСУ из Бахмута сейчас не стоит — по его словам, ситуация в городе под контролем, украинские силы дают отпор оккупантам. «Пока в Бахмуте есть подвалы и возможности держать эту территорию, бойцы там будут оставаться», — подчеркнул представитель Генштаба. И добавил, что Соледар оккупанты сравняли с землей, поэтому и было решено покинуть город.

● Россия готовится к наступлению на Украину, сейчас продолжается перегруппировка российских войск по всем направлениям на линии фронта. Об этом сообщил спикер ГУР Вадим Скибицкий. «Происходит перемещение мобилизационных резервов противника, которые необходимо уничтожать как реально критические цели: рано или поздно из этих казарм они пойдут на линию фронта и будут наступать на наши села, наши города», — отметил он.

Скибицкий подчеркнул, что весна и начало лета будут решающими в этой войне.

● Уборка от Зеленского. Президент Владимир Зеленский во вчерашнем вечернем обращении прокомментировал кадровые решения во власти (увольнение зампредседателя ОП Кирилла Тимошенко, пяти глав ОГА, ряда заместителей министров и заместителя генпрокурора). По словам главы государства, такие решения будут и в будущем, и «каждое из них общество увидит и, я уверен, поддержит». «Любая внутренняя проблематика, мешающая государству, убирается и будет убираться. Это справедливо, это нужно для нашей защиты и это помогает нашему сближению с европейскими институтами. Нам нужно крепкое государство, и Украина будет именно такой», — подчеркнул он.

● Президент назначил Алексея Кулебу, уволенного вчера с поста председателя Киевской ОГА, заместителем главы ОП (на место Кирилла Тимошенко).

● Обвинения в коррупции, которые привели к отставкам в украинском правительстве в последние дни, не касаются миллиардов долларов военной и гуманитарной помощи, предоставленной США. Об этом сказал представитель Госдепа Нед Прайс, который подчеркнул: поставки и средства, которые США предоставляют Украине, подлежат тщательному надзору.

● Директор департамента закупок Минобороны Богдан Хмельницкий, фигурирующий в скандале по поводу продуктовых закупок, был уволен с должности, сообщила председатель антикоррупционного комитета ВР Анастасия Радина.

● «Чистки» в прокуратуре. Генпрокурор Андрей Костин подписал приказы об увольнении с административных должностей по собственному желанию руководителей Запорожской, Кировоградской, Полтавской, Сумской и Черниговской областных прокуратур, сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора. Причины таких кадровых решений в ведомстве не уточнили.

● Зеленский усилил ответственность для военнослужащих. Президент Владимир Зеленский подписал законопроект №8271 (О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины, Кодекс Украины об административных правонарушениях и других законодательных актов Украины об особенностях несения военной службы в условиях военного положения или в боевых обстоятельствах ), ранее принятый Верховной Радой — тот усиливает ответственность для военнослужащих и повышает уровень санкций за совершение военных административных правонарушений

15 декабря на сайте президента появилась петиция с просьбой к Зеленскому ветировать законопроект. За сутки она набрала более 25 тыс. голосов (при необходимых для рассмотрения 25 тыс.).

● Новинский и Паша-Мерседес — официально под санкциями. Президент Владимир Зеленский ввел в действие санкции против бизнесмена и клирика УПЦ МП Вадима Новинского, митрополита Павла (скандального наместника Лавры) и еще восьми представителей УПЦ (МП) и РПЦ.

Санкции введены на пять лет, они предусматривают, в частности, блокирование активов. Контроль за их исполнением возложен на секретаря СНБО.

И наконец:

● Залужный и унаследованный $1 млн. Эмигрант из Украины и гражданин США Григорий (Грегори) Степанец завещал как наследство $1 млн Валерию Залужному, главнокомандующему ВСУ. Об этом вчера написала The New York Times, которой об этом рассказала семья Степанца, очевидно, уже после его смерти. Залужный, в свою очередь, передал всю сумму на нужды украинской армии. Этот факт подтвердили в пресс-службе ВСУ.

● А Владимиру Зеленскому исполнилось 45 лет. Это уже четвертый день его рождения в должности президента, и первый — в условиях полномасштабного вторжения России. Первая леди Елена Зеленская поздравила мужа, пожелав ему больше причин для улыбки.

Помните, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.