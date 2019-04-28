Шоколад и пустота. Самые интересные новости науки Сегодня, 18:13 4911 YouTube Кротовые норы не станут идеальным способом перемещения в космосе YouTube

На уходящей неделе мы узнали кое-что новое о природе вакуума, разочаровались в космических кротовых норах и еще больше полюбили шоколад.

1 Нереально крутая новость. Ученые из Швейцарии смогли измерить проявление энергии в абсолютной пустоте - вакууме. Эксперты заметили влияние пустоты на элементарную частицу света.

Пустота - это не совсем пустота. Это открытие подтверждает некоторые старые гипотезы о природе космоса и открывает новые горизонты для исследователей.

2 С легкой руки некоторых фантастов укрепилась гипотеза о том, что черные дыры и разного рода червоточины в пространстве могут ускорять перемещения по нему.

Но согласно новому исследованию ученых из Гарвардского университета, так называемые кротовые норы могут наоборот запутывать и увеличивать расстояния между двумя точками в космосе.

Согласно результатам работы физиков, фактическое расстояние между двумя черными дырами в космическом пространстве является меньшим, чем расстояние между ними в кротовой норе.

Таким образом, это - вовсе не кратчайший путь в пространстве, и следовательно мечтателям о быстром перемещении в отдаленные области Вселенной стоит поискать себе новый гипотетический способ быстрого преодоления больших расстояний.

3 Праздник пришел на улицу любителей шоколада.

Согласно исследованию ученых из Италии, ежедневное употребление шоколада может улучшать мозговую деятельность человека. Естественно, речь идет лишь о шоколаде, который сделан из какао.

Исследователи выяснили, что натуральные химические элементы, которые содержатся в какао, могут иметь терапевтический эффект для функций мышления человека.

Словом, не стоит бежать в ближайший супермаркет за дешевым шоколадом. Лучше внимательно читать состав продукта. И готовить денежки на более дорогие сорта шоколада из натурального какао.

4 Египетско-итальянская археологическая миссия, которая работала в районе мавзолея Ага-Хана на Западном берегу Асуана, обнаружила вырубленную в скале гробницу.

В главной комнате гробницы лежало около 30 мумий, а также сосуды для мумификации и уникальный подрамник из пальмового дерева, который прекрасно сохранился. Также в гробнице найдена статуэтка Ба - птицы с человеческим лицом, символ души умершего.

Это - одна из крупнейших находок в Египте за последние годы.